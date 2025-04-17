Процесс над членами старейшей бандитской группировки страны «Таганская ОПГ» подошел к своей кульминации. Накануне в Мосгорсуде гособвинение запросило для десятерых подсудимых сроки — от 23 до 25 лет лишения свободы, или 239 лет в общей сложности. О том, как состарившиеся бандиты реагировали на сроки и почему их лидер, выбирая между запрошенным ему наказанием и расстрелом, выбрал бы пулю — в материале RTVI.

Дело «таганских», учитывая первый процесс над ними, закончившийся роспуском присяжных, рассматривается с 2021 года. Более шести лет члены группировки находятся в СИЗО. А сама банда, как озвучила прокурор Галина Карпова, была создана еще в далеком 1991 году и просуществовала вплоть до 2019-го, то есть без малого 30 лет.

Как писал RTVI, всего на скамье подсудимых десять человек. Изначально было одиннадцать, но Григорий Рабинович, второй лидер банды наряду с Игорем Жирноклеевым, до суда не дожил — умер в изоляторе. В общей сложности подсудимым вменялось семь убийств, хранение и изготовление оружия, рейдерский захват, вымогательство, грабеж, мошенничество и похищение. Отдельно Жирноклеев обвинялся в пособничестве в убийстве криминального авторитета Деда Хасана и покушении на убийство официантки кафе, рядом с которым был убит авторитет.

Прения сторон: «водил трамвай», «бухал», «на руках крови нет»

В прениях прокурор Галина Карпова попросила приговорить Игоря Жирноклеева к 25 годам лишения свободы — за создание преступного сообщества и банды, убийства и прочие преступления. Из этого срока гособвинитель попросила, чтобы Жирноклеев первые 12 лет отбывал в особых условиях содержания, проще говоря — в тюрьме. Оставшиеся годы — в колонии строго режима. Как объяснила Карпова в беседе с RTVI, пожизненное для лидера банды не позволял запросить закон — Жирноклееву к моменту вынесения присяжными вердикта было больше 65 лет, и поэтому высшая мера ему не грозила.

Запрошенный срок лидер «таганских» воспринял с невозмутимым спокойствием. Но позже, когда ему предоставили право высказаться в прениях, все же не сдержал эмоций.

«Мне 67 лет, у меня 11 хронических заболеваний, 25 лет я уже не проживу по-любому. А тут еще 12 лет особого режима. Лучше бы меня расстреляли!», — сказал Жирноклеев суду.

Те же сроки, по четверти века, прокуратура запросила и двум его подельникам — Олегу Русанову и Борису Третьяку. Следствие считает, что они возглавляли структурные подразделения «таганских» и участвовали в других преступлениях.

24 года запросили еще одному главе одного из подразделений Дмитрию Юхневичу.

Последний был излишне эмоционален. «Прокуратура над нами постаралась», — воскликнул он. По его словам, он не мог ничем руководить, поскольку обыкновенно был «пьяным и играл в карты».

«Через 25 лет мне будет 80! Вы че, прикалываетесь?!», — адресовал Юхневич свое негодование в адрес государственного обвинителя. «Я больной человек, — сказал подсудимый. — Везде [в материалах дела] написано: бухал, бухал и бухал!».

Борис Третьяк рассказывал суду о суровом времени — 90-х. А также о том, что он был воспитан в Советском союзе, где ему привили чувства «честности, справедливости и преданности». Из слов Третьяка выходило, что он занимался лишь рынком «Афганец», вел торговлю в тех условиях, которые диктовали 90-е, но никаких преступлений не совершал. Последние годы, по словам Третьяка, с некоторыми подсудимыми его связывали только рыбалка, сплавы по реке и игра Lineage 2. Еще Третьяков представил суду характеристику. Чтобы ее прокомментировать, не сдержался даже судья Андрей Суворов: «Честно говоря, впервые встречаю в характеристике из СИЗО слово «учтивый». Между тем присяжные признали его виновным в убийстве ярославского бизнесмена Алексея Покровского, причем, признав одновременно доказанным, что именно Третьяк орудовал раскаленным паяльником.

Еще один подсудимый, которому обвинение запросило 25 лет, Марат Янбухтин — следствие считает его штатным киллером «таганских». К моменту начала судебного процесса он уже отбывал 19-летний срок за убийство адвоката Натальи Вавилиной. 25 лет для него запросили по совокупности приговоров. В рамках этого дела присяжные признали его виновным в изготовлении взрывчатки, убийстве юриста «Универмага Москва» Андрея Бралюка и гендиректора «Роспищепрома» Журавлева.

Участникам банды Игорю Балашову, Герману Гришину, похожему на Карла Маркса Геннадию Лукьянову, боксеру Сергею Щербакову и Сергею Шукареву за различные преступления гособвинение запросило по 23 года. Часть срока, как и предыдущим подсудимым, по мнению прокуратуры, они должны провести в особых условиях содержания.

Комментируя свой срок во время перерыва, пока в зале не было судьи и прокуроров, Шукарев не смог удержать себя в руках и крепко выругался. А позже, отказался от последнего слова. Присяжные признали его, как и Янбухтина, виновным в убийстве Бралюка и хранении оружия.

Зато не молчали другие подсудимые и их адвокаты. Например, защитник Гришина, которого присяжные признали виновным в похищении и убийстве бизнесмена Покровского, выступил с пламенной речью. «С 2008 года Гришин является водителем трамвая», — сказал он. По словам адвоката, уже только это исключает его связь со структурами Жирноклеева. А затем поразил собравшихся наповал.

«Последние 15 лет Гришин ведет безупречный образ жизни. Он практически святой человек!», — патетично объявил адвокат.

Всем своим видом Гришин, за стеклом судебного аквариума, показывал, что не имеет ни одной причины усомниться в точности формулировки своего защитника.

Адвокат Щербакова просил суд учесть, что в 1992 году тот стал чемпионом Европы по боксу. «Он защищал флаг и спортивную гордость России на международном уровне!», — говорил защитник о своем подзащитным, которого присяжные признали виновным в причастности к убийству.

Подсудимый Балашов заверял суд, что, по его данным, он самостоятельно вышел из банды в 2008 году, и с тех пор находился с Жирноклеевым «в разных окопах». «Вижу все это как реальную месть, — заявил он. — А иски? Какие иски, если моя семья даже не может позволить себе адвоката за деньги. На моих руках нету крови». Присяжные тем временем признали Балашова причастным к убийству гендиректора «Роспищпрома» Журавлева, и отметили, что подсудимый не заслуживает снисхождения.

Адвокаты подсудимых в большинстве своем апеллировали к срокам давности — и просили прекратить уголовное преследование своих клиентов на основании того, что все сроки привлечения давно вышли. Например, адвокат Жирноклеева заявил, что срок привлечения по преступному сообществу истек еще в 2018 году. То же касается и эпизода с убийством Аванесова, Скарникова, Рощина, Журавлева, Покровского и Боровика. Государственное обвинение, впрочем, такой подход не оценило и согласилось лишь с тем, что за сроками давности можно прекратить лишь дела по грабежу, вымогательству, краже и похищению. По всем остальным, тяжким и особо тяжким статьям, подсудимые заслуживают самого строгого наказания, и вина их доказана вердиктом присяжных.

Последнее слово. На СВО не отпустили

После того, как прения прошли, «таганские» выступили с последним словом. Юхневич заявил, что большинство из них пытались уйти на СВО, но их не отпустили.

«Мы все написали [заявление на заключение контракта], большинство, но нас не пускают», — посетовал он, и добавил: «Поздравляю всех с наступающей Пасхой. Молю вас о милосердии». Об этом же или примерно об этом — просили и другие подсудимые.

Последним выступал лидер банды Игорь Жирноклеев. «Вся эта история началась из-за денег, — сказал он, интригующе. — Большая сумма денег в размере 500 млн долларов фигурировала изначально».

Но тут же стало понятно, что это, вероятно, очередная конспирология, которыми он часто бравировал в ходе судебного процесса. «В материалах дела она не отразилась, но фигурировала. В итоге сложился обвинительный уклон», — сказал он. «Я работал свыше 35 лет с утра до ночи, в итоге у меня все отобрали, обанкротили, и пытаются отобрать последнее — квартиру жены», — также сказал Жирноклеев, имея в виду, что следствие наложило арест на квартиру в ЖК «Алые Паруса» в Москве, купленную им у супруги Рабиновича. В конце своего выступления Жирноклеев добавил: «Я никаких преступлений не совершал, вину не признаю».

Суд вынесет приговор «таганским» 12 мая.