Действующий президент Хорватии Зоран Миланович смог остаться на своем посту еще на один срок. 12 января прошел второй тур выборов, в котором глава государства получил 76,26% голосов, а его соперник — экс-министр науки, образования и спорта Драган Приморац — 23,74%. Что известно о политике, которого называют «хорватском Трампом», — в материале RTVI.
- Миланович родился в 1966 году в Загребе, там же окончил начальную и среднюю школу. Позже будущий президент поступил на юридический факультет Загребского университета, а в 1998-м получил степень магистра в области европейского международного права в Брюссельском свободном университете.
- Отец Милановича был членом Союза коммунистов Югославии, однако его бабушка втайне от родителей отвела Зорана в церковь Св. Петра и Павла и крестила.
- Он начинал свою карьеру в Арбитражном суде Загреба, но в 1993 году решил уйти в МИД Хорватии. Уже спустя год Зоран Миланович стал политическим советником миротворческой миссии ОБСЕ в Азербайджане на фоне Первой карабахской войны.
- С 1996-го по 1999-й будущий президент работал советником в хорватской миссии при Евросоюзе и НАТО в Брюсселе, а спустя 4 года вернулся в МИД, где стал помощником министра иностранных дел по политическим вопросам.
- В апреле 2007-го умирает основатель и лидер Социал-демократической партии, по совместительству бывший премьер-министр Хорватии Ивица Рачан. Вакантное место пустовало недолго — на внеочередном съезде СДП главой партии избрали Зорана Милановича.
- В 2011 году хорватский политик решил сформировать коалицию, чтобы победить на парламентских выборах, которые СДП в 2007-м проиграла. Левоцентристская коалиция получила название «Кукурику» (по названию ресторана, где проходили переговоры). В итоге СДП совместно с Хорватской народной партией — Либеральными демократами, Демократической ассамблеей Истрии и Хорватской партией пенсионеров получили большинство в парламенте, а Миланович стал премьером.
- Еще до того, как Миланович возглавил кабмин, он участвовал в переговорах о вступлении Хорватии в Евросоюз. Усилия премьер-министра увенчались успехом, ведь в 2013-м страна официально присоединилась к ЕС.
- Несмотря на то, что Миланович в эпоху своего премьерства и даже до него продвигал вступление Хорватии в ЕС, сейчас у него разворачивается политическая вражда с действующим главой правительства Андреем Пленковичем, который проводит проевропейский курс. Миланович даже называл его «мальчиком на побегушках» главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.
- Зоран Миланович выступает против военной помощи Киеву, из-за чего и возникли разногласия между президентом и премьер-министром. В частности, речь идет о программе НАТО по содействию Украине в области безопасности и обучения (NSATU), куда должны были направить двух хорватских офицеров. Миланович заблокировал это решение, за что получил прозвище «пудель Путина» от Пленковича. Также президент критиковал санкции против России, называя их «абсурдными».
- Вместе с критикой помощи Украине переизбранный президент Хорватии не одобряет и поддержку Израиля. Еще в октябре 2023-го, когда нынешняя война между Израилем и ХАМАС только начиналась, Миланович раскритиковал удары еврейского государства по Сектору Газа. «Я осудил убийства, высказал отвращение и отторжение, но право на защиту не включает в себя право на месть и убийство мирных жителей», — сказал он.