На минувших выходных в разных городах Польши прошли марши памяти о Волынской резне, приуроченные к Национальному дню памяти поляков — жертв геноцида, совершенного ОУН-УПА* на восточных территориях Второй Польской республики. Во время акций ее участники выступали против памятников украинским националистам, установленным в стране, и называли их «позором». Акция в память о жертвах зверств бандеровцев прошла и в Москве. Однако, по мнению эксперта Вадима Трухачева, Волынь вряд ли способна вбить клин между Польшей и Украиной пока российская спецоперация не завершится. Уровень русофобии, считает эксперт, гораздо выше ненависти поляков к УПА*.

Акции памяти о трагедии в Волыни прошли в польских городах 12 июля. Этому предшествовал принятый незадолго до этого закон, которым 11 июля в Польше объявляется Днем памяти поляков-жертв геноцида, совершенного Организацией украинских националистов* и Украинской Повстанческой Армией* на восточных границах Второй Польской Республики. Как писали местные СМИ, этот день должен стать выражением дани памяти «тысячам поляков, убитых украинскими националистами в 1939-1946 годах».

В мемориальной акции в Домоставе, где в прошлом году был открыт памятник в честь жертв Волынской резни, выступил избранный президент Польши Кароль Навроцкий. В своем выступлении он напомнил о жестокой расправе над польским поэтом Зигмунтом Румелем, когда тот попытался договориться с карателями из УПА* о прекращении массовых убийств польского населения. Навроцкий отметил, что Румель «был одной из почти 120 000 жертв геноцида украинских националистов на юго-восточных территориях Второй Польской Республики».

Также Навроцкий пообещал, что настанет тот день, когда тела, которые покоятся «в безымянных ямах за пределами современной Польши», будут достойно похоронены, и он приложит к этому все усилия.

В тот же день стало известно, что президент Польши обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой разрешить провести полномасштабные работы по поиску и перезахоронению останков жертв Волынской резни. Однако Киев до сих пор не дал полякам разрешение на эксгумацию, а Зеленский, как отмечал предыдущий президент Польши Анджей Дуда, и вовсе «никогда раньше не слышал об убийствах поляков на западных территориях Украины, на Волыни». По словам Зеленского, которые пересказал Дуда, его этому «в школе не учили».

В свою очередь в Люблине прошел марш памяти о Волынской резне. В нем приняли участие несколько сотен человек. Колонна с плакатами и транспарантами прошла от литовской площади до площади Волыни. А главным лозунгом акции стал: «Против мест позора — памятников УПА* на Люблинщине».

Протестующие также несли в руках доски с названием населенных пунктов, где еще установлены какие-либо мемориалы в честь украинских националистов.

Как пишут польские СМИ, после марша в Люблине в польском обществе вновь разгорелась дискуссия о наличии памятников карателей из УПА* на территории Польши.

Волынской резней называют массовое и зверское уничтожение поляков и других мирных жителей, которое совершали ОУН-УПА* с февраля 1943 года по февраль 1944 года на территории Второй Польской республики. Часто жертвами расправ становились женщины, дети и старики. Бандеровцы убивали людей целыми деревнями, после чего населенные пункты разграбляли и сжигали. По данным польских властей, жертвами украинских националистов стали почти 120 тысяч человек. Польша считает действия УПА* геноцидом. Вместе с тем, Киев отказывается признать события в Волыни таковыми, что вызывает острую реакцию со стороны поляков. В июне 2025 года председатель люблинского отделения польской партии «Конфедерация» Рафал Меклер озвучил письмо в адрес генерального консула Украины в Люблине Олегу Куцу, в котором заявление украинского МИДа по волынскому вопросу названы «фальсификацией истории» и оскорблением «памяти десятков тысяч жертв — женщин, детей, стариков — зверски убитых из — за своего происхождения».

В Москве в свою очередь, несмотря на накаленные отношения между Польшей и Россией, 11 июня прошла своя акция, посвященная Волынской резне. Ее провели активисты «Двуглавого Орла» — движения, связанного с православным олигархом Константином Малофеевым. В рамках акции несколько человек вышли к посольству Польши с плакатами «Волынь 43» — отсылка к году, когда националисты из УПА* устраивали массовые убийства поляков.

«Несмотря на текущую геополитическую обстановку, мы должны помнить, что у русского и польского народа есть общий враг — ОУН/УПА*, Бандера и вся бандеровская идеология», — говорилось в заявлении движения относительно проведенной акции.

Вместе с тем, кандидат исторический наук, политолог-европеист Вадим Трухачев в беседе с RTVI заявил о бессмысленности использования Волынской резни как предлога для вбивания клина между Украиной и Польшей.

«Потому что русофобия — это основа польского политического сознания, которую они впитывают с молоком матери», — отметил эксперт.

По словам Трухачева, поляки, конечно же, не забудут Волынь, но «главное зло» в представлении Польши — это не Украина, а Россия. «И только когда между Россией и Украиной будет стена, Польша на государственном уровне будет предъявлять Украине за бандеровщину», — уверен собеседник RTVI.

Что касается памятников УПА* в Польше, то, по словам эксперта, их судьба предусматривает два сценария. Первый предполагает, что их оставят до окончания боевых действий, так как «бандеровская Украина — это таран против России, и ее можно потерпеть, не устраивая раскола на этой почве».

Второй сценарий — памятники могут начать сносить власти на местах, то есть муниципальные чиновники, как это было с советскими мемориалами.

Однако, отмечает эксперт, этот сценарий ему видится менее вероятным. Ради глобальной цели, максимального нанесения урона России, «излишнего рвения в вопросах борьбы с бандеровщиной Польша проявлять не будет».

* организация признана экстремистской и запрещена в РФ