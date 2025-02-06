Президент США Дональд Трамп подписал указ о выходе страны из Совета ООН по правам человека. Также под раздачу попало и Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам (БАПОР) — американский лидер запретил финансировать организации. Все это произошло 4 февраля — в день визита премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Белый дом. Чем СПЧ не угодил новой администрации США и чем занимается Совет — в материале RTVI.

Из бюджета вон

Трамп продолжает свой «крестовый поход» против ООН. Сначала 47-й президент решил выйти из Всемирной организации здравоохранения, теперь же его внимание переключилось на вспомогательный орган ООН — СПЧ.

«США помогли основать ООН после Второй мировой войны для предотвращения будущих глобальных конфликтов и содействия международному миру и безопасности. Но некоторые агентства и органы ООН отошли от этой миссии и вместо этого действуют вопреки интересам США, нападая на наших союзников и пропагандируя антисемитизм», — говорится в указе Трампа.

В Белом доме отметили: теперь Соединенные Штаты не будут участвовать в работе СПЧ ООН и не будут добиваться избрания в этот орган. Также страна больше не будет финансировать Совет или «удовлетворять какие-либо требования по уплате взносов за 2025 год или предыдущих задолженностей».

Та же участь постигла и БАПОР.

«Сообщается, что в БАПОР проникли члены групп, которые государственный секретарь давно определил как иностранные террористические организации, а сотрудники БАПОР были причастны к нападению ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года», — отметил президент США в документе.

Еще одной организацией, попавшей в поле зрения 47-го американского лидера, оказалась ЮНЕСКО, которая занимается вопросами образования, науки и культуры. США проведут пересмотр своего членства в ЮНЕСКО.

«Он будет включать оценку того, поддерживает ли ЮНЕСКО интересы США и каким образом. В частности, обзор будет включать анализ любых проявлений антисемитизма или антиизраильских настроений внутри организации», — объяснил Трамп.

Израиль берет пример

Буквально на следующий день Израиль тоже решил выйти из Совета по правам человека.

«СПЧ ООН традиционно защищал нарушителей прав человека, разрешая им укрываться от пристального внимания по отношению к ним. Вместе с этим СПЧ ООН маниакально демонизировал единственную демократию на Ближнем Востоке — Израиль», — заявил глава МИД еврейского государства Гидеон Саар.

Еще в 2021 году Нетаньяху критиковал Совет по правам человека за «вопиющую антиизраильскую одержимость», так что решение властей 5 февраля вряд ли можно назвать неожиданным.

В 2018-м The Washington Post подсчитала, что с 2006 года СПЧ принял свыше 70 резолюций, критиковавших Израиль. На тот момент их число в 10 раз превышало количество документов с критикой Ирана. Кстати, в том же 2018 году, при первом сроке Трампа, США уже покидали состав Совета.

«Мы идем на этот шаг, потому что наши обязательства не позволяют нам оставаться частью лицемерной и корыстной организации, которая высмеивает права человека», — заявила на тот момент постпред Соединенных Штатов при ООН Никки Хейли.

Единственные страны, чье членство в СПЧ было приостановлено, — Ливия (2011 год) и Россия (2022 год).

Выходят, но как бы нет

Совет по правам человека — это вспомогательный орган ООН, который состоит из 47 стран-членов организации. Они избираются на три года большинством Генеральной Ассамблеи ООН путем прямого тайного голосования.

«Генеральная Ассамблея принимает во внимание вклад государств-кандидатов в поощрение и защиту прав человека, а также их добровольные обязательства и обещания в этом отношении», — говорится на сайте СПЧ.

Кроме того, при отборе учитывается «справедливое географическое распределение». Так, от Африки и Азиатско-Тихоокеанского региона должны быть представлены по 13 стран, от Латинской Америки и Карибского бассейна — 8, от Западной Европы и «других» — 7, а от Восточной Европы — 6.

Срок полномочий длится три года, а каждая страна не может быть членом СПЧ более двух сроков подряд.

«Израиль имеет статус наблюдателя в Совете ООН по правам человека, как и любое из 193 государств-членов ООН, которые не входят в число 47 членов Совета. Государство-наблюдатель в Совете не может выйти из состава органа, в котором оно не состоит», — заявил ТАСС официальный представитель СПЧ ООН Паскаль Сим.

У США сейчас тоже статус наблюдателя, так как членство в Совете у страны закончилось в 2024 году. Сейчас в СПЧ от региональной группы, в которой представлены Штаты, участвуют Бельгия, Франция, Германия, Исландия, Нидерланды, Испания и Швейцария.

Чем сейчас занимается Совет

СПЧ был создан в 2006 году, заменив Комиссию ООН по правам человека. Сейчас этот орган отвечает «за содействие всеобщему уважению и защите прав человека во всем мире».

На сайте Совета говорится, что он:

Служит международным форумом для диалога по вопросам прав человека с должностными лицами ООН и уполномоченными экспертами, государствами, гражданским обществом и другими участниками;

для диалога по вопросам прав человека с должностными лицами ООН и уполномоченными экспертами, государствами, гражданским обществом и другими участниками; Принимает резолюции и решения, которые «выражают волю международного сообщества по конкретным вопросам или ситуациям в области прав человека»;

которые «выражают волю международного сообщества по конкретным вопросам или ситуациям в области прав человека»; Проводит кризисные заседания для реагирования на неотложные ситуации с правами человека;

для реагирования на неотложные ситуации с правами человека; Рассматривает отчеты о правах человека во всех государствах - членах ООН;

о правах человека во всех государствах - членах ООН; Назначает «специальные процедуры», чтобы реагировать на неотложные ситуации с правами человека.

Кроме того, Совет «уполномочивает комиссии по расследованию и миссии по установлению фактов», которые предоставляют «неопровержимые доказательства» военных преступлений и преступлений против человечности.

Сейчас функционируют несколько таких следственных органов: