Индия и Пакистан являются одними из крупнейших мировых импортеров оружия. И если индийцы больше закупают у России, то пакистанцы — у Китая. Оружие из этих и других стран прошло проверку боем в ходе недавней эскалации конфликта вокруг Кашмира. Обе стороны сообщали о десятках сбитых самолетов и БПЛА. Также Пакистан уверял, что уничтожил новейшую российскую установку С -400, после чего премьер -министр Индии лично посетил авиабазу, где она находится. Какое именно оружие использовалось в конфликте — в материале RTVI.

Истребители и беспилотники

Майский воздушный бой между Индией и Пакистаном был одним из самых масштабных и продолжительных в новейшей истории, рассказывал источник CNN. В боевых действиях приняли участие 125 самолетов, которые при этом не покидали своего воздушного пространства.

Пакистанские военные вели огонь ракетами PL-15E класса «воздух-воздух» с истребителей Chengdu J-10C — все китайского производства. Исламабад закупает у Пекина истребители с 2022 года, всего у него не менее 20 таких самолетов. Пакистан и Китай — единственные страны, чьи вооруженные силы используют J-10, отмечает Newsweek.

Власти Пакистана утверждают, что именно благодаря китайским истребителям их военным удалось сбить индийские боевые самолеты — среди них якобы три французских Rafale, а также российские МиГ-29 и Су-30. Власти Индии, в свою очередь, не признают потерю истребителей.

«Если эта информация подтвердится, то это будет первый случай, когда самолет из 27-летнего семейства J-10 участвовал в бою, и первый случай, когда в бою был сбит боеспособный Rafale», — пишет Newsweek.

В Пакистане также заявили, что Индия использовала для ударов по пакистанской территории произведенные в Израиле беспилотники IAI Harop. В Индии же сообщили, что Пакистан задействовал для подобных целей от 300 до 400 дронов турецкого производства, включая модель Baykar YIHA III.

ПВО из России и Китая

Согласно сообщениям индийских СМИ, Пакистан задействовал в ходе недавнего конфликта произведенные в Китае ракетные системы ПВО HQ-9P и HQ-16. HQ-9 — это китайская версия российской системы С-300, а HQ-16 создана на основе ранних версий российского ЗРК «Бук».

В частности, эти системы находятся в Лахоре, втором по величине городе Пакистана на границе с Индией. Индийские власти утверждают, что якобы уничтожили пакистанские системы ПВО в Лахоре, однако в Исламабаде эту информацию не комментировали.

В свою очередь, военные Индии используют для противовоздушной обороны как индийские ЗРК «Акаш», так и приобретенные у России системы ПВО С-400 «Триумф». В Пакистане утверждали, что уничтожили российский ЗРК в ходе боев, но во вторник, 13 мая, премьер-министр Индии Нарендра Моди посетил авиабазу Адампур, где сфотографировался на фоне этого якобы уничтоженного С-400.

Тогда же Моди подчеркнул важную роль российской и индийской систем ПВО в недавнем противостоянии с Пакистаном. Более того, как телеканалу India Today TV сообщили высокопоставленные источники в индийском оборонном ведомстве, Индия намерена закупить у России новую партию С-400, отметив «высокую точность и эффективность» российской системы.

Контракт на сумму $5,43 млрд на поставку пяти полковых комплектов С-400 был заключен в 2018 году. В ВВС Индии российский ЗРК получил название Sudarshan Chakra, первый из них был развернут в штате Пенджаб на границе с Пакистаном.

Чье оружие эффективнее

Российские и западные военные эксперты поспешили с выводами об эффективности того или иного оружия. За ними последовали и политики. Например, американский сенатор Тим Шихи заявил, что «Пакистан выиграл все сражения с использованием китайских технологий против преимущественно западных технологий, используемых Индией». «Это нехорошо для нас», — посетовал политик.

А вице-маршал авиации Пакистана Аурангзеб Ахмед заявил: «ВВС Пакистана — ВВС Индии 6-0». Но выводы о победе основаны лишь на словесных заявлениях о пяти или даже шести сбитых индийских самолетах без подтверждения на земле.

Минобороны Пакистана опубликовало карту мест падения, которая мало что проясняет. OSINT-cпециалисты, изучившие указанные участки, на некоторых из них не смогли обнаружить даже что-то отдаленно напоминающее пожар. Были и откровенно фейковые видео сбитых самолетов и некий перехват переговоров, якобы подтверждающий поражение Rafale, достоверность которого пока под вопросом.

Индия осторожнее относится к подаче информации, чем Пакистан, и не сообщает о количестве сбитых самолетов. Маршал авиации Авадеш Кумар Бхарти заявил, что у ВС Индии нет обломков пакистанских самолетов, так как им не дали пролететь через границу. «Мы сбили несколько пакистанских самолетов; цифры, мы не хотели бы рисовать здесь, у меня есть эти цифры», — сказал Бхарти.

Кто поставляет оружие Индии и Пакистану

Большая часть импорта оружия в Индию за 2020-2024 годы приходится на Россию (36% от всего импорта), следует из доклада Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI). Другие крупные поставщики вооружений в Индию — это Франция (33%) и Израиль (13%).

Основным импортером оружия для Пакистана является Китай (81%). Более того, по данным SIPRI, почти две трети китайского оружейного экспорта приходится именно на Пакистан.

Китай может воспользоваться недавней эскалацией индо-пакистанского конфликта, чтобы собрать новые разведданные для собственного противостояния с Индией — в частности, благодаря истребителям китайского производства, состоящим на вооружении Пакистана, обращает внимание Reuters.