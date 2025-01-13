Действующий президент Хорватии Зоран Миланович смог остаться на своем посту еще на один срок. 12 января прошел второй тур выборов, в котором глава государства получил 76,26% голосов, а его соперник — экс-министр науки, образования и спорта Драган Приморац — 23,74%. Что известно о политике, которого называют «хорватском Трампом», — в материале RTVI.

Миланович родился в 1966 году в Загребе, там же окончил начальную и среднюю школу. Позже будущий президент поступил на юридический факультет Загребского университета, а в 1998-м получил степень магистра в области европейского международного права в Брюссельском свободном университете.

Отец Милановича был членом Союза коммунистов Югославии, однако его бабушка втайне от родителей отвела Зорана в церковь Св. Петра и Павла и крестила.

Он начинал свою карьеру в Арбитражном суде Загреба, но в 1993 году решил уйти в МИД Хорватии. Уже спустя год Зоран Миланович стал политическим советником миротворческой миссии ОБСЕ в Азербайджане на фоне Первой карабахской войны.

С 1996-го по 1999-й будущий президент работал советником в хорватской миссии при Евросоюзе и НАТО в Брюсселе, а спустя 4 года вернулся в МИД, где стал помощником министра иностранных дел по политическим вопросам.

В апреле 2007-го умирает основатель и лидер Социал-демократической партии, по совместительству бывший премьер-министр Хорватии Ивица Рачан. Вакантное место пустовало недолго — на внеочередном съезде СДП главой партии избрали Зорана Милановича.

В 2011 году хорватский политик решил сформировать коалицию, чтобы победить на парламентских выборах, которые СДП в 2007-м проиграла. Левоцентристская коалиция получила название «Кукурику» (по названию ресторана, где проходили переговоры). В итоге СДП совместно с Хорватской народной партией — Либеральными демократами, Демократической ассамблеей Истрии и Хорватской партией пенсионеров получили большинство в парламенте, а Миланович стал премьером.

Еще до того, как Миланович возглавил кабмин, он участвовал в переговорах о вступлении Хорватии в Евросоюз. Усилия премьер-министра увенчались успехом, ведь в 2013-м страна официально присоединилась к ЕС.

Несмотря на то, что Миланович в эпоху своего премьерства и даже до него продвигал вступление Хорватии в ЕС, сейчас у него разворачивается политическая вражда с действующим главой правительства Андреем Пленковичем, который проводит проевропейский курс. Миланович даже называл его «мальчиком на побегушках» главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.

Зоран Миланович выступает против военной помощи Киеву, из-за чего и возникли разногласия между президентом и премьер-министром. В частности, речь идет о программе НАТО по содействию Украине в области безопасности и обучения (NSATU), куда должны были направить двух хорватских офицеров. Миланович заблокировал это решение, за что получил прозвище «пудель Путина» от Пленковича. Также президент критиковал санкции против России, называя их «абсурдными».

Вместе с критикой помощи Украине переизбранный президент Хорватии не одобряет и поддержку Израиля. Еще в октябре 2023-го, когда нынешняя война между Израилем и ХАМАС только начиналась, Миланович раскритиковал удары еврейского государства по Сектору Газа. «Я осудил убийства, высказал отвращение и отторжение, но право на защиту не включает в себя право на месть и убийство мирных жителей», — сказал он.