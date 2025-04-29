В Мосгорсуде завершается процесс над “таганской” группировкой. Банда, созданная в 1991 году бывшим спецназовцем ГРУ Игорем Жирноклеевым (Жирный), вплоть до своего разгрома в 2019 году действовала словно на дворе по-прежнему 90-е. “Таганские” захватывали предприятия, включая легендарный универмаг “Москва” и сеть магазинов Аbitare американского бизнесмена Фрэнка Ньюмана, пытали до смерти паяльником, убивали мешавших им юристов и адвокатов. Тридцатилетняя история банды, членам которой грозит почти 240 лет колонии, — в материале RTVI.

Мосгорсуд 12 мая должен вынести приговор десяти членам “таганской” группировки. Присяжные не поверили оправданиям подсудимых и признали их участниками организованного преступного сообщества, виновными в бандитизме, девяти убийствах, похищениях, вымогательстве, незаконном хранении оружия и т.д.

Впрочем, несмотря на тяжесть обвинений, никому из “таганских” пожизненное заключение не грозит, так как большинству уже перевалило за 65 лет. Поэтому главаря группировки 67-летнего Игоря Жирноклеева (Жирный) обвинение потребовало приговорить к 25 годам лишения свободы. При этом гособвинитель настаивает, чтобы первые 12 лет своего срока лидер банды отбывал в тюрьме, а остальной срок в колонии строгого режима.

Первый судебный процесс над «таганской» бригадой стартовал еще в 2021 году. Подсудимые сразу затребовали себе присяжных, но вскоре после начала слушаний их число начало стремительно таять — процесс остановился уже через три месяца. Вторая попытка закончилась тем же — так, одна из присяжных, встав посреди заседания, взяла свой ноутбук и, бросив судье, что ей “надоело здесь сидеть”, вышла из зала. Лишь третий процесс был доведен до конца, и 27 марта, когда оглашался вердикт, в зале суда чаще всего звучала одна формулировка — «снисхождения не заслуживает».

Подсудимые выслушали решение присяжных молча, не высказывая никаких эмоций. Вердикт коллегии не услышал лишь один из главарей группировки — 67-летний Григорий Рабинович (Гриша Таганский). Он умер в камере за полгода до него, от застарелой болезни сердца.

Кафе «Закарпатские узоры»

«Таганскую» группировку, следует из материалов дела, создали в 1991 году трое знакомых — отслуживший в 16-ой бригаде спецназа ГРУ Игорь Жирноклеев, а также Александр Грабер и Игорь Шилов. Все трое обладали лидерскими качествами, а цель, которую они поставили перед собой, была банальной: “улучшить свое материальное положение”. Впрочем, до ее реализации доживет лишь спецназовец Жирноклеев. Двое других главарей вскоре будут убиты, и Жирный станет единоличным лидером группировки.

Собирались бандиты в кафе «Закарпатские узоры» на Таганской улице, поэтому группировку и стали называть «таганской». Кафе, кстати, закрылось незадолго до разгрома банды.

“Таганские”, как и другие столичные банды, активно вербовали в свои ряды спортсменов и не ограничивали себя в методах достижения поставленной цели — занимались рэкетом, вымогательством, похищениями и убийствами. Костяк бригады сформировался к 1994 году, после чего “таганские” взяли под контроль свой основной бизнес-актив — рынок «Афганец», расположенный в Кузьминках.

Заработав здесь крупные деньги, бригада начала активно закупать спецтехнику для наблюдения и прослушки, а также оружие — для борьбы с конкурентами.

В банде действовала своя группа наружного наблюдения, ей руководили Дмитрий Юхневич и Юрий Малиновский. А Олегу Русанову и Борису Третьяку подчинялись исполнители убийств, которые в случае необходимости могли привлечь и других узких “специалистов” — например, по вскрытию замков, так называемых медвежатников.

Для силового решения проблем у банды имелся внушительный арсенал — девять винтовок разных калибров, 20 автоматов Калашникова (в т.ч. складной АКС-74), семь пистолетов-пулеметов, дюжина иностранных пистолетов, 13 револьверов, 17 самодельных пистолетов, огнеметы и гранатомет, а также 18 тысяч патронов. В общей сложности у небольшой банды было более 80 единиц оружия. Кроме того, она располагала гранатами и хранила 25 кг взрывчатки. На вопрос “зачем столько оружия?” Жирноклеев, по словам членов группировки отвечал: “На всякий случай”. Оружие хранилось в арендованной квартире в Москве, а затем его перевезли на дачу в Истринском районе. Вход в подвал, где складировался арсенал, был тщательно замаскирован, и чтобы его открыть, нужно было использовать специальные присоски.

«Кураторы-генералы» из ГРУ

В начале 2000-х годов Жирноклеев решил уже полностью легализовать свой бизнес, создав в банде отдельное подразделение «экономической направленности” — оно начало заниматься рейдерскими захватами предприятий.

Под новый проект был снят офис в бизнес-центре на набережной Тараса Шевченко. В 2002-2003 году для руководства экономическим блоком, Жирноклеев привлек “большого специалиста в этой области Григория Рабиновича” и его родственника Владимира Грекова, — объясняла присяжным гособвинитель. Рабинович составил для своего криминального босса список привлекательной недвижимости, и “таганские” приступили к ее захвату.

К этому моменту, следует из материалов дела, группировка разрослась «до масштабов преступного сообщества» и представляла криминальный бизнес-синдикат.

У «таганских» были свои подставные фирмы и ЧОПы, что позволяло ее членам официально носить оружие. Сам Жирноклеев также был оформлен охранником. При общении между собой члены группировки использовали кодовые слова и шифры, а в случае проверки документов имели при себе фальшивые удостоверения сотрудников МВД и ФСБ. Главарь банды расхаживал с удостоверением комиссии при президенте РФ, отмечало гособвинение, а также офицера ГРУ. Возможно из-за этого, в криминальном мире “таганских” тесно связывали с спецслужбами.

Любопытно, что и сам Игорь Жирноклеев, видимо поверив в легенду, во время своего допроса в суде уверял присяжных, что на самом деле — он подполковник ГРУ, которого внедрили к «таганским» по поручению своих «кураторов-генералов». А в качестве примера своей агентурной работы Жирноклеев рассказал об “операции” против “агента ЦРУ Фрэнка Ньюмана”, писал у себя в тг-канале журналист Ирек Муртазин.

Американец Ньюман действительно существовал. Он был бизнесменом и в 90-х годах открыл в столице мебельный магазин, а к 1995 году владел уже сетью салонов Abitare. Но после заключения договора с фирмой, подконтрольной «таганским», Abitare перешла под их контроль вместе с мебелью на сумму $4,5 млн. Американец написал заявление в милицию о рейдерском захвате, указал фамилии причастных к нему, однако вскоре ему самому закрыли въезд в Россию и расследование заглохло.

Убивали молотком и паяльником

Но американцу, возможно, повезло. Ведь первое убийство, которое, судя по материалам дела, совершили “таганские”, произошло в 1995 году. Тогда бизнесмен Армен Аванесов взял у Жирноклеева 70 тысяч долларов под проценты на развитие своего магазина, торгующего одеждой. Из-за финансовых трудностей деньги бизнесмен не вернул, и главарь дал указание убить должника. 23 января 1995 года члены группировки усадили Аванесова в машину и отвезли в автосервис. Там его избили, а потом Олег Русанов трижды выстрелив ему в голову. Тело бандиты завернули в туристический тент, обвязали проводами и закопали у забора автосервиса.

В 2003 году, как следует из обвинительного акта, Жирноклеев решил устранить члена собственной банды Сергея Скорнякова, поведением которого он был недоволен. Убийство, по его мнению, должно было произвести на остальных участников группировки устрашающий эффект.

Жирноклеев заплатил десятки тысяч долларов знакомым ветеранам спецподразделений. Те, как считает следствие, не знали, что планируется именно убийство, поэтому согласились разыграть спектакль с задержанием Скорнякова. Его взяли прямо на рынке «Афганец», обезоружили, надели на голову мешок и вывезли на пустырь рядом с кладбищем в Люберцах. Там их уже дожидался Русанов, который проломил Скорнякову голову молотком. Труп привезли Жирноклееву, чтобы тот лично убедился в выполнении приказа.

Год спустя из-за ссоры в кафе “таганские” убили Владимира Рощина. Тот вступился за девушку, так избив одного из бандитов, что тот умер в больнице. За мужчиной выставили «наружку», изучили его маршруты передвижения и подстерегли возле ночного клуба. Исполнителем убийства Рощина присяжные признали Русанова.

В том же году был убит ярославский бизнесмен Алексей Покровский — от него Жирноклеев и Рабинович пытались получить более 100 млн рублей. Бизнесмен скрывался, но бандиты его выследили, когда он вернулся в Москву из Минска. Четыре месяца, приковав наручниками к батарее, из него пытались выбить деньги. Но поняв, что затея бессмысленна, они до смерти запытали коммерсанта паяльником, а тело закопали в лесу. Присяжные сочли доказанным, что паяльником орудовал Борис Третьяк.

В 2006 году «таганские» захватили ОАО «Роспищепром». А когда директор общества Валерий Журавлев обратился в правоохранительные органы, ему размозжили череп. Затем члены банды убили юриста универмага «Москва» Андрея Бралюка, который мешал взять под полный контроль легендарный магазин на Ленинском проспекте.

В январе 2013 года во дворе ресторана «Старый Фаэтон» выстрелом в голову был убит криминальный авторитет Аслан Усоян (Дед Хасан). Следствие установило, что именно Жирноклеев передал организаторам преступления специальный автомат «Вал» и патроны к нему, а также поручил установить за Дедом Хасаном наружное наблюдение, чтобы выяснить, где он бывает. Во время покушения на Усояна была ранена официантка «Старого Фаэтона», которая осталась инвалидом и передвигается сейчас в инвалидном кресле.

Последнее убийство относится к 2017 году, когда «таганские» застрелили из пистолета адвоката Наталью Вавилину. Еще через два года, благодаря помощи испанской полиции, таганскую группировку разгромили, арестовав большинство ее участников.

В финальной части процесса в суде выступали потерпевшие. Большинство из них — это родственники убитых бандитами людей. Они долго рассказывали суду, как резко изменилась их жизнь после смерти родных. Подсудимые выслушали эти истории без малейшего сочувствия. Никто из них не попросил прощения и не извинился за свои преступления.