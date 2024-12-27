Уходящий год для одних политиков стал концом карьеры, а других, напротив, вознес на вершины власти. Кто-то удержался на посту, упрочив позиции. Самые яркие победители-2024 — в обзоре RTVI.

Трамп 2.0: у США появился «старый новый» президент

Событием года стало триумфальное возвращение Дональда Трампа в Белый дом. После того, как республиканец не смог переизбраться в 2020-м, уступив демократу Джо Байдену, в 2024-м экс-президент отвоевал Овальный кабинет назад. Он побывал 45-м президентом США и теперь станет 47-м.

Президентская кампания Трампа была неспокойной, и это еще мягко сказано. 13 июля во время предвыборного митинга в Батлере (штат Пенсильвания) 20-летний Томас Мэтью Крукс открыл по нему стрельбу. Пуля пробила верхнюю часть правого уха Трампа — эти кадры облетели все мировые СМИ. Погиб один из участников митинга — 50-летний пожарный, несколько человек были серьезно ранены.

В сентябре еще один стрелок намеревался убить республиканца. Житель Гавайев Райан Рут прятался возле гольф-клуба Trump International во Флориде с заряженной винтовкой, он сидел в засаде около 12 часов, но выстрелить не успел.

Дональда Трампа преследовали и юридически. После того, как политик объявил, что вступает в президентскую гонку, в отношении него активизировались уголовные обвинения:

-Вмешательство в выборы (штурм Капитолия 6 января 2021 года);

-Хранение секретных документов в резиденции Мар-а-Лаго во Флориде;

-Вмешательство в выборы в штате Джорджия;

-Фальсификация деловой документации.

В итоге два первых дела были прекращены, в Джорджии дело поставлено на паузу, а по последнему присяжные признали Трампа виновным, но вынесение приговора отложено судьей на неопределенный срок.

И все же республиканец всмог победить на президентских выборах, заполучив 312 голосов выборщиков. Теперь избранный президент ждет 20 января 2025 года — дня инаугурации.

Модинаковый премьер: Нарендра Моди переизбрался главой правительства Индии

Крупнейшие в мире выборы прошли в 2024 году в Индии. Почти миллиард жителей (или примерно 12% населения планеты) могли отдать свои голоса за кандидатов в депутаты нижней палаты парламента — Лок сабху.

Голосование в семь этапов продолжалось в республике 44 дня, в нем приняли участие 642 млн человек. Таким образом, эти выборы стали вторыми по продолжительности в истории независимой Индии после плебисцита в 1951—1952 годах, который длился 120 дней.

Согласно итоговым данным ЦИК Индии, большинство в Лок сабхе получила коалиция «Национальный демократический альянс» во главе с партией «Бхаратия джаната парти» действующего премьера Нарендры Моди.

Эта победа позволила Моди остаться у власти на третий срок подряд. Тем самым политик повторил результат первого премьера независимой Индии Джавахарлала Неру.

Переизбранный премьер активизировал дипломатию. Свой первый зарубежный визит после победы он совершил в июле в Москву, а в августе нанес визит в Киев. Он стал первым главой индийского правительства, посетившим Украину с момента установления с ней дипотношений в 1992 году — а также с начала военного конфликта. Наконец, в октябре Моди второй раз приехал в Россию — на саммит БРИКС в Казани.

Моди руководит страной с 2014 года. Он активно общается со своими сторонниками — в соцсети Х у него 104,3 млн подписчиков. В этом плане главным конкурентом премьера Индии остается экс-президент США Барак Обама — у того 130,9 млн подписчиков. Еще Моди продвигает йогу на международном уровне, включая ООН, и пишет стихи на языке гуджарати.

Урсула и ее комиссары: фон дер Ляйен осталась во главе исполнительной власти ЕС

К явным триумфаторам этого года относится Урсула фон дер Ляйен — первая женщина на посту председателя Еврокомиссии, к тому же сумевшая остаться на второй срок. В июле ее большинством голосов переизбрал новый состав Европарламента, который и сам прошел через турбулентные выборы.

Фон дер Ляйен бессменно возглавляет Еврокомиссию с 2019 года. До этого она работала на многих министерских должностях в правительстве ФРГ при Ангеле Меркель, в том числе была первой женщиной — министром обороны страны. Во вторую «пятилетку» у руля Еврокомиссии она обещает превратить ЕС в «полноценный оборонный союз». А еще председатель ЕК, кажется, готовится отомстить за любимого пони, которого несколько лет назад растерзал на нижнесаксонской вилле пришлый волк. С марта 2025-го в Евросоюзе впервые за много лет легализуют охоту на волков.

Фон дер Ляйен пришла в политику не «с улицы» — ее отец, видный христианский демократ Эрнст Альбрехт стоял у истоков создания Европейского сообщества (недаром местом рождения Урсулы значится Брюссель). А еще он был потомком бременского торговца хлопком Людвига Кнопа, который жил в Российской империи и получил титул барона из рук Александра II. Впрочем, потомственная баронесса и врач-гинеколог по первому образованию не спешила делать политическую карьеру. Она воспитывала семерых детей, занималась верховой ездой и только после сорока лет пошла изучать менеджмент в сфере здравоохранения.

За несколько лет она прошла путь от вице-мэра городка близ Ганновера до депутата ландтага Нижней Саксонии, затем перебралась в Берлин, а уже оттуда — в столицу Евросоюза. В этом году Forbes назвал ее «самой могущественной женщиной мира». Главная чиновница ЕС сумела провести союз через череду острых кризисов — от брекзита до пандемии коронавируса. Вот уже почти три года главным вызовом остается военный конфликт на Украине.

Тем временем «евроомбудсмен» Эмили О’Рейли, которая более десяти лет была наблюдателем за подотчетностью и прозрачностью ЕС, в беседе с Politico фактически сравнила Урсулу фон дер Ляйен с боссом мафии, чьи «могущественные эмиссары» («powerful consiglieri») заседают в Еврокомиссии. Эту культуру она описала как «невыборную» и «крайне непрозрачную», возложив вину лично на председателя. По словам О’Рейли, за это время ей ни разу не довелось встретиться с госпожой фон дер Ляйен.

Из народа — на Даунинг стрит: лейборист Кир Стармер стал премьером Британии

В 2024 году Британия получила нового премьера — лейбориста. Им стал лидер партии Кир Стармер по итогам парламентских выборов 4 июля. Историческое поражение на них потерпела правящая Консервативная партия во главе с Риши Сунаком, потерявшая целых 244 места в Палате общин.

Лейбористы же получили большинство в парламенте впервые за 14 лет. При этом избиратели отдали за них всего 33,7% голосов — это самый низкий результат среди партий, сформировавших правительство большинства в послевоенный период.

Стармер — выходец из рабочего класса. Его мать была медсестрой, а отец слесарем-инструментальщиком на фабрике. Британцы отмечают разительный контраст по сравнению с его предшественником Сунаком — бывшим сотрудником Goldman Sachs и основателем международной инвестиционной компании с оборотом в миллиард долларов.

Он первым из своей семьи получил высшее образование — поступил в Университет Лидса, где изучал юриспруденцию, а затем в Оксфорд. Студенческие друзья Стармера рассказывали, что в те годы он подрабатывал торговлей мороженым и даже был задержан полицией на Лазурном берегу.

«В каком-то смысле мой путь — это доказательство того, что люди из моего окружения могут идти вперед и заниматься действительно важными вещами», — сказал политик журналу Time за год до победы своей партии на выборах.

В молодости Стармер считался леваком и даже был главным редактором журнала «Троцкий». Он боролся против смертной казни в странах Содружества. А еще руководил первым в Великобритании судебным преследованием террористов «Аль-Каиды»*. Стармера даже считают прототипом юриста-правозащитника Марка Дарси из книг и фильмов про Бриджит Джонс.

По иронии судьбы, Стармер слыл антимонархистом, однако за заслуги в Королевской прокуратуре был посвящен в рыцари и стал «сэром Киром».

Хирургически точный: Масуда Пезешкиана избрали президентом Ирана

В 2024 году у иранцев появился новый президент — хирург по профессии Масуд Пезешкиан. Выборы прошли внепланово — из-за авиакатастрофы, в которой погиб 8-й президент Исламской республики Эбрахим Раиси.

Победителем стал 69-летний депутат иранского парламента и экс-министр здравоохранения. Пезекишан был единственным кандидатом-реформатором из тех, кто был одобрен властями. Как писала Financial Times, он получил поддержку среди части иранцев и за рубежом «за свою открытость и готовность критиковать жесткую политику» властей.

Пезешкиан баллотировался еще на выборах 2013 года, но снял кандидатуру, а в 2021-м не прошел квалификацию — обычная для иранских политиков история.

Будущий президент Ирана вырос в семье отца-азербайджанца и матери-курдянки. Associated Press отмечало, что политик говорит на азербайджанском языке и хорошо знаком с положением этнических меньшинств в стране.

Во время ирано-иракской войны 1980-1988 годов Пезешкиан служил военным врачом, отправлял медицинские бригады на фронт. После он стал кардиохирургом, а в 1994 году возглавил Тебризский университет медицинских наук.

Президент — не первое лицо в иранской власти. По Конституции 1979 года, на вершине иерархии находится верховный лидер Исламской республики, или рахбар. Он определяет курс и вектор развития страны. С 1989 года эту должность бессменно занимает аятолла Али Хаменеи.

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