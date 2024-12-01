1 декабря начинает работу новый состав Еврокомиссии. Председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен смогла удержаться и остаться на второй срок. 27 ноября Европарламент, наконец, одобрил список из 26 новых еврокомиссаров, которые будут помогать фон дер Ляйен следующие пять лет. Подробнее об основных назначенцах — в материале RTVI.

Каллас вместо Борреля

Бывшая премьер-министр Эстонии 47-летняя Кая Каллас с декабря займет место Жозепа Борреля на посту главы евродипломатии. Впрочем, это не первый раз, когда она получает должность в структурах Евросоюза. С 2014-го по 2018-й Каллас представляла либеральную Партию реформ Эстонии в Европарламенте, а в последний год в ЕП — официально возглавила партию.

У семьи Каллас долгие и сложные отношения с Россией: ее мама в возрасте шести месяцев оказалась в Сибири во время советской депортации в 1941-м, а вернулась на родину только 10 лет спустя. Отец экс-главы правительства Эстонии, напротив, строил карьеру в Советском Союзе и даже успел поработать в минфине Эстонской СССР.

На своей новой должности Кая Каллас хочет сосредоточиться на военном конфликте на Украине. Как летом писал журнал The Economist, некоторые европейские лидеры высказывали опасения, что она будет это делать в ущерб отношениям ЕС с остальным миром.

Кстати, Каллас стала первой главой иностранного правительства, которую МВД России внесло в реестр лиц, разыскиваемых по уголовным статьям.

Итальянский прагматик

Еще одним заместителем Урсулы фон дер Ляйен станет 55-летний итальянский политик Раффаэле Фитто. В Еврокомиссии он будет отвечать за сотрудничество и реформы.

Член партии «Братья Италии» премьер-министра Джорджи Мелони успел побывать на различных должностях на своей родине — от губернатора Апулии (область на юго-востоке Италии) до министра по делам регионов и интеграции территорий в правительстве Сильвио Берлускони. Также он бывший член Европарламента. У Мелони же он был министром без портфеля по европейской политике.

Премьер-министр Италии, видимо, не хотела, чтобы Фитто отправлялся в Брюссель. Мелони заявила, что это решение было «болезненным» как для нее, так и для самого политика и правительства.

Как отмечало Politico, с помощью его кандидатуры Джорджа Мелони хотела наладить отношения с Европой, так как Фитто, в отличие от большинства членов «Братьев Италии», не прослыл евроскептиком. При этом издание добавило, что противники нового исполнительного вице-президента Еврокомиссии считают его «недальновидным тактиком», который «мало что делает кроме выполнения приказов Мелони».

Из французского МИДа в Еврокомиссию

Очередным помощником главы Еврокомиссии с 1 декабря станет 39-летний Стефан Сежурне. Он близкий союзник президента Франции Эммануэля Макрона и давний член его партии «Возрождение». К тому же Сежурне был главой фракции Renew в Европарламенте.

В начале 2024 года французский политик получил должность министра Европы дел и иностранных дел Франции в кабинете Габриэля Атталя. Впрочем, то правительство продержалось недолго, так как в июне Макрон распустил парламент, а в июле после второго тура выборов Атталь подал в отставку.

Теперь же Стефан Сежурне в Еврокомиссии будет отвечать за процветание и промышленную стратегию.

Кстати, когда Атталя назначили на должность премьера, СМИ начали подробно описывать личную жизнь главы французского кабмина, особенно тот факт, что он и Сежурне в 2017-м зарегистрировали гражданский союз. После масс-медиа стали утверждать, что их отношения закончились.

Еще три помощницы

Из шести заместителей Урсулы фон дер Ляйен всего двое мужчин и четыре женщины. Помимо Каи Каллас исполнительными вице-президентами Еврокомиссии стали:

Тереса Рибера, третий зампредседателя правительства Испании в кабинете Педро Санчеса. В Еврокомиссии она будет отвечать за чистый, справедливый и конкурентноспособный переход. В частности, в ее обязанности войдет реализация «Зеленой сделки».

Роксана Мынзату, бывший член палаты депутатов Румынии, экс-министр европейских фондов страны и действующий депутат Европарламента. В Еврокомиссии она будет замом фон дер Ляйен по кадрам, навыкам и готовности. Изначально ожидалось, что вместо нее на пост еврокомиссара будет претендовать лидер румынских социалистов в ЕП и по совместительству вице-председатель Европейского парламента Виктор Негреску.

Депутат Европарламента от Финляндии Хенна Вирккунен 1 декабря станет вице-президентом по технологическому суверенитету, безопасности и демократии.

Португалия у руля в Евросовете

1 декабря обновляется не только состав Еврокомиссии. В первый день зимы на смену Шарлю Мишелю в качестве нового председателя Евросовета приходит экс-премьер Португалии Антониу Кошта.

Он подал в отставку с поста главы португальского кабмина еще в ноябре 2023 года, так как правоохранительные органы страны подозревали членов его правительства в должностных преступлениях и коррупции. Тем не менее, он оставался премьер-министром до 2 апреля 2024 года — тогда был приведен к присяге его преемник Луиш Монтенегру.

В интервью газете El País Кошта уже успел рассказать о своих ближайших планах. К примеру, после вступления в должность он хочет поговорить по телефону с избранным президентом США Дональдом Трампом, а также добавил, что уже согласовал встречу с украинским лидером Владимиром Зеленским.

Кроме того, Кошта, по его словам, намерен 3 февраля организовать неформальную встречу европейских лидеров, куда хочет пригласить генсека НАТО Марка Рютте и премьер-министра Великобритании Кира Стармера.