28 июня в Иране пройдут досрочные президентские выборы. Повод для голосования экстраординарный — в мае разбился вертолет, на борту которого находился 8-й президент Ирана Эбрахим Раиси. Бороться за кресло второго лица в Исламской республике (после Верховного лидера) будут шесть кандидатов. Судя по опросам, уже определился фаворит, у которого есть все шансы стать новым президентом.

Кто участвует в президентской гонке

9 июня пресс-секретарь избирательного штаба Мохсен Эслами объявил, что квалификационная процедура завершилась. По ее итогам, до участия в выборах допустили шестерых политиков. Всего кандидатов было около 20, а проверкой занимался Совет стражей конституции.

В борьбе за президентское кресло участвуют:

Мохаммад Багер Галибаф — 62-летний спикер меджлиса (однопалатного парламента) Ирана, бывший мэр Тегерана и экс-командующий ВВС Корпуса стражей Исламской революции (КСИР). Галибаф имеет докторскую степень по политической географии, а еще он пилот с лицензией на управление самолетами Airbus. В 19 лет он уже был одним из командиров сил обороны во время ирано-иракской войны 1980—1988 годов. После массовых студенческих протестов в 1999-м Верховный лидер Али Хаменеи назначил его начальником полиции. Галибаф подал в отставку в 2005 году, так как решил впервые поучаствовать в президентских выборах. Но в итоге проиграл, заняв четвертое место. В том же году стал мэром столицы и находился на этом посту до 2017-го. Считается сторонником консервативной линии — как и большинство кандидатов.

— 62-летний спикер меджлиса (однопалатного парламента) Ирана, бывший мэр Тегерана и экс-командующий ВВС Корпуса стражей Исламской революции (КСИР). Галибаф имеет докторскую степень по политической географии, а еще он пилот с лицензией на управление самолетами Airbus. В 19 лет он уже был одним из командиров сил обороны во время ирано-иракской войны 1980—1988 годов. После массовых студенческих протестов в 1999-м Верховный лидер Али Хаменеи назначил его начальником полиции. Галибаф подал в отставку в 2005 году, так как решил впервые поучаствовать в президентских выборах. Но в итоге проиграл, заняв четвертое место. В том же году стал мэром столицы и находился на этом посту до 2017-го. Считается сторонником консервативной линии — как и большинство кандидатов. Алиреза Закани — 58-летний мэр Тегерана, получивший эту должность в 2021 году. Тогда же он снял свою кандидатуру на президентских выборах в пользу Эбрахима Раиси. Он пытался участвовать и в гонках 2013-го и 2017-го годов, но оба раза не прошел квалификацию. Также с 2004-го по 2016-й и с 2020-го по 2021-й год был членом парламента Ирана.

— 58-летний мэр Тегерана, получивший эту должность в 2021 году. Тогда же он снял свою кандидатуру на президентских выборах в пользу Эбрахима Раиси. Он пытался участвовать и в гонках 2013-го и 2017-го годов, но оба раза не прошел квалификацию. Также с 2004-го по 2016-й и с 2020-го по 2021-й год был членом парламента Ирана. Саид Джалили — 58-летний член Совета по целесообразности (совещательный орган при Верховном лидере, разрешает споры между парламентом и Советом стражей). Джалили — заметный дипломат. Он запомнился как бывший главный переговорщик по иранской «ядерной сделке» — Совместному всеобъемлющему плану действий, который был заключен с большим трудом в 2015 году и действовал в целом до 2018-го, пока из него не вышли США. Ранее он был секретарем Высшего совета национальной безопасности. До этого Джалили занимал пост замминистра иностранных дел по делам Европы и Америки, а всего проработал в МИД Ирана 18 лет. Как и Галибаф, участвовал в ирано-иракской войне, в которой, как сообщается, потерял часть правой ноги во время осады иракского города Басра.

— 58-летний член Совета по целесообразности (совещательный орган при Верховном лидере, разрешает споры между парламентом и Советом стражей). Джалили — заметный дипломат. Он запомнился как бывший главный переговорщик по иранской «ядерной сделке» — Совместному всеобъемлющему плану действий, который был заключен с большим трудом в 2015 году и действовал в целом до 2018-го, пока из него не вышли США. Ранее он был секретарем Высшего совета национальной безопасности. До этого Джалили занимал пост замминистра иностранных дел по делам Европы и Америки, а всего проработал в МИД Ирана 18 лет. Как и Галибаф, участвовал в ирано-иракской войне, в которой, как сообщается, потерял часть правой ноги во время осады иракского города Басра. Мостафа Пурмохаммади — 64-летний экс-министр внутренних дел и юстиции, а также прокурор Революционного суда в Бандар-Аббасе, Керманшахе и Мешхеде. В 1987-м его назначили на должность замминистра разведки, а год спустя в Иране произошла серия массовых казней политических заключенных как минимум в 32 городах. Число убитых в то время, по разным оценкам, доходит до 30 тысяч, а у самого Пурмохаммади, как заявляли в Госдепартаменте США, была «ведущая роль» в процессе. За свою карьеру он также успел побывать на постах директора управления контрразведки, директора внешнеполитического управления, а еще исполнял обязанности замминистра информации. В 2013-м Пурмохаммади хотел участвовать в выборах, но в итоге снял свою кандидатуру.

— 64-летний экс-министр внутренних дел и юстиции, а также прокурор Революционного суда в Бандар-Аббасе, Керманшахе и Мешхеде. В 1987-м его назначили на должность замминистра разведки, а год спустя в Иране произошла серия массовых казней политических заключенных как минимум в 32 городах. Число убитых в то время, по разным оценкам, доходит до 30 тысяч, а у самого Пурмохаммади, как заявляли в Госдепартаменте США, была «ведущая роль» в процессе. За свою карьеру он также успел побывать на постах директора управления контрразведки, директора внешнеполитического управления, а еще исполнял обязанности замминистра информации. В 2013-м Пурмохаммади хотел участвовать в выборах, но в итоге снял свою кандидатуру. Амир-Хоссейн Газизаде Хашеми — 53-летний глава иранского Фонда по делам мучеников и ветеранов, бывший вице-спикер меджлиса и отоларинголог по основной профессии. До того, как стать депутатом парламента, возглавлял престижный в республике Университет медицинских наук Семнана. Двоюродный брат бывшего министра здравоохранения Сейеда Хасана Газизаде Хашеми.

— 53-летний глава иранского Фонда по делам мучеников и ветеранов, бывший вице-спикер меджлиса и отоларинголог по основной профессии. До того, как стать депутатом парламента, возглавлял престижный в республике Университет медицинских наук Семнана. Двоюродный брат бывшего министра здравоохранения Сейеда Хасана Газизаде Хашеми. Масуд Пезешкиан — 69-летний депутат иранского парламента, хирург и экс-министр здравоохранения. Единственный кандидат-реформатор из одобренных властями. Как пишет Financial Times, он получил поддержку среди части иранцев и за рубежом «за свою открытость и готовность критиковать жесткую политику» Ирана. Пезешкиан баллотировался на выборах 2013-го, но снял кандидатуру, а в 2021 году не прошел квалификацию — обычная для иранских политиков история.

Без женщин и Ахмадинежада: кого не допустили до выборов

К президентской гонке не смогла подступиться ни одна представительница женского пола. Так, первая женщина, зарегистрировавшаяся на выборах, бывший депутат парламента Зохре Элахиян в итоге сняла свою кандидатуру. Остальные три претендентки и не прошли квалификацию. Среди них — юрист, экс-парламентарий от крыла реформаторов Хамидех Зарабади.

Юрист, экс-парламентарий от крыла реформаторов Хамидех Зарабади покидает брифинг после регистрации в качестве кандидата на президентских выборах. Ее кандидатура в итоге будет отклонена Советом стражей — как и других женщин

Также Совет стражей не одобрил кандидатуру бывшего президента Ирана Махмуда Ахмадинежада, который находился у власти с 2005-го по 2013-й год. Это уже третий раз, когда его не допускают до президентских выборов. Экспрессивный политик запомнился жаркими пикировками с Джорджем Бушем-младшим и отрицанием Холокоста.

Отбор провалил и бывший первый вице-президент — реформатор Эсхак Джахангири. Эту должность он занимал при президенте Хасане Рухани, а до этого был министром промышленности и шахт и губернатором провинции Исфахан (где находится один из важнейших ядерных объектов страны). Также в итоговый список одобренных кандидатов не попал Али Лариджани — еще одна ключевая фигура в заключении ядерной сделки 2015 года.

«Оба дисквалифицированных кандидата во время предвыборных кампаний обещали увести страну от нынешнего жесткого курса и добиваться смягчения санкций США», — пишет Financial Times.

Кто считается фаворитом

По данным третьего соцопроса, который провел аналитический центр Shenaakht, на выборах 28 июня имеет все шансы победить Мохаммад Багер Галибаф — его поддерживают 34% иранцев. Второе место между собой делят Саид Джалили и Масуд Пезешкиан — у них по 21%.

Гендиректор Центра изучения Ирана Раджаб Сафаров также считает, что первое место займет Галибаф. В разговоре с RTVI эксперт напомнил, что известный функционер воспринимается в иранском обществе как политик-прагматик.

«Он долго был мэром Тегерана, причем достаточно успешным, а его рейтинг всегда был очень высоким. Он человек, который следует стратегическому курсу Исламской республики», — отметил Раджаб Сафаров.

Вторым, по мнению эксперта, в соответствии с опросами финиширует Джалили, к которому относится с симпатией большой процент населения.

«Он выходец из недр КСИР, он боец, а во время войны потерял часть правой ноги. В иранском обществе таких называют «джанбаз» — то есть тот, кто может потерять жизнь ради идеи, причем пойдет на это с готовностью», — объяснил собеседник RTVI.

Однако Саиду Джалили немного не хватило времени, чтобы заручиться большей поддержкой и голосами избирателей.

На третьем месте, скорее всего, действительно окажется хирург и экс-министр здравоохранения Пезешкиан.

«Он считается представителем плеяды технократов и сторонником прозападных технократов. Он заявлял о своей соглашательской позиции — что надо договариваться с внешним миром, чтобы с Ирана сняли санкции. Когда ему сказали, что «Западу нужен не мир, а суверенитет Ирана», он отнесся к этому спокойно и сказал, что главное, чтобы санкции сняли», — рассказал Раджаб Сафаров.

Впрочем, кто бы ни победил на президентских выборах, радикально курс страны вряд ли изменится. По словам эксперта, в иранской политической системе существуют механизмы сдержек и противовесов, поэтому любой политик, «если и захочет перейти красные линии, будет выявлен на ранних подступах».

«Система распознает угрозу и нивелирует ее. Там есть много разных структур, центров сил, препятствующих идеям, которые могут нанести ущерб действующей политической системе. Поэтому какие-то соглашательские и реформистские идеи могут быть, но в рамках тех стратегий, которые система может позволить», — заключил собеседник RTVI.