Европа готовится к куда более масштабному противостоянию, чем украинское, пока российская армия берет Константиновку и переламывает ситуацию в Купянске, уверен военкор Тимофей Ермаков. Он рассказывает RTVI, почему занятие городов Донбасса не приблизит окончание боевых действий, к чему приведут разговоры о блокаде Калининграда и для чего гражданам уже сейчас нужно осваивать военные специальности и тактическую медицину.

Разворачивающийся ныне топливный кризис — это кризис, а не коллапс. Роль украинских ударов по НПЗ в нем велика, но есть и другая сторона процесса. Бензин на большинстве заправок есть, однако его отпускают по 30 литров в одни руки (где-то по 20, где-то по 40). У меня сложилось впечатление, что топливо берегут. Звучат заявления, что ситуация вскоре нормализуется, но за счет чего — не очень понятно. Людей уже приучают к тому, что бензин будет выдаваться ограниченно, а не как раньше, когда можно было залить полный бак и набрать канистры.

При этом удары по НПЗ наносятся регулярно с 2024 года — мы наблюдаем эту тактику фактически два года, и почему до сих пор не принято практически никаких серьезных мер по защите НПЗ, я не понимаю. Люди с телеэкранов говорят, что идут боевые действия, и упрекают жителей в том, что те недостаточно включены в процесс. А наверху-то включены? Этого включения, честно говоря, я не замечаю.

Во всей специальной военной операции прослеживается какая-то серьезная инерционность.

Мы вырываемся вперед — например, по беспилотным системам, как с дальнобойными «Геранями», — а потом тормозим. У меня складывается такое впечатление, что в кабинет принимающего решения лица сначала заходят люди с толковыми военными предложениями, а после них — сторонники переговоров, которые просят не усложнять им задачу. Но на переговорах не решилось ничего, кроме того, что украинцы с помощью американцев выиграли время — например, для налаженного производства дронов, которое сейчас масштабировано по всей Европе, где в каждой стране по две-четыре компании поставляют беспилотники на Украину. В свое время мы перехватили инициативу, но не развили ее — и в итоге нас догнали и перегнали.

Кто стоит за ширмой

Есть решения, которые вызывают очень много вопросов. Кто придумал на пятый год специальной военной операции водить колонны нефтяных танкеров по Азовскому и Черному морям в Крым? Хотелось бы понять, от чего это — от глупости, от недальновидности или от чего-то другого? В голову закрадываются совсем тревожные мысли, что это похоже на диверсию (точно, конечно, я не знаю).

Да, есть выражение «пока гром не грянет, мужик не перекрестится», но гром гремит уже очень давно, мы креститься двумя руками устали. И пенять на простых людей я бы не стал — если на первых этапах они оцепенели от шока, то потом включились в помощь армии еще как. А вот к организации процесса и к тем, кто исполняет приказы Главнокомандующего, вопросы есть.

Мы воюем в условиях всеми горячо любимого капитализма, которому плевать на такие сентенции, как Родина, народ, социальная ориентированность, — эта система ориентируется только на прибыль. Посмотрите на Иран и США. Сначала они отчаянно бомбили друг друга, Ормузский пролив закрывался, цены на нефть взлетали. Потом США усадили Иран за стол переговоров, подписали меморандум, больше похожий на капитуляцию самих США, и цены рухнули. Сейчас боевые действия начинаются снова, и цены опять поползли вверх. Просто «Капитал» Маркса, третий том.

У нас та же картина. Недавняя новость про нефтяную компанию, указавшую в тендере на госзакупки стоимость литра 95-го бензина в 300 рублей, говорит ровно о том же — в условиях военной, весьма критической ситуации крупный бизнес на ней наживается. Посмотрите на цифры по субсидиям нефтяникам с апреля по июнь — более триллиона рублей. Зачем им вообще что-то защищать, если им и так компенсируют потерянные доходы, да еще те, наверное, и в плюсе остаются? Плюс можно поднять цену на бензин. Вот это все в совокупности и рождает топливный кризис — он появляется не только из-за украинских ударов по НПЗ, но и из-за поведения крупного бизнеса, в ведении которого находится стратегически важнейшая для воюющей страны отрасль.

Слава богу, с дизелем проблем сейчас нет, но они вполне могут появиться. Думаю, мы доживем до того, что нефтяная отрасль превратится в то, что было в Чечне в девяностые, когда бензин варили в условных «самоварах» — на маленьких заводиках, дающих очень некачественное топливо. Уже подписано постановление о снижении качества бензина, а это отразится на двигателях. Я понимаю, что капитализм всегда про крупный бизнес, но он подходит для спокойной, мирной жизни, когда мы заняты только потреблением.

А сейчас мы заняты борьбой за нашу субъектность, независимость и выживание — это уже даже пресс-секретарем президента Песковым признается как «война». Только и выводы из этого надо делать соответствующие.

Почему Константиновка пала быстрее Дзержинска

На поле боя топливная ситуация пока отражается не так сильно — техника ездит на дизеле. Ездила бы она на бензине, было бы все гораздо хуже, поверьте.

Наши успехи в Константиновке связаны в первую очередь с тем, что мы очень серьезно нарушали и нарушаем украинскую логистику из Краматорска через Дружковку и Алексеево-Дружковку — благо в Константиновку реально вели две параллельные дороги, не считая грунтовок. Город взят, зачистка продолжается. Украинское командование, как правило, специально «забывает» в трех-четырех подвалах в центре города свои подразделения — так было и в Авдеевке, и в Селидово, и в Красноармейске, и в Мирнограде. На это не надо обращать внимания, пусть сидят — ни оборонительной, ни наступательной силы они не представляют и могут разве что умереть с голоду, о чем не пожалеет никто, и украинское командование в первую очередь.

Взяв логистику под контроль, мы освободили Константиновку гораздо быстрее, чем, например, Дзержинск (украинское название — Торецк), а следующим пунктом нашего «славянского экспресса» будет Дружковка. Обречен для украинской армии и отрезанный от логистики Красный Лиман — ключевые точки города по сути взяты, идет зачистка, а отступают они в лесной массив у Щурово, который тоже надо будет зачищать, чтобы не повторить ошибку Купянска.

Про Купянск скажу отдельно. У украинцев есть достаточно подготовленные, не очень многочисленные формирования, способные локально решить задачу, если их собрать на одном участке. В Купянске они использовали наемников как прорывной кулак, однако сейчас мы продвигаемся и в Купянске-Узловом, освободив всю восточную и юго-восточную часть города, разделенного рекой Оскол, и восстанавливаем позиции в центре. Некоторые военблогеры, которым я склонен доверять — честные люди, говорящие о проблеме как о проблеме, без шапкозакидательства, — утверждают, что ситуация в Купянске переломлена окончательно в нашу пользу. Надеюсь, что это правда.

Проблемный для нас участок — Степногорск и Приморское к западу от Орехова, где нам тяжелее держать оборону в степи, и именно этим украинцы воспользовались. Думаю, когда украинские власти заявляют о неких больших успехах, о которых «пока нельзя говорить», речь пойдет как раз про юг Запорожской области — потому что других успехов у украинской армии для вас нет.

Нужно ли это считать успехом для ВСУ вообще? Наверное, да. Является ли он стратегическим? Нет.

Кто воюет в украинской армии

Украинское командование прекрасно понимает, что в честном, равном бою оно мало что может нам противопоставить. Поэтому украинцы работают по нашей топливной и продовольственной логистике и занимаются террором. Для них это абсолютно характерно — посмотрите, чьи они идеологические наследники.

Это ОУН-УПА*, попытка организовать бандитов в армию, которая занималась примерно тем же, чем батальон Дирлевангера в составе СС, — террором и насилием. Просто тогда у них не было беспилотников, а были бы — делали бы то же самое (они и сами вполне открыто говорят об этом в своих чатах и каналах). Бандиты на поле боя обычно показывают себя не очень, однако все зависит от командования и организации, а за их организацию взялись западники — они их обучали, они ими и командуют, и не жалеют их. Так что тут скидок делать не надо, оборону они плюс-минус держать могут, а террор замедляет наше продвижение и сеет эмоциональную нестабильность в обществе — это тоже действия в рамках когнитивной войны, с воздействием на нашу психику.

И им давно плевать на Донбасс — местных жителей они за людей не считают, а территорию, как прекрасно понимают, обратно не получат никогда, поэтому хотят, чтобы она досталась нам в абсолютно непригодном виде. Поэтому я не понимаю рассуждений о том, что, мол, «вот мы возьмем Донбасс — и все закончится». Что помешает украинской армии бить дронами с Полтавской области, терроризировать эту территорию и делать невозможным ее восстановление? И что, мы с этим смиримся? Нет, конечно, мы продолжим что-то делать.

Хватит ли сил на Новороссию без новой мобилизации

Владимир Путин недавно сказал, что мы будем освобождать Новороссию. Понятие это можно расширять и на запад, и на восток — Харьков, на секундочку, тоже относился к Новороссии. Но если иметь в виду ДНР, то под украинской оккупацией остаются Доброполье, Белицкое, Белозерское, Краматорск, Славянск, Дружковка, Николаевка — не считая городов, за которые уже идут бои, вроде Константиновки и Красного Лимана.

Можно предположить, что таким составом, как сейчас, мы это осилим — хотя, честно скажу, я не уверен и в этом своем заявлении. А если планировать что-то масштабнее, придется призывать на фронт еще много людей. Это и репутационные риски, и эмоциональное потрясение внутри народа накануне выборов, и абсолютно материальные вещи вроде организации логистики, снабжения, питания, обмундирования.

Готовы ли мы к новой волне мобилизации? Учитывая посадки заместителей бывшего министра обороны, в том числе отвечавших за снабжение, вроде генерала Булгакова, известного хищением денег на полтора миллиона комплектов военной формы, — мы как минимум разгребали после них авгиевы конюшни. Мобилизация — это прежде всего крупное логистическое мероприятие, связанное с работой тыла, и прошлую мы, хоть и с колес и с огрехами, но провели в принципе неплохо — могло быть и хуже. Думаю, если новый массовый набор будет, прежние ошибки учтут. Но будет он или нет, я не знаю — источники говорят разное, а указ в итоге все равно подписывает президент.

Почему Европа не остановится

Да, люди хотят окончания всего этого. Я же использую тут слова президента, сказанные по другому поводу, — «мы еще даже не начинали». Так вот, у меня есть подозрение, что мы находимся в начале гораздо более масштабных и тяжелых испытаний. Дело даже не в киевском режиме, а в том, что его поддерживают, спонсируют и снабжают страны Евросоюза, которые уже не скрываясь готовятся к войне. Когда-то нейтральные Финляндия и Швеция вступили в НАТО и вместе с Литвой принимают законы, допускающие размещение ядерного оружия на их территории. Плюс военное производство, налаженное в Европе для Украины, — вы же не думаете, что этой же продукцией они не смогут снабдить собственные войска? Конечно, смогут.

Калининград, Россия

Их разговоры про Калининград, скорее всего, выльются в торгово-экономическую и логистическую блокаду региона, что вынудит нас прорубать Сувалкский коридор — он проходит через небольшой город Сувалки на пути из Белоруссии в Калининград.

И тогда мы в глазах пресловутого мирового сообщества опять окажемся «агрессорами, напавшими на Польшу», что даст им моральные права на «ответные» боевые действия, причем всем будет плевать, что они же сами их спровоцировали.

Поэтому я бы посоветовал гражданам осваивать военные специальности и тактическую медицину — нужно быть готовым морально, физически и желательно профессионально к совершенно другому уровню эскалации. Не хочу никого пугать, но я просто не вижу, из-за чего Евросоюз вдруг должен остановиться, а его «большой дрон-камикадзе» в виде когда-то братской Украины перестать нас атаковать.

Поэтому нужен полный, безоговорочный разгром ВСУ на поле боя — он, безусловно, повысит наши шансы на победу в этом глобальном противостоянии. И думать надо не только о том, сколько личного состава нужно уничтожить, но и о том, как подорвать их логистические и производственные мощности, их обороноспособность как таковую. Причем, подчеркну, делать это можно уже любыми методами. Русский народ поймет любое жесткое и даже жестокое решение — другой вопрос, что прибегать к таким методам надо, взвесив все «за» и «против» и просчитав последствия.

Возможно, в чем-то был прав покойный Евгений Пригожин, всегда выступавший за применение ядерной дубины. Ей надо бить по-настоящему, чтобы все вокруг поняли, что мы не в игрушки тут играем.

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* Организация украинских националистов и ее боевое крыло Украинская повстанческая армия — обе в России признаны экстремистскими организациями и запрещены