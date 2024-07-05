«Катастрофа для тори», «историческая победа лейбористов» — так европейские СМИ комментируют итоги парламентских выборов в Великобритании 4 июля. Прогнозы оправдались: Консервативная партия, которая находилась у власти последние 14 лет, показала худший результат по числу мест в Палате общин почти за 200-летнюю историю. Уходящий премьер Риши Сунак признал поражение, а лидер победившей Лейбористской партии Кир Стармер пообещал Соединенному королевству «немедленные перемены».
Как «полевел» парламент
«Лейбористская партия с триумфом возвращается к власти в Великобритании после убедительной исторической победы над правящей партией консерваторов», — признает Politico.
Опасения, что Британия может получить «подвешенный парламент» (если бы ни одна из партий не получила абсолютного большинства), не оправдались.
К утру пятницы 5 июля оставалось объявить судьбу всего нескольких десятков мест. По итогам подсчета голосов в 641 округе, Лейбористская партия получила 410 мест, набрав 33,9%, что значительно больше 326 мест, необходимых для большинства, передает The Guardian.
«Результат необычайный — это самый большой успех лейбористов со времен победы Тони Блэра в 1997 году», — напоминает Politico.
Тори, напротив, показали свой худший результат по числу завоеванных мест в Палате общин, — предварительно у них 119 мест (23,7% голосов). На третьем месте — либеральные демократы, претендующие как минимум на 68 мест в новом парламенте. «Это огромный прорыв для партии, которая показала удручающе плохие результаты в 2019 году».
Для Шотландской национальной партии Джона Суинни, которая выступает за выход Шотландии из Соединенного королевства, «ночь подсчета голосов оказалась неудачной», пишет The Guardian. Пока что она получила только 8 мест в Палате общин, потеряв 37.
7 мест получила «Шинн Фейн» из Северной Ирландии (выступает за объединение с Ирландией). Популистская партии «Реформировать Соединённое Королевство» (Reform UK) Найджела Фараджа, которого обвиняют в связях с Москвой, взяла 4 места.
Также по 4 места у Партии Уэльса (валлийских националистов), Зеленой партии Англии и Уэльса, а также Демократической юнионистской партии и Ольстерской юнионистской партии (обе действуют в Северной Ирландии и выступает за сохранение Ольстера в составе Великобритании).
Также в парламент прошли Социал-демократическая и лейбористская партия (2 места) и «Альянс» (1 место) — обе из Северной Ирландии.
Сунак признал поражение
Как отмечает Politico, Британия «полевела» на контрасте с континентальной Европой, где набирают популярность правые.
«Победа лейбористов идет вразрез с тенденцией к упадку левоцентристов во многих ведущих западных экономиках. Все больше избирателей в таких странах, как Франция, Италия и Германия, поддерживают крайне правых, что показали недавние выборы [в Европарламент]. Во Франции партия Марин Ле Пен находится в одном шаге от того, чтобы впервые прийти к власти на парламентских выборах в предстоящее воскресенье [7 июля]», — пишет издание.
Ранним утром в пятницу Риши Сунак признал, что его партия проиграла внеочередные выборы, назначенные шесть недель назад, и подтвердил, что следующее правительство будут формировать лейбористы. Он также позвонил Киру Стармеру, констатировав поражение.
Как отмечает Politico, 61-летний Стармер станет премьер-министром после самой крупной победы лейбористов со времен Тони Блэра.
«Мы сделали это!» — объявил он на победном митинге в Лондоне ранним утром, пообещав британцам «возвращение света надежды». Также лейбористы говорят о «пробуждении» после 14-летнего «застоя».
Как ожидается, в пятницу Стармер выступит со своим первым обращением к нации в качестве премьер-министра в 12:25 по местному времени (14:25 по Москве). В этот же день Карл III официально назначит его главой правительства в Букингемском дворце.
Кто займет ключевые посты в новом правительстве
В ближайшее время Кир Стармер объявит новый состав кабинета министра. Как ожидается, в него войдут члены последнего «теневого правительства», сформированного в 2020 году Лейбористской партией.
По традиции, теневой кабинет формирует главная оппозиционная партия в парламенте, которая носит статус «официальной оппозиции Его Величества» (ранее — «Ее Величества»). Члены «теневого» кабинета призваны контролировать работу действующего кабинета и выступать его «тенями».
Кто претендует на высшие посты:
- Дэвид Лэмми, теневой государственный секретарь по иностранным делам, делам Содружества и развития, имеет шансы стать новым главой Форин офис, сменив на этом посту Дэвида Кэмерона. Потом иммигрантов из Гайаны может войти в историю как первый темнокожий министр иностранных дел Великобритании. Как отмечает The Independent, Лэмми последовательно выступал против расовой дискриминации в политике. Он обещал найти «общее дело» с Дональдом Трампом, если экс-президент вернется в Белый дом, хотя и называл республиканца «сторонником неонацистов». Лэмми признавал право Израиля на самооборону, но также обещал, что лейбористы выполнят ордер на арест премьера Биньямина Нетаньяху, если он будет выдан Международным уголовным судом.
- Джон Хили, теневой министр обороны, может сменить Гранта Шеппса во главе военного ведомства. За свою парламентскую карьеру он поддержал вторжение в Ирак, а в последнее время выступал против планов тори сократить численность армии до 72 500 человек к 2025 году с нынешних 75 000.
Оба политика во время майского визита в Киев пообещали сохранить «железную приверженность» поддержке Украины в случае победы лейбористов.