Венгрия снова добилась исключения из-под санкций обслуживания метро Будапешта российской компанией «Метровагонмаш». Это следует из публикации решения Совета ЕС в Официальном журнале, обратил внимание RTVI.

«Целесообразно внести поправки в отступление от запрета на покупку, импорт или передачу определенных товаров, которые приносят России значительные доходы и которые [при этом] необходимы для эксплуатации, технического обслуживания или ремонта вагонов линии 3 Будапештского метрополитена», — говорится в решении Совета ЕС по 19-му пакету санкций.

В документе сказано, что в решение Совета ЕС от 31 июля 2014 года вносится поправка о том, «в порядке отступления от пунктов 1 и 2 настоящей статьи [4k] компетентные органы могут разрешить покупку, импорт или передачу товаров, подпадающих под [определенные] коды <…>, или [разрешить] предоставление соответствующей технической и финансовой помощи на таких условиях, которые они сочтут целесообразными, после определения того, что это необходимо для эксплуатации, технического обслуживания или ремонта вагонов Будапештского метрополитена линии 3, поставленных в 2018 году в соответствии с гарантийным сроком службы, предоставленным компанией «Метровагонмаш» до 24 июня 2023 года».

Сама компания «Метровагонмаш» еще в апреле 2018 года сообщала, что отныне на третьей линии метро столицы Венгрии курсируют только ее модернизированные составы. Именно ОАО «Метровагонмаш» выполняло заказ на капитальный ремонт и модернизацию партии подвижного состава, который принадлежит Будапештскому метрополитену.

«Результат был достигнут благодаря тесному и эффективному сотрудничеству с компанией BKV — транспортным оператором столицы Венгрии, а также метрополитеном Будапешта», — говорилось на сайте компании.

Российское, а прежде еще советское мытищинское предприятие выпускает и модернизирует вагоны для будапештского метрополитена с 1970 года. В 2023 году Венгрия уже добивалась для себя исключения в виде права сотрудничать с российской компанией, которая именно тогда попала под санкции США.