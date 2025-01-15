Имя Дональда Трампа, который готовится к инаугурации 20 января, стало в СМИ нарицательным. Местными «Трампами» часто называют политиков, чьи взгляды схожи с мировоззрением избранного президента США. Накануне его возвращения в Белый дом RTVI решил напомнить, каких мировых лидеров окрестили «клонами» республиканца.

«Трамп из пампасов»: всех Милей

Эксцентричный президент Аргентины Хавьер Милей получил от прессы прозвище «Трамп из пампасов» — по названию степи на юго-востоке Южной Америки. Как признал сам Дональд Трамп спустя несколько дней после президентских выборов в США, аргентинец — его «любимый президент».

Их близость подчеркивает тот факт, что Милей стал первым из глав иностранных государств, кто встретился с Трампом после победы республиканца в 2024 году. Это произошло на закрытом мероприятии в резиденции избранного президента США Мар-а-Лаго во Флориде, где проходила Конференция консервативных политических действий (CPAC).

Впрочем, ставить знак равенства между Милеем и Трампом не стоит. «Милей — либертарианец, а Трамп — самый далекий от либертарианства человек, какого только можно себе представить», — полагает глава аналитического центра «Межамериканский диалог» Майкл Шифтер.

«Трамп до Трампа»: служебный броманс

Дружественные отношения Дональда Трампа с ныне покойным премьером Японии Синдзо Абэ пресса возводила в ранг «броманса» (как и отношения республиканца с Реджепом Эрдоганом и Владимиром Путиным). Американец и японец вместе не раз играли в гольф, а однажды во время игры произошел курьезный случай: Абэ упал в яму, а Трамп этого даже не заметил.

Именно Абэ стал первым иностранным лидером, который встретился с Трампом после его избрания на первый президентский срок. И это неслучайно, ведь японский политик благодаря экс-советнику республиканца Стиву Бэннону получил прозвище «Трампа до Трампа»: Абэ проводил свою политическую кампанию под лозунгом «Верните себе Японию» за несколько лет до Make America Great Again.

Абэ с Трампом, как и со словацким премьером Фицо, объединяет то, что все они пережили покушение на свою жизнь. Но, в отличие от американца и словака, японец умер от тяжелых огнестрельных ранений. «Синдзо Абэ будет очень не хватать. Такого, как он, больше не будет», — написал тогда Трамп на своей странице в TruthSocial.

Несмотря на смерть Абэ, на этом их отношения не закончились — по крайней мере, так считают в американском сегменте интернета. Летом 2024 года там завирусились мемы «Синдзо Абэ спас Дональда Трампа». По версии пользователей, увернуться от пули на митинге в Пенсильвании Трампу помог именно дух Абэ, который якобы отправил республиканцу сигнал повернуть голову в момент выстрела.

«Мини-Трампы»: проживают в Европе

Старший научный сотрудник Европейского политического центра Пол Тейлор в своей колонке для The Guardian назвал «европейскими „мини-Трампами“» премьера Венгрии Виктора Орбана, премьера Словакии Роберта Фицо и экс-премьера Словении Янеза Яншу. Последний известен тем, что преждевременно поздравил Дональда Трампа с победой на выборах в 2020 году, которые тот в итоге проиграл Джо Байдену.

Орбану чаще других в прессе присваивают имена с намеком на его близкие отношения с Трампом. Так, Reuters прозвало его «шептуном Трампа», а POLITICO Europe — «фанатом-мальчиком Трампа» («Trump fanboy»).

Еще один европейский политик из категории «мини-Трампов» — это экс-кандидат в премьер-министры Нидерландов Герт Вилдерс. «Нидерландский Трамп», как его называют в СМИ, сенсационно победил со своей партией на досрочных парламентских выборах в Нидерландах в 2023 году, но занять кресло премьера по причине провала коалиционных переговоров не смог.

«Хорватский Трамп»: не шутите с Зораном

Избранный накануне на второй срок хорватский президент Зоран Миланович известен своей критикой в отношении Евросоюза и НАТО, а также санкций против России.

Как отмечает CNN, «самого популярного политика в Хорватии» Милановича сравнивают с Трампом за «воинственный стиль общения с политическими оппонентами». Его главный соперник на внутриполитической сцене — это действующий премьер республики Андрей Пленкович, который высказывался о Милановиче как о «раковой опухоли хорватской политики» и «пуделе Путина».

При этом сам Миланович (в прошлом — социалист) отрицал, что он похож на Трампа. Более того, хорват даже называл подобные утверждения оскорблениями в свой адрес. «Я не поощряю насилие в отношении меньшинств и не поддерживаю сторонников белого супрематизма», — говорил президент Хорватии в 2020 году, обвинив Трампа в разжигании ненависти.

«Тропический Трамп»: без паспорта, но с приглашением



Бывший президент Бразилии Жаир Болсонару удостоился от СМИ псевдонима «тропический Трамп». Так его называл и сам республиканец, выражая свою поддержку Болсонару перед бразильскими президентскими выборами 2022 года.

Болсонару выборы проиграл, но с их итогами, согласно которым победу одержал Лула да Силва, не согласился. Тогда его сторонники устроили штурм правительственных зданий в столице страны Бразилиа. Многим это сразу напомнило захват Капитолия США 6 января 2021 года.

По истечении своего президентского мандата Болсонару улетел на несколько месяцев во Флориду. В Бразилии политика обвинили в попытке переворота, запретили баллотироваться на политические должности и изъяли его паспорт.

Накануне Болсонару рассказал, что его пригласили на церемонию инаугурации Трампа 20 января 2024 года. Но для этого ему нужно вернуть себе паспорт — чего экс-глава Бразилии, по его словам, и старается добиться с помощью своего адвоката.

«Азиатский Трамп»: мастер поругаться

Есть еще один бывший президент, который прослыл в прессе «Трампом». Экс-главу Филиппин Родриго Дутерте называли «азиатским Трампом» и «восточным Трампом».

Сам Дутерте говорил о своей схожести с Трампом в плане использования грубой лексики. «Мы оба ругаемся по малейшему поводу. Мы похожи», — сказал филиппинский политик после победы республиканца на президентских выборах 2016 года.

NBC News пишет о Дутерте как о «вспыльчивом человеке, которого сравнивают с Трампом за грубое неповиновение традиционному правящему классу». Бывший президент Филиппин действительно известен своим сквернословием: он называл «сукиным сыном» Барака Обаму и папу римского Франциска.