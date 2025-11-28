Еще до рассвета в пятницу, 28 ноября, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан уже стоял перед камерами в международном аэропорту имени Ференца Листа в Будапеште. «Нам нужно вылететь в 4 утра, чтобы успеть на встречу, запланированную на сегодняшнее утро. Сегодня у нас состоятся переговоры с президентом России», — рассказал политик перед вылетом в Москву. В октябре СМИ обсуждали, как президент России Владимир Путин будет добираться до Будапешта для встречи с Дональдом Трампом, которая так и не состоялась. Теперь в столицу России летит Орбан с делегацией. Как подсчитал еженедельник Heti Vilaggazdasag (HVG), это будет 15-я встреча Орбана и Путина за 15 лет. Что еще пишут об этом венгерские СМИ — в обзоре RTVI.

Magyar Hirlap

«Я еду в Москву, чтобы обеспечить поставки электроэнергии в Венгрию на зиму и на следующий год по доступной цене», — заявил премьер-министр СМИ, отправляясь на рассвете в пятницу в Москву для встречи с президентом России Владимиром Путиным. <…>

С точки зрения Венгрии, цель переговоров — продолжить обеспечение поставок энергоносителей в Венгрию, а именно газа и нефти.

Орбан добавил, что Венгрия получает газ и нефть из России по трубопроводам. Это серьёзная борьба, которая сопровождается значительными колебаниями цен по всей Европе, но цены постоянно растут. Это негативно сказывается на домохозяйствах и экономике всей Западной Европы. Сегодня цены на энергоносители в Венгрии самые низкие в Европе.

«Это связано с тем, что у нас есть доступ к дешёвым российским нефти и газу — дешёвым по сравнению с мировыми ценами», — подчеркнул Виктор Орбан. Он напомнил, что американцы ввели санкции против российских энергетических компаний, и он недавно был в Вашингтоне, чтобы добиться вывода Венгрии из-под этих санкций.

«Нам удалось этого добиться, и это здорово. Теперь нам нужны только газ и нефть, и мы можем купить их у россиян», — признал премьер-министр.

На вопрос о том, будет ли обсуждаться тема мира на переговорах с президентом Путиным, Виктор Орбан ответил: «Мы вряд ли сможем этого избежать».

Nepszava

Если эти два глубоко миролюбивых лидера сядут за стол переговоров (чуть короче пятиметрового, чтобы хотя бы слышать друг друга), то, возможно, надежда на мир снова забрезжит. Дональд Трамп объявил о банкротстве, его благие планы, к сожалению, были перечеркнуты боевыми снарядами Брюсселя, и только венгерский премьер, закаленный в вечной борьбе с Брюсселем, может помочь переломить ситуацию: вернуть «дух и букву» Анкориджа на Аляске — мирный план Трампа, написанный по телефону из Кремля в качестве основы для переговоров о прекращении войны на Украине.

Нет, я не думаю всерьёз, что именно Орбан посадит за стол переговоров Путина, Трампа, Зеленского и ЕС, но миллионы людей в этой стране верят и исповедуют это.

Если эта новая встреча Путина и Орбана действительно состоится, все подхалимские СМИ и все инфлюенсеры будут кричать о роли посредника в мирном процессе и вряд ли зададутся вопросом, какое отношение поездка в Москву и приглашение (ведь даже Орбан не может просто так вломиться в Кремль) имеют к предстоящим выборам в Венгрии.

Magyar Nemzet

С начала года в Венгрию из России поступило 8,5 млн тонн сырой нефти и более семи миллиардов кубометров природного газа, заявил в пятницу в Будапеште министр иностранных дел и торговли Петер Сийярто.

Он подчеркнул, что сохранение этого сотрудничества отвечает основополагающим национальным интересам Венгрии. Отказ от него в корне противоречил бы национальным интересам Венгрии. Без поставок энергии из России счета за электроэнергию для венгерских семей выросли бы в три раза, что, очевидно, неприемлемо.

Он заявил, что долгосрочной гарантией является строительство новых блоков АЭС «Пакш». Впервые за последние годы ни европейские, ни американские санкции не препятствуют строительству, и все венгерские разрешения имеются. По его словам, работы на АЭС «Пакш» идут полным ходом, по графику идёт подготовка к первой заливке бетона [в фундамент АЭС]. Ожидается, что первый бетон будет залит 5 февраля, и делается всё возможное для ускорения строительства.

<…> Приятно наблюдать: леволибералы с раннего утра начали борьбу из-за поездки Виктора Орбана в Москву. Telex, ссылаясь на свои неточные расчёты, пишет, что Венгрия на самом деле больше не нуждается в российских энергоносителях, 444.hu называет венгерского премьер-министра пророссийским, а HVG утверждает, что Виктор Орбан хочет ослабить Европу и Украину. <…>

Одно можно сказать наверняка: если леволибералы с чем-то так борются, то это хорошо для Венгрии!

444.hu

Венгерские энергетические потрясения от Белграда до Москвы: Орбан идёт к Путину за российской нефтью.

«Надеюсь, переговоры [в Москве] пройдут успешно, и тогда у нас будет нефть, а значит — российские нефть и газ продолжат поступать в Венгрию. А если они будут у нас, то будут и у вас. Мы поделимся с вами тем, что у нас есть», — обратился Орбан к сербам на пресс-конференции с Александром Вучичем, также объвив об ускорении строительства нефтепровода между Венгрией и Сербией.

Венгерская нефтяная компания хотела бы приобрести единственный сербский нефтеперерабатывающий завод в Панчево, который пдолжен закрыться в течение нескольких дней из-за санкций США, введенных из-за его российского владельца («Газпром нефть»). В результате этого завод больше не будет получать нефть. Если Вашингтон не помилует его до выходных, Сербия прекратит производство топлива, и нефтяной компании NIS придется искать нового владельца, которым может стать MOL.

Компания MOL, которая уже стремится к расширению на Балканы, имеет в Сербии конкурентов, в первую очередь — в лице арабских стран. Однако покупка венгерской компанией потребует одновременного одобрения Белграда, Вашингтона и Москвы. Хотя Виктор Орбан подчеркивает, что это корпоративное дело и решение принимают сербы.

На самом деле это очень сложная международная игра, и премьер-министр Венгрии обсудил энергетические вопросы в начале ноября в Вашингтоне, затем в Белграде и, наконец, готовится обсудить их в пятницу с Владимиром Путиным.