Демографический кризис в России усугубляется, но виновата в этом не эрозия традиционных ценностей, а банальная бедность, ведь половина страны живет меньше чем на 45 тысяч рублей в месяц. Председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов объясняет RTVI, почему льготная ипотека и маткапитал в нынешнем виде не работают, и предлагает, как за счет сверхдоходов банков и нефтяников сделать жилье доступным для молодых семей.

Главная причина — низкий уровень жизни

Последние соцопросы разрушают один из самых устойчивых мифов о демографическом кризисе. Снижение рождаемости никак не связано с отказом россиян от традиционных ценностей. Люди по-прежнему хотят создавать семьи и воспитывать детей.

Главная причина демографического спада гораздо прозаичнее — обнищание населения.

Россияне не перестали мечтать о больших семьях, но все чаще задаются вопросом: смогут ли они обеспечить детям достойное будущее?

Цифры говорят сами за себя. Половина страны живет на сумму менее 45 тысяч рублей в месяц, а две трети вынуждены искать дополнительный заработок. В таких условиях решение о пополнении семьи откладывается в долгий ящик. Молодые пары стараются решить жилищный вопрос, найти стабильную работу, накопить финансовую подушку безопасности. Но время идет, а вместе с ним уменьшаются и шансы на рождение второго или третьего ребенка.

Демографическая яма становится глубже

Последствия уже отражаются в статистике. В прошлом году в России на свет появилось 1,18 млн детей. Ниже этот показатель был только в тяжёлые девяностые. Суммарный коэффициент рождаемости снижается уже не первый год, а значит, страна продолжает терять свой главный ресурс — людей.

Прогнозы Росстата только усиливают тревогу. Согласно базовому сценарию, к 2046 году численность населения России может сократиться на 7,3 миллиона человек, по негативному варианту — более чем на 15 миллионов.

Отмечу, что даже «позитивный» вариант во многом опирается на миграционный прирост. Между тем стратегическая задача государства — добиться качественного разворота демографии.

Полумеры больше не работают

Нельзя сказать, что государство ничего не делает. Есть материнский капитал, льготная ипотека, региональные меры поддержки. Но если, несмотря на это, рождаемость продолжает снижаться, значит, существующие механизмы уже не соответствуют масштабу проблемы. Необходимы более решительные шаги. В том числе увеличение расходов на демографию. Сейчас они составляют около 1,5% ВВП, тогда как мировой опыт показывает, что устойчивого результата можно добиться только при увеличении этого показателя минимум до 3%.

Деньги нужны для запуска новых федеральных инструментов поддержки. Например, таких, как «родительская зарплата» или «зарплата для мам»— ежемесячная выплата в размере прожиточного минимума одному из родителей, который не работает и занимается воспитанием детей. Как правило, это мамы. Это одно из программных предложений «Справедливой России», которое недавно мы далеко не впервые внесли в Госдуму. А пока на федеральном уровне решения нет, его уже начали внедрять регионы. Например, в Кировской области с 2024 года действует «зарплата для мам», и мера уже дала результаты: за год по коэффициенту рождаемости регион поднялся с 37-го на 28-е место.

В Нижегородской области с прошлого года можно получать «родительский доход» из регионального маткапитала, который, кстати, местные власти увеличили до 1 млн рублей на всех детей, включая третьих-четвертых. И расширение программы маткапитала — это еще одна мера, необходимая на федеральном уровне.

«Справедливая Россия» давно выступает за прогрессию маткапитала, с увеличением выплат на вторых и последующих детей.

В нынешнем виде программа поощряет лишь рождение первенцев, и выплаты обесцениваются.

По экспертным оценкам, за 10 лет покупательная способность маткапитала на рынке недвижимости упала на 38—50%. И все меньше семей направляют выплаты на жилье, хотя жилищный вопрос — ключевой для рождаемости.

Недавно «Справедливая Россия» внесла обновленный законопроект о прогрессии: на вторых детей мы предлагаем повысить маткапитал до 1,4 млн рублей, на третьих и последующих — почти до 1,9 млн.

Предвижу традиционные возражения Минфина: денег нет! Но сколько государство теряет и еще потеряет на демографическом спаде, финансисты, похоже, не считают.

Ключ к демографии — доступное жилье

При этом необходимые на демографию ресурсы в стране есть. Они находятся в руках нефтяников и банкиров.

Последние только за прошлый год заработали около 3,5 трлн рублей. Разовый налог на сверхдоходы банковского сектора принес бы в казну 500—800 млрд рублей. Отмена возврата НДС нефтегазовым экспортерам — это еще пара триллионов.

Вместо использования этих источников, Минфин хочет опять урезать льготную ипотеку, повысить ставки для большинства семей с детьми, а прежние 6% оставить лишь для многодетных родителей. В результате около 3 млн семей могут лишиться возможности приобрести собственное жилье. Хотите сэкономить бюджет — сделайте рыночную ипотеку доступной! Но для этого, конечно, нужно снижать ставку ЦБ. А льготную программу надо не только сохранить, но и сделать ее еще больше ориентированной на рождение детей. Семьи с двумя детьми должны иметь возможность брать ипотеку под 4%, с тремя — под 2%, а для молодых многодетных семей «Справедливая Россия» предлагает установить нулевую ставку.

Кроме того, необходимо дополнительно помогать семьям с погашением жилищных кредитов. Мы предлагаем такой подход: при рождении первого ребенка государство направляет 500 тысяч рублей на погашение ипотеки, второго — 600 тысяч, третьего — 700 тысяч рублей. Без решения жилищной проблемы невозможно выйти из демографического кризиса. Семьи должны иметь возможность обрести крышу над головой без многолетнего финансового бремени.

Наряду с доступной ипотекой нужны и альтернативные механизмы приобретения жилья. В частности, речь идет о развитии стройсберкасс — специализированных кредитных организаций, которые десятилетиями успешно работают за рубежом. Ссуды через ССК могли бы быть как минимум вдвое дешевле банковской ипотеки. Необходимо также развивать социальную аренду жилья с возможностью последующего выкупа.

Сегодня демографическая политика — это вопрос не только социальной справедливости, но и национальной безопасности.

Будущее России зависит не от количества громких лозунгов о традиционных ценностях, а от того, смогут ли миллионы молодых людей позволить себе создать семью, купить квартиру и уверенно смотреть в завтрашний день.

Именно на решение этих задач государство должно направить основные финансовые и политические ресурсы.

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