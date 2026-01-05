11 главных событий 2026 года, о которых будет говорить мир

2026 год проверит на прочность Дональда Трампа и Виктора Орбана, Биньямина Нетаньяху и Никола Пашиняна, представителей зимнего олимпийского спорта и футболистов со всего мира. RTVI собрал 11 крупнейших политических и спортивных мероприятий, которые пройдут в наступившем году. В нашем календаре не отмечена Венесуэла, хотя нельзя исключать, что в свете последних событий в стране могут назначить выборы. Но о них пока не объявлено.

1. Зимняя Олимпиада в Милане и Кортине-д’Ампеццо (Италия) — 6-22 февраля

Политика продолжает играть важную роль в международном спорте: как и на летней Олимпиаде-2024, на зимних Олимпийских играх российские спортсмены не смогут представлять свою страну.

Тем не менее, как и в Париже, некоторые россияне смогут принять участие в соревнованиях в нейтральном статусе. В их числе:

Аделия Петросян и Петр Гуменник (фигурное катание);

Дарья Непряева и Савелий Коростелев (лыжные гонки);

Ксения Коржова и Анастасия Семенова (конькобежный спорт);

Алена Крылова и Иван Посашков (шорт-трек);

Никита Филиппов (ски-альпинизм).

Итоговый список может пополниться новыми именами, поскольку в нескольких видах спорта олимпийский отбор еще продолжается.

2. Парламентские выборы в Венгрии — апрель

Судьбоносное событие для Виктора Орбана, вот уже 15 лет не выпускающего бразды правления Венгрией из своих рук. Действующий премьер-министр рассчитывает сохранить власть, ожидая от избирателей поддержки своей партии «Фидес».

Однако добиться этого будет очень непросто. Согласно агрегатору опросов общественного мнения Politico Poll of Polls, венгры отдают предпочтение оппозиции во главе с Петером Мадьяром, депутатом Европарламента, лидером партии «Тиса» и резким критиком Орбана.

Пользователи крупнейшей платформы прогнозирования в криптовалютах Polymarket также куда больше уверены в победе Мадьяра над Орбаном, подкрепляя свои предположения финансовыми ставками.

Венгерский премьер, возможно, осознает свое отставание в соцопросах и уже разрабатывает запасной план. По словам источника Bloomberg, для удержания власти Орбан подумывает стать президентом Венгрии, предварительно расширив полномочия этой церемониальной для парламентской республики должности.

3. Парламентские выборы в Армении — 7 июня

Лето в Армении обещает быть жарким с первых дней, и дело не в погоде. На предстоящих выборах партия власти «Гражданский договор» Никола Пашиняна будет добиваться сохранения конституционного большинства в парламенте.

Голосование по сути станет референдумом о доверии политике действующего премьер-министра, в центре которой особняком стоит урегулирование отношений с Азербайджаном.

4. Чемпионат мира по футболу в США, Канаде и Мексике — 11 июня — 19 июля

Хотя мундиаль разделят между собой три страны — США, Мексика и Канада, лидирующая роль достанется американцам. Американские стадионы примут основную часть матчей ЧМ-2026, включая финал на стадионе «Метлайф» в Нью-Джерси.

Дональд Трамп уже создает политическое шоу из футбольного фестиваля на американской земле. Во время жеребьевки турнира глава ФИФА Джанни Инфантино, зная о тяге президента США к Нобелевской премии мира, вручил ему альтернативную награду — первую премию мира от ФИФА, учрежденную международной футбольной организацией как будто бы специально для Трампа.

Более того, проведение мундиаля совпадет с главным национальным праздником США — Днем независимости 4 июля. В 2026 году эта дата станет юбилейной: 250 лет со дня основания государства. Вполне возможно, что Трамп превратит это событие в инструмент для набора политических очков — тем более в присутствии футбольных болельщиков со всего мира.

Ключевое нововведение грядущего чемпионата — расширение числа участников до 48 сборных вместо привычных 32. России на турнире не будет по политическим причинам, но среди стран постсоветского пространства на мундиаль впервые в своей истории приедет Узбекистан.

5. Саммит G7 в Эвиан-ле-Бен (Франция) — 14-16 июня

Крупные политический саммит возвращается во французский курортный город на берегу Женевского озера спустя 23 года. С тех пор «Большая восьмерка» сдулась до «Большой семерки»: в 2003 году форум проходил с участием России.

Однако в этот раз, по данным источников Bloomberg, глава страны-хозяйки Эмманюэль Макрон раздумывает пригласить за стол переговоров председателя КНР Си Цзиньпина.

Пока неизвестно, примет ли приглашение китайская сторона, если действительно его получит. Кроме того, потенциальное участие Си Цзиньпина открыто вызывает обеспокоенность у Японии, которая входит в «Большую семерку».

6. Президентские выборы в Бразилии — 4 октября

Глава Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва снова готовится участвовать в выборах — уже в седьмой раз. В случае победы 80-летний политик получит свой четвертый президентский мандат.

Интриги голосованию добавляет сюжет, достойный бразильского сериала. Победив в 2022 году тогда действующего президента Жаира Болсонару, Лула да Силва теперь может столкнуться на выборах с его старшим сыном, Флавио Болсонару. Для последнего эта кампания носит личный характер: его отец отбывает 27-летний срок в тюрьме по обвинению в попытке государственного переворота.

В публичную дискуссию о бразильских выборах наверняка вмешается вездесущий Дональд Трамп. Глава США не раз вступался за близкого к нему Жаира Болсонару (в СМИ бразильца окрестили «тропическим Трампом»), называя судебный процесс против него «охотой на ведьм».

Впрочем, пока что Лула да Силва значительно опережает своих потенциальных соперников, показал декабрьский опрос Bloomberg. В триумф президента Бразилии также верит большинство игроков Polymarket.

7. Выборы в кнессет Израиля — до 27 октября

В Израиле пройдут первые парламентские выборы после терактов 7 октября 2023 года и войны с Ираном. Голосование станет вызовом для действующего премьер-министра Биньямина Нетаньяху, намеренного сохранить как свой пост, так и влияние его партии «Ликуд».

Пока неизвестно, в какой именно день израильтяне будут выбирать 120 депутатов кнессета. По утверждению Ynetnews, растущая напряженность в коалиционном правительстве вынуждает Нетаньяху задуматься о проведении выборов как можно скорее — возможно, уже в июне.

8. Промежуточные выборы в США — 3 ноября

Республиканской администрации Дональда Трампа предстоит серьезный краш-тест. Американцы вынесут свой вердикт почти двухлетней работе Белого дома, когда определят, кто займет 435 мест в палате представителей и 35 из 100 мест в сенате.

Сейчас большинство в обеих палатах американского конгресса принадлежит республиканцам, однако оно очень хрупкое. Исход промежуточных выборов станет решающим для политики Трампа: если демократы перехватят большинство, то они получат возможность существенно влиять на ключевые инициативы администрации.

Опросы общественного мнения показывают, что демократы уже имеют небольшое преимущество в преддверии грядущего голосования, пишет The New York Times. На промежуточных выборах 2018 года — в первый президентский срок Дональда Трампа — республиканцы уступили демократам контроль над палатой представителей, но сохранили большинство в сенате.

9. Саммит G20 в Майами (Флорида, США) — 14-15 декабря

После чемпионата мира по футбола США примут еще одно большое международное событие — ежегодное собрание глав государств и объединений из «Большой двадцатки».

Ключевой интригой остается возможный визит в Майами российского президента Владимира Путина, который уже посещал США во время саммита на Аляске в 2025 году. Правда, тогда он присутствовал на северо-западе страны, куда из России добраться куда проще, чем до юго-восточной Флориды.

Также открытым остается вопрос, приедет ли в гости к Дональду Трампу глава КНР Си Цзиньпин. Президент США ранее заявлял, что был бы рад видеть на мероприятии своих коллег из России и Китая.

10. Досрочные парламентские выборы в Сербии

Незадолго до Нового года президент Сербии Александр Вучич подтвердил, что в 2026 году в стране пройдут внеочередные выборы в парламент — до завершения текущего парламентского срока, истекающего в декабре 2027-го.

Тем самым он пошел навстречу требованию участников акций протеста против коррупции, сотрясающих республику с конца 2024 года, когда в результате обрушения бетонного навеса на отремонтированном железнодорожном вокзале в Нови-Саде погибли 16 человек.

Дата выборов в Народную скупщину пока не установлена, однако ранее Вучич указывал в качестве ориентировочного срока конец 2026 года.

11. Саммит БРИКС в Индии

Право председательства в БРИКС в 2026 году перешло от Бразилии к Индии. Для страны это уже не первый опыт: она возглавляла объединение в 2021 году, когда из-за пандемии саммит пришлось провести в онлайн-формате.

Точные даты предстоящей встречи глав государств-членов БРИКС пока не определены. В последние разы мероприятие проходило во второй половине года.