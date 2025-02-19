«Мы все будем бомжами»: в Подмосковье протестуют против платного шоссе рядом с жилыми домами

В подмосковном Томилино десятки людей вышли протестовать против строительства платного дублера Егорьевского шоссе, который должен связать МКАД и ЦКАД. По словам местных жителей, четырехполосная дорога уничтожит экологию и инфраструктуру поселка. Правительство Московской области считает, что дублер «разгрузит» действующую трассу. Подробнее — в материале RTVI.

Трасса под окнами

Субботним днем в парке на улице Гоголя в Томилино было непривычно шумно. Около фонтана на главной площади собрались более 100 человек. В руках у многих — самодельные плакаты. Почти на всех надпись: «Томилино против строительства М.Е.Т.К». Так называют новый дублер Егорьевского шоссе, который свяжет МКАД и ЦКАД на восточном направлении.

Действующее двухполосное Егорьевское — одно из самых загруженных шоссе, однако подмосковные власти считают его реконструкцию нецелесообразной из-за плотной застройки вокруг, писал «Коммерсантъ». Дублер же, в свою очередь, «повысит безопасность движения на Егорьевском шоссе и «улучшит транспортную доступность более чем для 2 млн жителей Подмосковья», считают в областном Минтрансе.

«Ну кому он облегчит жизнь? Явно не нашему поселку», — кричит из толпы житель Томилино Евгений и поднимается на фонтан, который служит в качестве трибуны. Свою позицию он объясняет просто — новый дублер «разрежет» Томилино, лишит людей возможности спокойно добираться до своих домов, а также разрушит городскую инфраструктуру.

«Чтобы попасть на станцию, нужно будет разворачиваться. В обратную сторону тоже надо будет проезжать, потому что прямого поворота не будет. Дорога разделит две школы. Как людям детей надо будет возить? Будить на час раньше? А люди будут вставать в пробки, опаздывать, нервничать, — почти кричит Евгений. — Если они сделают так, как хотят, выезд из Томилино просто не будет существовать».

«Правильно», — откликаются люди. Евгений ненадолго замолкает, поправляя очки, а затем продолжает: «Вот тут детская поликлиника, фонтан. Тут люди отдыхают. А им под нос суют трассу». Толпа за спиной Евгения продолжает возмущаться: кто-то из местных выкрикивает «позорище», другие поддерживают — «мы против». Спустя несколько секунд уже почти вся площадь скандирует: «Томилино против строительства».

Борьба «против» идет не только на площади, но и в интернете. В петиции жителей, которые просят пересмотреть план строительства дублера Егорьевского шоссе, уже более более 3,5 тысяч подписей.

Четыре полосы с девятью развязками

Проект платного дублера обсуждался несколько лет — с 2019 года. В конце 2021 года областное правительство заключило концессионное соглашение о строительстве платной дороги с ООО «М.Е.Т.К», одним из учредителей которого является «ГПБ-Инфраструктурный холдинг» — дочка «Газпромбанка», писал «Коммерсантъ». Позже проект получил положительное заключение Главгосэкспертизы.

Строительство трассы должно начаться в этом году и завершиться через два-три года. Четырехполосный дублер с девятью развязками и 32 мостами протянется на 36 км по территории Люберецкого округа, Котельников и Раменского, и выйдет к ЦКАД недалеко от села Гжель. Затраты на строительство оцениваются в 110 млрд рублей. При этом большую часть затрат возьмет на себя Газпромбанк, пишет «Коммерсантъ».

«Людям мы пообещали, что ни одного дома не снесем, хотя от ближайших строений трасса будет располагаться на расстоянии 50-65 метров. Но на всем протяжении вдоль домов дорога будет проходить в насыпи высотой от 4 до 10 метров, плюс мы огородим ее шумозащитными и пылезащитными шестиметровыми экранами», — рассказал «Российской газете» руководитель проекта Руслан Джафаров.

Томилинцы, со своей стороны, к словам Джаффарова относятся со скепсисом. «Мы не против развития. Мы против того, чтобы дорога шла через жилой фонд. Это антинародная стройка», — кричит из толпы одна из местных.

«У нас старые дома, при строительстве они просто разрушатся, превратятся в аварийные. Мы все будем бомжами. Ни продать эти квартиры не сможем — ни жить. Мы все против этой трассы. Если деньги некуда деть — так пусть в Курске восстанавливают дороги», — поясняет жительница поселка Вуги в Томилино.

«Будут сноситься все зеленые зоны. Мы же тут все гуляем. Там, где они через лес собираются вести этот дублер, почти параллельно Егорьевскому шоссе, уже нет затруднений в движении. Они громко говорят, что дорога пройдет от МКАД до ЦКАД, но это не так. Дорога совмещается со старым Егорьевским шоссе. То есть опять создается это горлышко. <…> Так можно сказать, что мы и до Германии с Финляндией доедем. Это же дороги, они же сообщаются», — берет слово жительница Томилино Евгения.

Член общественного совета областного Минтранса Андрей Мухортиков в разговоре с «Коммерсантом» говорил, что «считает выбранную трассировку оптимальной», а реакцию жителей называет «довольно типичной».

«Аргументы противников в основном сводятся к позиции «не трогайте деревья. Очевидно, при выборе между „строить дорогу со сносом сотен домов“ или „строить дорогу в лесу вдали от жилья“ надо выбирать второе: люди важнее деревьев. К тому же значительная часть дороги трассируется по имеющимся просекам и по полям, а каждый такой проект предусматривает компенсационное озеленение с посадкой новых деревьев», — пояснил газете Мухортиков.

Проектом дублера Егорьевского шоссе действительно предусматривается компенсационная высадка леса взамен вырубленного. В приказе Комитета лесного хозяйства Московской области [есть в распоряжении RTVI] сказано, что компенсационные лесные участки будут находится на территории городского округа Воскресенск — на расстоянии в 50 км от Люберец. По словам местных жителей, «каким образом эти мероприятия улучшат экологическую составляющую для жителей города Люберцы, администрация и Минтранс Московской области объяснить затрудняются».

«Такой же дурной проект»

Вопрос экологии острее всего стоит для жителей Балластного Карьера недалеко от Томилино. Небольшой — всего на 120 человек — поселок окажется зажат между промзоной, железной дорогой и широкополосной трассой.

«Мы находимся в зоне негативного воздействия. Сами понимаете, если нам эту дорогу приплюсуют, что тут будет», — говорит местная жительница Анастасия. Сейчас рядом с поселком березовая роща. Однако, по проекту лес подлежит вырубке и трасса пройдет прямо у заборов жилых домов.

«В сентябре прошлого года в нашем поселке была выездная встреча с администрацией и проектной организацией. Нам говорили, чтобы мы не переживали и что дорога пройдет от 50 до 60 метров от домов. В ноябре мы получили чертежи и увидели, что нас обманули. Потому что по факту дорога будет проходить от 10 до 30 метров от наших домов», — рассказывает Анастасия.

По ее словам, новый проект с жителями «никто не обсуждал», хотя они «просили встречи с проектировщиками».

Помимо этого, людей беспокоит, что дублер пройдет по опытным картофельным полям, принадлежащим Министерству сельского хозяйства России. В обращении местных жителей в СК [есть в распоряжении RTVI] говорится, что проект автотрассы «уничтожит более 30-35% посевных площадей». «Картофель — это вообще наш второй хлеб. И как взять и уничтожить все научно-исследовательские работы. Тут даже студенты практику проходили, но теперь негде будет», — говорят расстроенные томилинцы.

В Минсельхозе неоднократно заявляли о невозможности прохождения дороги по картофельным полям «в связи с негативным влиянием трассы на селекционные культуры».

«С учетом необходимости использования вышеуказанного земельного участка, прохождение дороги не представляется возможным. В связи с этим в адрес Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области направлено соответствующее письмо», — говорилось в письме Минсельхоза в ответ на обращение местных жителей [есть в распоряжении RTVI].

RTVI направил в Минсельхоз России запрос о том, пошли ли навстречу подмосковные власти, но на момент публикации ответа не получил.

По словам блогера и эколога Анатолия Баташева, строительство трассы на селекционном поле — «очень варварская вещь, которая имеет серьезные последствия». «Эти земли испытательные формировались давно. Еще до того, как стали использовать всякую химию. Сейчас полей, которые не отравлены ей, практически нет. Чтобы такие проекты создать — нужны огромные инвестиции. А правительство Московской области, Минсельхоз и губернатор при всем их „прогрессорстве“ не понимают, как это все компенсировать », — сказал Баташев в разговоре с RTVI.

«Вторая история заключается в том, что трасса идет по лесным угодьям и болотам. Такое ощущение, что этот проект рисовали в хорошем подпитии. Там нет такого, что это самый кратчайший путь», — считает эколог. По его словам, «когда мы режем лес дорогой», надо «сто раз подумать, действительно ли в этом есть необходимость».

«Тут мы видим такой же дурной проект, как и проект скандального дублера Щелковского шоссе. Потому что стратегическая важность зеленого щита Москвы бесценна. По сути мы теряем несколько тысяч гектаров зеленого массива. Тогда вопрос — в таком ли виде нужна эта трасса», — подчеркнул Баташев.