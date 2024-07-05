61-летний лидер Лейбористской партии Кир Стармер официально вступил в должность премьер-министра Великобритании. Указ об этом 5 июля подписал король Карл III, передает The Guardian. Собрали самые интересные факты о новом британском премьере, сменившем на посту Риши Сунака.

На контрасте с Сунаком — бывшим сотрудником Goldman Sachs и основателем глобальной инвестиционной компании с оборотом в миллиард долларов, который «по некоторым показателем считался богаче членов королевской семьи», Кир Стармер — настоящий выходец из народа. Его мать была медсестрой, а отец — слесарем-инструментальщиком на фабрике.

Стармер хорошо сдал тесты и успел бесплатно отучиться в средней школе в графстве Суррей, пока она не стала частной. Он первым из своей семьи получил высшее образование — поступил в Университет Лидса, где изучал юриспруденцию, а затем в Оксфорд. Студенческие друзья Стармера рассказывали, что в те годы он подрабатывал торговлей мороженым и даже был задержан за это занятие полицией на Лазурном берегу Франции.

Ходили слухи, что Стармер послужил прототипом для юриста-правозащитника Марка Дарси из книг и фильмов про Бриджит Джонс — в известном фильме его сыграл Колин Ферт. «И хотя это неправда, Кир охотно пользовался этими слухами», — пишет The Washington Post.

В молодости Стармер считался леваком и даже был главным редактором журнала «Троцкий». В течение десяти лет он бесплатно защищал пару «веганов-анархистов», распространявших листовки с обвинениями в адрес сети Mс’Donalds, которая затем пыталась засудить активистов за клевету.

Стармер боролся против смертной казни в странах Содружества. За это таблоиды заклеймили его как «защитника убийц с топором». Он был частью команды юристов, которые добились от Конституционного суда Уганды отмены смертных приговоров 417 заключенным.

В 2008 году он была назначен генеральным прокурором по уголовным делам в Англии и Уэльсе. Руководил первым в Великобритании судебным преследованием террористов «Аль-Каиды»*.

Стармер был антимонархистом, но за заслуги в Королевской прокуратуре был посвящен в рыцари как «сэр Кир» (в 2014 году тогда еще наследный принц Чарльз посвятил его в Почетнейший Орден Бани). «Теперь и он вовсе будет встречаться с королем раз в неделю», — подмечают СМИ.

У Стармера есть жена по имени Виктория, она медицинский работник (как и его мать), и двое детей-подростков — мальчик и девочка, которых он скрывает от публики. С ними на Даунинг-стрит, 10, переедет кот по имени Джождо (Jojo) — ему предстоит найти общий язык с официальным мышеловом премьерской резиденции Ларри. Впрочем, кот Ларри уже объявил в соцсетях, что поддерживает лейбористов.

Кир Стармер называет себя атеистом, но уважает чужие религиозные взгляды и «часто ужинает по субботам в соответствии с еврейскими традициями его жены».

Стармер был противником брекзита, но инициировать повторный референдум о возвращении Британии в ЕС не собирается. Он выступает за право Израиля на самооборону в войне с ХАМАС, одновременно призывая к прекращению огня. Обещал продолжать поддерживать Украину и называл Россию «постоянной угрозой не только сейчас, но и в будущем», сообщала BBC.

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