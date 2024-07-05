«Катастрофа для тори», «историческая победа лейбористов» — так европейские СМИ комментируют итоги парламентских выборов в Великобритании 4 июля. Прогнозы оправдались: Консервативная партия, которая находилась у власти последние 14 лет, показала худший результат по числу мест в Палате общин почти за 200-летнюю историю. Уходящий премьер Риши Сунак признал поражение, а лидер победившей Лейбористской партии Кир Стармер пообещал Соединенному королевству «немедленные перемены».

Как «полевел» парламент

«Лейбористская партия с триумфом возвращается к власти в Великобритании после убедительной исторической победы над правящей партией консерваторов», — признает Politico.

Опасения, что Британия может получить «подвешенный парламент» (если бы ни одна из партий не получила абсолютного большинства), не оправдались.

К утру пятницы 5 июля оставалось объявить судьбу всего нескольких десятков мест. По итогам подсчета голосов в 641 округе, Лейбористская партия получила 410 мест, набрав 33,9%, что значительно больше 326 мест, необходимых для большинства, передает The Guardian.

«Результат необычайный — это самый большой успех лейбористов со времен победы Тони Блэра в 1997 году», — напоминает Politico.

Тори, напротив, показали свой худший результат по числу завоеванных мест в Палате общин, — предварительно у них 119 мест (23,7% голосов). На третьем месте — либеральные демократы, претендующие как минимум на 68 мест в новом парламенте. «Это огромный прорыв для партии, которая показала удручающе плохие результаты в 2019 году».

Для Шотландской национальной партии Джона Суинни, которая выступает за выход Шотландии из Соединенного королевства, «ночь подсчета голосов оказалась неудачной», пишет The Guardian. Пока что она получила только 8 мест в Палате общин, потеряв 37.

7 мест получила «Шинн Фейн» из Северной Ирландии (выступает за объединение с Ирландией). Популистская партии «Реформировать Соединённое Королевство» (Reform UK) Найджела Фараджа, которого обвиняют в связях с Москвой, взяла 4 места.

Также по 4 места у Партии Уэльса (валлийских националистов), Зеленой партии Англии и Уэльса, а также Демократической юнионистской партии и Ольстерской юнионистской партии (обе действуют в Северной Ирландии и выступает за сохранение Ольстера в составе Великобритании).

Также в парламент прошли Социал-демократическая и лейбористская партия (2 места) и «Альянс» (1 место) — обе из Северной Ирландии.

Сунак признал поражение

Как отмечает Politico, Британия «полевела» на контрасте с континентальной Европой, где набирают популярность правые.

«Победа лейбористов идет вразрез с тенденцией к упадку левоцентристов во многих ведущих западных экономиках. Все больше избирателей в таких странах, как Франция, Италия и Германия, поддерживают крайне правых, что показали недавние выборы [в Европарламент]. Во Франции партия Марин Ле Пен находится в одном шаге от того, чтобы впервые прийти к власти на парламентских выборах в предстоящее воскресенье [7 июля]», — пишет издание.

Ранним утром в пятницу Риши Сунак признал, что его партия проиграла внеочередные выборы, назначенные шесть недель назад, и подтвердил, что следующее правительство будут формировать лейбористы. Он также позвонил Киру Стармеру, констатировав поражение.

Как отмечает Politico, 61-летний Стармер станет премьер-министром после самой крупной победы лейбористов со времен Тони Блэра.

«Мы сделали это!» — объявил он на победном митинге в Лондоне ранним утром, пообещав британцам «возвращение света надежды». Также лейбористы говорят о «пробуждении» после 14-летнего «застоя».

Как ожидается, в пятницу Стармер выступит со своим первым обращением к нации в качестве премьер-министра в 12:25 по местному времени (14:25 по Москве). В этот же день Карл III официально назначит его главой правительства в Букингемском дворце.

Кто займет ключевые посты в новом правительстве

В ближайшее время Кир Стармер объявит новый состав кабинета министра. Как ожидается, в него войдут члены последнего «теневого правительства», сформированного в 2020 году Лейбористской партией.

По традиции, теневой кабинет формирует главная оппозиционная партия в парламенте, которая носит статус «официальной оппозиции Его Величества» (ранее — «Ее Величества»). Члены «теневого» кабинета призваны контролировать работу действующего кабинета и выступать его «тенями».

Кто претендует на высшие посты:

Дэвид Лэмми , теневой государственный секретарь по иностранным делам, делам Содружества и развития, имеет шансы стать новым главой Форин офис, сменив на этом посту Дэвида Кэмерона. Потом иммигрантов из Гайаны может войти в историю как первый темнокожий министр иностранных дел Великобритании. Как отмечает The Independent, Лэмми последовательно выступал против расовой дискриминации в политике. Он обещал найти «общее дело» с Дональдом Трампом, если экс-президент вернется в Белый дом, хотя и называл республиканца «сторонником неонацистов». Лэмми признавал право Израиля на самооборону, но также обещал, что лейбористы выполнят ордер на арест премьера Биньямина Нетаньяху, если он будет выдан Международным уголовным судом.

, теневой государственный секретарь по иностранным делам, делам Содружества и развития, имеет шансы стать новым главой Форин офис, сменив на этом посту Дэвида Кэмерона. Потом иммигрантов из Гайаны может войти в историю как первый темнокожий министр иностранных дел Великобритании. Как отмечает The Independent, Лэмми последовательно выступал против расовой дискриминации в политике. Он обещал найти «общее дело» с Дональдом Трампом, если экс-президент вернется в Белый дом, хотя и называл республиканца «сторонником неонацистов». Лэмми признавал право Израиля на самооборону, но также обещал, что лейбористы выполнят ордер на арест премьера Биньямина Нетаньяху, если он будет выдан Международным уголовным судом. Джон Хили, теневой министр обороны, может сменить Гранта Шеппса во главе военного ведомства. За свою парламентскую карьеру он поддержал вторжение в Ирак, а в последнее время выступал против планов тори сократить численность армии до 72 500 человек к 2025 году с нынешних 75 000.

Оба политика во время майского визита в Киев пообещали сохранить «железную приверженность» поддержке Украины в случае победы лейбористов.