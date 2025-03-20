«Кто не скачет, тот Тайип»: куда приведут протесты из-за ареста мэра Стамбула

В Турции начались протесты после ареста мэра Стамбула Экрема Имамоглу, который считается главным политическим соперником главы республики Реджепа Тайипа Эрдогана. Ожидалось, что Имамоглу выдвинется оппозиционным кандидатом на президентских выборах в 2028 году. Теперь против него открыто несколько новых уголовных дел — о коррупции и сотрудничестве с террористами. А еще у градоначальника аннулировали диплом. Каковы перспективы политика, который с 2019 года неизменно выигрывал у партии Эрдогана выборы в крупнейшем городе страны, и к чему могут привести протесты — в материале RTVI.

Уголовные дела и связь с террористами

О задержании мэра Стамбула стало известно утром 19 марта — тогда в его доме в районе Сарыер на севере Стамбула прошел обыск. После этого 53-летнего Имамоглу отправили на медицинское освидетельствование и доставили в суд.

Мэр, побеждавший трижды — два раза в 2019 году (тогда ЦИК назначал повторное голосование) и в 2024-м, проходит по двум уголовным делам, причем первое связано с запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана. Расследование сосредоточено на возможных связях мэрии с политическим крылом РПК. Как утверждают в турецкой Генпрокуратуре, Экрем Имамоглу «сформировал альянс» с ними перед муниципальными выборами 2024 года, благодаря чему члены партии, которую Анкара считает террористической, получили влияние в системе управления Стамбула.

Второе дело связано с подозрениями в коррупции. Согласно материалам следствия, «многие муниципальные дочерние компании проводили незаконные тендеры, фальсифицировали их результаты путем прямых поставок или закупок услуг, совершали мошенничество и вымогательство, а также незаконно получали персональные данные».

Вместе с Имамоглу были выданы ордеры на арест еще более 100 человек.

Несколько расследований в отношении мэра Стамбула были начаты ранее — в январе 2025 года. Но это далеко не первые обвинения, с которыми столкнулся политик. Так, еще в декабре 2022 года, за полгода до президентских и парламентских выборов, его приговорили к двум годам и семи месяцам лишения свободы. Также ему на пять лет запретили заниматься политической деятельностью. Имамоглу поставили в вину оскорбление представителей власти — членов Центризбиркома. Сам он это отрицал — политик утверждал, что его слова были ответом главе МВД Турции Сулейману Сойлу, который его самого назвал «дураком».

Впрочем, тогда Имамоглу не лишился мэркого поста — в Турции начались массовые протесты, а дело было отправлено на апелляцию.

Вспыхнувшие протесты и рухнувший рынок

Задержание такого видного политика, к тому же представителя оппозиции, вновь не могло пройти тихо. Управление губернатора провинции Стамбул заранее запретило любые митинги и демонстрации с 19 по 23 марта. Официально ограничения объяснили необходимостью «поддержания общественного порядка и предотвращения любых провокационных действий».

Кроме того, в Турции ограничили доступ к нескольким социальным сетям, в том числе к TikTok, X (бывший Twitter), Instagram*, WhatsApp, Facebook* и YouTube.

Но несмотря на запреты, на улицы Стамбула, Анкары и других крупных городов Турции начали выходить тысячи протестующих. Они скандировали: «Президент Имамоглу», «Правительство в отставку», «Плечом к плечу против фашизма», а еще в толпе звучали речевки «Кто не скачет, тот Тайип».

Как передает Reuters, во время демонстраций полиция применила перцовые баллончики, чтобы разогнать протестующих, когда те пытались прорваться через кордон. В ход шли и водометы.

Те, кто не вышел на улицы, протестовали по-другому: в окнах зажигался свет, а по всему Стамбулу был слышен звон кастрюль и сковородок.

В протестах участвовали и студенты нескольких вузов, в том числе Стамбульского и Босфорского университетов, а также Технического университета Йылдыз и Стамбульского технического университета.

На аресте Имамоглу и еще 100 человек дело не закончилось. Как сообщает BirGün, были задержаны 37 человек за посты в социальных сетях, связанные с делом мэра Стамбула.

«Было отмечено, что в социальной сети Twitter (X) по состоянию на 06:00 20 марта после процедур задержания было размещено в общей сложности 18 647 269 сообщений по данному вопросу. Было установлено, что 66% из них были опубликованы с реальных аккаунтов, а 34% — с аккаунтов ботов»», — заявил министр внутренних дел Турции Али Ерликая.

На задержание Экрема Имамоглу отреагировал и рынок. Курс национальной валюты упал до рекордно низкого уровня в 42 лиры за доллар, однако позже немного восстановился. Как пишет Reuters, вечером 19 марта курс был 37,665 лиры за доллар, а в начале ночной сессии она торговалась на уровне 38 лиры.

Фондовый рынок тоже рухнул: индекс Borsa Istanbul 100, также известный как BIST 100, снизился почти на 9%. Это максимальный показатель падения за четыре года.

«Рука Эрдогана»

Задержание Экрема Имамоглу произошло всего за несколько дней до праймериз оппозиционной Республиканской народной партии (РНП) — второй по численности в турецком парламенте. Ожидалось, что по их итогам мэр Стамбула станет кандидатом от РНП на президентских выборах 2028 года.

«Уже долгое время турецкие власти готовились к делу против Имамоглу, и вот утром 19 марта полицейские перешли к действиям. Очевидно, что это было сделано по заказу Эрдогана. Даже есть обвинение прокуратуры о том, что Имамоглу связан с преступной организацией. К тому же задержали не только его, но и людей из близкого круга, которые были с Имамоглу с тех пор, как он был мэром Бейликдюзю — одного из районов Стамбула, — то есть до 2019 года», — поделился своим мнением с RTVI турецкий политолог Керим Хас.

Он напомнил, что сначала Стамбульский университет аннулировал диплом Имамоглу по запросу генеральной прокуратуры Турции. Таким образом власти лишили политика формальной возможности участвовать в президентской гонке.

По законам Турции, баллотироваться могут только те, у кого есть высшее образование. У правоохранительных органов возникли подозрения, что в 1990 году Имамоглу перевелся из Американского университета Гирне (GAU) на Северном Кипре в Стамбульский университет с процессуальными нарушениями.

«Имамоглу — главный соперник Эрдогана, в последние недели он открыто заявлял о своих намерениях баллотироваться на выборах президента. Поэтому думаю, что Эрдоган почувствовал, что угроза приближается», — считает Хас.

При этом собеседник RTVI признал, что «полностью не исключает коррупцию в Турции».

«Но мне кажется, что это дело — политически мотивированное», — отметил он.

Если суд вынесет обвинительный приговор, Имамоглу окажется в тюрьме на долгие годы, допустил турецкий политолог.

«Если его посадят, то до выборов выйти он точно не сможет. Задержание Имамоглу — это сигнал для всех оппозиционно настроенных людей и для представителей оппозиции. Выборы должны состояться в 2028 году, но есть вероятность досрочных», — добавил эксперт в разговоре с RTVI.

Ранее чиновники из администрации Эрдогана ссылались на 116-ю статью конституции, которая позволяет действующему президенту выдвинуться на третий срок, если во время его второго срока Великое национальное собрание (парламент) объявит о проведении досрочных выборов.

Как пишет The Washington Post, некоторые опросы общественного мнения показали: если бы Экрем Имамоглу участвовал в президентской гонке 2028 года, то у него был бы шанс победить Эрдогана.

По мнению Керима Хаса, демонстрации в Турции вряд ли что-то изменят.

«Не думаю, что будут какие-то негативные последствия для властей Турции или самого Эрдогана [в результате протестов]», — заключил он.

«Еще не высохли чернила»

В то время как критики властей обвиняют их в кампании против Имамуоглу и даже в «госперевороте», в правительстве настаивают на независимости судебной системы.

«Характеризовать расследования, проводимые беспристрастной и независимой судебной системой, как нечто похожее на переворот или использовать подобные термины крайне опасно и неправильно», — заявил министр юстции Турции Йылмаз Тундж.

Даже дочь покойного лидера Республиканской народной партии Дениза Байкала написала, что расследования не наносят ущерба стране, а наоборот, «приносят ей большую пользу». По словам Аслы Байкал, долг жителей страны — доверять турецкому правосудию.

Оппозиционная Демократическая левая партия, напротив, раскритиковала задержание мэра Стамбула.

«Правительство, которое увидело, что оно проигрывает и потеряло поддержку народа, пытается устранить всех, кто выступает», — говорится в сообщении партии.

В Рабочей партии Турции отметили, что аресты произошли до того, как «высохли чернила на решении об аннулировании диплома», и заявили о «судебной дубинке».

Аналогичные заявления сделали еще несколько партий и оппозиционных движений, критикуя правительство и Партию справедливости и развития, которую возглавляет Эрдоган. Сам глава республики происходящее пока не комментировал.

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