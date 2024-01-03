Индийский портал Scroll.in сообщает: 27% американцев и 23% французов верят в гороскопы, а 46% мексиканцев называют астрологию «важнейшей частью своей жизни». Только за один 2019 год астрологические приложения в США принесли их создателям $40 млн. В России, по данным ВЦИОМ, предсказаниям доверяют 15% граждан.

Как рассказывал RTVI, комиссия РАН по борьбе с лженаукой даже подготовила меморандум о вреде астрологии. А Уильям Шекспир еще в трагедии «Юлий Цезарь» предупреждал, что «не звезды виновны» в наших бедах. Редакция RTVI полностью солидарна и с академиками, и с Шекспиром. Так что мы предлагаем читателям шутливый гороскоп на 2024 год, в котором могут узнать себя даже некоторые мировые лидеры. Кто-то родился под счастливой звездой, а кого-то ждут испытания. Вместе с китайским Драконом предлагаем не относиться к нашему раскладу слишком серьезно. Все совпадения случайны! Счастливого Нового года!

Овны

Овнам 2024 год не сулит больших перемен. Вам предстоит провести его в расслабленном настроении с нотками морского бриза и кубинского рома. Ждите в гости много друзей. Возможно, вы захотите отгородиться от нелюбимого окружения на своем острове мечты или уйдете во внутреннюю эмиграцию. Но постарайтесь не застрять в прошлом и помнить про поговорку: делу — время, потехе — час.

Тельцы

Тельцов в 2024 году ждет непростая борьба за место под солнцем. Пожалуй, некоторые упрекнут вас в том, что вы чересчур консервативны. Хотя вы слывете модником (модницей) — почти лондонским денди, постарайтесь не потратить все сбережения на дорогие костюмы и наряды. И помните: на вашем пути всегда найдется тот, кто назовет себя королем. Смиритесь и примите это как должное.

Близнецы

Близнецы в 2024 году постараются сохранить позиции лидера. Помните, что у вас есть серьезные конкуренты — их не стоит недооценивать. Старайтесь не разговаривать с окружающими с позиции силы, используйте мягкую дипломатию — вы это умеете. А может — секреты тайцзицюань. Вы же помните, что этот вид боевых искусств переводится как «кулак Великого передела». Только не запускайте свои воздушные шары над участками соседей — вас могут не так понять.

Раки

Раки останутся мегапопулярными в 2024 году. Ваша армия фанатов продолжит расти. Не бойтесь ваших желаний и амбиций, даже если они простираются до Луны и Марса. Продолжайте мечтать. Не обращайте внимания на завистников. Не поддавайтесь на шантаж. Скандалов вам не избежать в любом случае. Если вас будут по разным поводам спрашивать: «Как тебе такое?» — отвечайте как на духу. Но постарайтесь сдерживать темперамент и гнев. Все равно раки управляют этой планетой — особенно если у них хорошо с самоиронией.

Львы

Для львов 2024 год будет не самым легким. Но вам не привыкать к трудностям — вы знаете, как быть эффективным при ограниченных ресурсах и держать все под контролем, хотя это непросто. Не ждите милостей от природы и окружения — никто вам ничего просто так не подарит. Не бойтесь заводить новых влиятельных друзей и покровителей, но просчитывайте риски — не известно, чем всё может обернуться. Хотя в целом прогноз благоприятный: штормы, цунами и землетрясения должны обойти вас стороной. И еще: не лейте попусту воду — ни фигурально, ни буквально.

Девы

2024 год обещает быть удачным для дев. Вы взяли реванш, отвоевали прежние позиции и продолжаете уверенно идти вперед. Но будьте готовы к тому, что прослывете скептиком и возмутителем спокойствия. Пусть даже кто-то сочтет вас популистом и скандалистом, который плохо уживается с соседями и вечно ссорится с правлением жильцов дома. Возможно, вы поссоритесь с одними ради дружбы с другими — выбор исключительно за вами. Но всегда думайте о последствиях.

Весы

2024-й — однозначно ваш год, весы! Вы будете на коне и полны энергии. Ваши появления на публике станут настоящими шоу. Но не переборщите с эпатажем, бурными эмоциями и ненормативной лексикой. От вас в этом году будет зависеть очень многое. Вы способны проводить в жизнь самые радикальные перемены и не боитесь смелых экспериментов. Только постарайтесь, чтобы эти перемены не смели все на своем пути и не настроили ваших сторонников против вас самих. Все очень непредсказуемо!

Скорпионы

Одно из двух: скорпионы в 2024 году станут либо победителями, либо проигравшими. Третьего не дано. Не сдавайтесь на полпути, но конкурентов тоже не стоит недооценивать. Особенно напористых блондинов с неукротимой шевелюрой и взрывным характером. Главное — рассчитать свои силы. Вам предстоят непростые решения. Ваши близкие могут угодить в скандалы — тогда они потянут за собой и вас, а выпутаться будет непросто. Возможно, вас ждет переезд в более скромное и спокойное место, но это не точно. В любом случае не расстраивайтесь — вы все равно попадете в историю. А еще следите за здоровьем, смотрите под ноги и будьте осторожны на виражах.

Стрельцы

Стрельцы, держитесь в 2024 году! Вы активны и полны сил, но соперники — и соперницы — наступают на пятки. Особенно блондинки. «Шерше ля фамм» — это про вас. Оппоненты продолжат вас критиковать, злословить и не дадут расслабиться. Даже если вы живете в одном из самых романтичных мест на планете, проблем у вас будет хоть отбавляй. Так что спокойной и безмятежной жизни не ждите. Зато вы останетесь иконой стиля — это никто не поставит под сомнение. А еще не вычеркивайте старые контакты из записной книжки — может, они еще пригодятся. Будьте на связи!

Козероги

Козероги и в 2024 году продолжат жить в своем удивительном мире, который ни на что не похож. Больших перемен пока не предвидится — может, и к лучшему. Постарайтесь хотя бы не ссориться с родственниками, соседями и их влиятельными друзьями. Не забывайте про старую добрую поговорку: худой мир лучше доброй ссоры. Вряд ли вы преодолеете замкнутость. Шумные вечеринки и путешествия — не ваш конек. Особенно вдали от дома. Особенно на самолетах. А вот романтика поездов всегда к вашим услугам. И не забывайте носить шапку на морозе.

Водолеи

Водолеи, вы сделали все, что могли. Возможно, в 2024 году вам нужно просто остановиться, осмотреться и выдохнуть. Если вам перешел дорогу длинноволосый скандальный блондин — смиритесь, ничего не поделаешь. Зато теперь вы сможете предаваться всем радостям жизни, предусмотренным законодательством вашей страны — для многих это привилегия. Знайте: чем дальше от жизненных бурь, тем лучше. Но, возможно, ваша карьера начнет развиваться в неожиданном направлении и потребует от вас большей воинственности. Тогда будьте готовы к новым вызовам.

Рыбы

Рыбы в 2024 году будут чувствовать себя как рыбы в водах Босфора. На первый взгляд, ничего не предвещает катаклизмов. Хотя нужно быть готовым к любым поворотам. Вы из тех, кто любит власть, ваш авторитет трудно пошатнуть, но не переусердствуйте в амплуа султана — они иногда становятся жертвами интриг в коллективе. Ваши дипломатические навыки пригодятся окружающим. Хотя балансировать между враждующими коллегами и усидеть на двух стульях вам будет все труднее. Если к вам снова придет сосед за яйцами и помидорами — не отказывайте. Вам наверняка воздастся.