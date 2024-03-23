Мемориал в память о погибших в «Крокус Сити Холле». Фото дня

23 марта 2024 года. Женщина зажигает свечу у забора рядом с подмосковным концертным залом «Крокус Сити Холл» в память о погибших во время теракта, который произошел вечером 22 марта.

По последним данным СК, число жертв в результате теракта составляет 133 человека. Количество пострадавших после вооруженного нападения достигло 140 человек, следует из списка на сайте подмосковного Минздрава. Четверо непосредственных исполнителей теракта были задержаны в ночь на 23 марта в Брянской области, их этапировали в Москву.