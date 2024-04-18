Писатель Алексей Сальников («Петровы в гриппе и вокруг него», «Оккульттрегер») представил на ярмарке Non/fiction свой новый роман «Когната», который уже доступен в аудиоверсии, а осенью выйдет в печатном формате. Автор рассказал RTVI, чем его драконы похожи на людей, какое место в литературе занимают детские травмы, за что не любит сериалы от Netflix и какое смотрит аниме. Также он поделился своим мнением о том, что можно убрать из школьной программы по литературе, почему его герои так часто связаны с советской эстетикой и как он относится к популярным жанрам — тру-крайму и автофикшену.

В центре сюжета «Когнаты» история о войне между людьми и драконами. Когда противостояние уже утихло, в человеческом мире затерялась маленькая дракониха голубых кровей Когната. Главному герою Константину нужно помочь ей добраться домой, причем сделать это так, чтобы не вспыхнул новый конфликт между мирами.

Алексей Сальников
писатель

Мы встретились с вами на Non/fiction, так что логично будет у вас спросить, что вы сейчас читаете?

Я перечитываю «Дождь в Париже» [Романа] Сенчина, до этого читал «Подлинную жизнь Дениса Кораблева» Дениса Драгунского.

Вы представляли ваш новый роман «Когната», который сейчас доступен в аудиоверсии и скоро будет книжная. Будет ли текст печатного издания отличаться от аудиокниги?

Кардинально — нет. Там всё с ног на голову не поставится, но книжка как таковая немножко побольше будет.

Действие «Когнаты» происходит в фантастическом мире, который напоминает одновременно и Советский Союз, и Китай, а Страна драконов похожа на Японию. Вы говорили, что драконий язык вы сделали похожим грамматически на японский…

Они [драконы] ставят подлежащее в начале предложения, сказуемое в конце, а посередине — там всякие уточнения, дополнения и всё остальное.

Букмейт

А вы говорите по-японски?

Нет, не дай бог. Это просто какое-то странное увлечение, такое периодическое. Бывает иногда интересно что-то полистать по этому поводу, какие-то учебники. Но я не вижу выхода в этом занятии, у меня абсолютно нет какой-то конечной цели. То есть я не мечтаю переехать в Японию, не мечтаю переводить с японского языка. Что это за увлечение? Оно, видимо, с детства осталось, просто некое любопытство — не более того.

Может быть, это идет от вашего увлечения мангой?

Может быть. Хотя я не такой уж большой любитель манги и не такой большой любитель аниме. Но тут «Ван-Писом» увлекся случайно… Я купил по скидке игру One Piece Odyssey, стал ее проходить, и стало любопытно взглянуть на первоисточник. Я понимаю, что первоисточник — манга, под нее лень книжные полки освобождать, поэтому я скачал сериал. Но не нетфликсовский, а именно мультфильм!

И да, захватило это безумие, эта смелость, эта неподражаемая эпичность и экспрессия мультипликационная, которую не передать. Я потом глянул из любопытства, как сделали сериал от Netflix, — его сделали отвратительно, прямо смотреть невозможно. Какой-то школьный спектакль со спецэффектами, правда. Экспрессию аниме все равно не передать, внезапные скачки настроения персонажей, когда все меняется в долю секунды… Человек это не сыграет никак!

А что-то из нового, модного аниме вы смотрите? Например, «Магическую битву»?

Я с удовольствием посмотрел пару сезонов (потому что больше не выходит) аниме «Созданный в Бездне», но уже второй сезон мне показался натянутым. Вот спэшл между сезонами, конечно, крышесносящий, даже душувыносящий. А вот второй сезон… Это как с «Башней» Кинга: там всё интересное происходит в процессе, а не в конце, конечная цель непонятно какая.

Как вы думаете, с чем связан новый всплеск популярности в России аниме, манги, манхвы и дунхуа, — японских и китайских графических романов, анимации?

Может быть, люди устали от супергероики, которая уже понятна и самооправдательна, когда героев убивают и воскрешают как попало.

Супергероика будто вся сделана на слишком серьезных щах. В ней нет такого, что главный герой тащит раненых товарищей — одного на спине, другого в зубах, держа за пиджак, а потом роняет и своей длинной шеей дотягивается, ловит в полете… Вот такого в западной традиции просто нет. Видимо, за этой свободной фантазией люди и потянулись отчасти к аниме.

Могут ли «Когнату» экранизировать в аниме?

Ну, если бы это японцы сделали, конечно, это было бы неплохо. Но если бы наши за это взялись — это все-таки не то.

Это как если бы русский артхаус бы японец взялся снимать — у него бы не получилось. Если бы он написал сценарий и попытался снять в России, все равно это было бы не аутентично.

Или он пытался бы в Японии снять русский артхаус, — это то же самое. Чего-то вот все равно — каких-то культурных составляющих — не хватает нам для того, чтобы полноценно создавать мангу, аниме… И традиции как таковой нет.

Но попытки предпринимаются, в России делают аниме…

Но они беспочвенны, по сути дела. Это, видимо, попытка создать почву для всего этого. Может, она и прокатит когда-нибудь, но у нас вообще ведь не в традиции читать комиксы, никто с детства не читает журнал с одним и тем же многосерийным комиксом. У нас всё в тексте в основном.

Это связано с предубеждением к графическим романам?

Была традиция толстых литературных журналов. Видимо, литераторы как-то все-таки потеснили художника-литератора.

Мир «Когнаты» состоит из разных отсылок: те же драконы напоминают и средневековых рыцарей, и японских самураев. Чем роман напоминает нашу реальность?

Историей в принципе. Когда человек в курсе нашей истории почти уже столетней давности, он понимает, в каком ключе эта вся книга написана.

Но и не только российской?

Может быть. Это роман, объясняющий нашу реальность. Например, почему у нас дворяне свои охотничьи угодья так сторожили? А в романе этому есть объяснение: потому что драконам, чтобы летать, пыхать огнем, надо дичь жрать. В романе множество таких объяснений.

Советский Союз и всё, что с ним связано, часто окружает ваших персонажей — не только в «Когнате», но и в других произведениях. Что эта «советскость» в себе несет? Это некий груз или это еще и добрые воспоминания?

Нет, это не груз и не добрые воспоминания. Это естественные воспоминания человека, который успел немножко застать то время и чье детство на нем зиждется, — и всё. Видимо, просто невозможно отстраниться от этого, от собственного детства.

Это как «Колобок». Прочитал в детстве, и всё, он с тобой всю жизнь. То же самое: детство прошло в каких-то определенных реалиях, и оно в тебе так или иначе присутствует, а ты сравниваешь все остальные обстоятельства с тем, что происходило тогда.

Главного героя, Константина, вы писали с себя?

Нет! Я не такой. Есть изначально прекрасные люди, которым даже воспитание не нужно, чтобы знать, что делать. И он вроде бы и не знает, что делать, но при этом делает какие-то правильные вещи каждый раз. Константин — такой образец удивительных людей, которые неизвестно откуда берутся.

Что такое «Зеркало» в вашем романе? Его можно рассматривать как метафору любви?

Наверное, да. Это то, что приносит нам больше всего радости и огорчений. Ведь больше неприятностей как раз любимые и близкие и приносят — хотя бы потому, что просто ты боишься за них. Сосед — что он может? Включить музыку, посверлить, да и всё. А жизнь приносит очень много вещей, которые постоянно пугают: болезни, расстояния, да и просто невозможность дозвониться до близкого. Страх бывает безотчетный, например, когда думаешь: «А вдруг что-нибудь случится?». Незнакомые люди нам таких страхов не приносят.

Вы не смотрели фильм «Американское чтиво»? Он получил приз за лучший сценарий. В нем рассказывается сатирическая история неудачливого писателя-философа, который назло издателям написал роман, состоящий из клише о темнокожих американцах. В итоге эта книга и стала бестселлером и получала бесконечные призы. В реальности вы такое замечали?

У каждого автора всё по-разному происходит. Кто-то с интеллектуальными романами почему-то становится популярным, кто-то именно вот с такими простыми. В конце концов, читатель решает, кого назначать автором-интеллектуалом, а кого — автором такого бульварного чтива. Писательство — это вообще вещь, нацеленная на общество и на его ответ. Так уж получается, что каким автором общество считает автора, тем он и является.

А карикатура на искусство — это одна из самых веселых, конечно, вещей на свете. Как фильм «Тайны школы искусств» — тоже такой карикатурный фильм с Малковичем, где полицейский, чтобы расследовать убийство, поступил, собственно, в художественную школу и стал рисовать какие-то детские машинки и чуть ли не вознесся к вершине художественной славы. Тут скорее история о славе и не славе, она всегда смешна: смешно смотреть за чужими устремлениями в этом поле.

Даже мне дебильная идея книги пришла в голову, но я ее осуществлять, скорее всего, не буду. Я был на мероприятии официальном в одном Доме писателей, где традиционно выкатили выступление торжественное, танцевал русский народный хоровод, дети читали стихи местных авторов. Я представил: «А что, если они притворяются все? Что, если на самом деле все — разухабистые альтернативщики, но, чтобы не потерять финансирование, они целый месяц репетировали вот эту дурнину». Такие сюжеты тоже приходят в голову.

Никита Журнаков / salnikov.site

Когда к вам пришла популярность, вас стали часто узнавать на улицах, фотографироваться, книги просить подписать?

Это не актерская популярность. Тут скорее видишь людей, которые приходят книжки подписать. Хотя в некоторых местах никто не приходит подписать книжки: бывают места, куда едешь четыре часа, а там пришла только библиотекарь и какая-нибудь старушка, которая шла мимо за журналом «Здоровье» и решила послушать. И думаешь: «Зачем ехал, к чему это всё…». Так что эта слава очень забавная.

В Питере узнали на улице, но это было в первый раз. Культурная столица подтвердила статус культурной столицы! Попросили в блокнотике расписаться. Может быть, у нас, к счастью, на Урале люди не лезут со своим вниманием. Соседи и так знают: если захотят сфотографироваться — сфотографируются, но им зачем?

Вы за годы работы над книгами смогли понять формулу бестселлера?

Никто не знает, что становится бестселлером, иначе было бы одно издательство, которое бы в итоге всё монополизировало и начало бы издавать одни сплошные бестселлеры. А другие издательства просто отмерли бы за ненадобностью. Как и кинокомпании, — выпускали бы одни сплошные сверхпопулярные блокбастеры.

У вас есть ощущение, когда вы ставите финальную точку, что эту книгу точно захотят прочитать все?

Нет, не могу. Я просто радуюсь, что я ее закончил! Как мне вот понравилось, так я ее закончил. Никто не вмешивался, я сам — бац! — и написал. После этого наступает такое оглушение, в голове просто пустота. Потому что герои, как и друзья, в голове присутствуют несколько месяцев, если не несколько лет подряд, и когда отпускает, это просто непередаваемое ощущение! Ощущение еще одной прожитой жизни, которая вроде кончилась, а своя еще продолжается.

То есть в воображении все эти персонажи — они все еще с вами остаются какое-то время?

Они сначала появляются, потом фигурируют-фигурируют, а потом, когда точка поставлена, — всё, они исчезают, если для них нет продолжения никакого. А если еще остались, то, значит, надо, видимо, что-то дописывать.

Когда вы ставите точку, вам хочется переписать, или что-то исправить, или заново начать?

Бывает. Я долго не мог понять, почему скучно читателю. Потом понял, что начало текста — сплошной спойлер. В «Оккульттрегере» я, собственно, поставил точку и понял, что роман не получился, и стал я его переиначивать, удалять некоторые части.

Сейчас большой популярностью пользуется такой жанр, как автофикшен, в нем часто работают те авторы, которые начинают свой путь в литературе. А вы работаете в этом жанре?

Подчас пишу, в основном рассказы. Просто я не хочу гнаться, даже и не берусь гнаться за Романом Сенчиным, который в этом жанре уже до фига лет присутствует. Я не знаю, почему его не замечают! Он в нем вырос, он в нем продолжает жить.

Никита Журнаков / salnikov.site

Как долго этот жанр будет оставаться популярным?

Посмотрим. То, что сейчас называют автофикшеном, подразумевает некие семейные травмы взросления. Насколько авторы, которые начали в этом жанре работать, продолжат формирование травм до своего пенсионного возраста, насколько это продолжится, насколько это будет популярно…

Разве травмы — это не все то, что питало русскую литературу с ее начала?

Там были прямо Травмы! Я не хочу обесценивать чужие травмы, но у героя «Чевенгура» отец утопился, главный герой стал сиротой, и начал свое путешествие, чтобы закончить его в том же озере, что и отец. Вот это травма основательная! А бывают такие, что в моей юности и вовсе не считалось за травму. Посмотрим, насколько нынешнее поколение будет подпитывать это вот готовностью читать.

Многие зумеры часто говорят о проработке травмы, о необходимости ее хотя бы проговорить. А старшее поколение все травмы закрывает в себе?

Нет, не закрывает. Скорее эти травмы не всегда стоят того, чтобы о ней помнить всю жизнь и думать: «Господи, какой ужас». У меня есть смешной случай, но я его считаю смешным случаем сейчас уже. Однажды в детстве — я не знаю, что я там мыслил в тот момент, — я положил газету на пол и поджег, потом затушил. Я уже в процессе поджигания этих газет знал, что мне влетит, я всё убрал и стал ждать тумаков, и они не «замедлили» себя ждать. Мама меня отходила так мощно, что мы с ней потом неделю не разговаривали. Это травма или не травма? Это дебильный какой-то просто случай, который не стоит внимания.

Когда мы объявили сыну: «Да пожалуйста, поступай на факультет психологии, если не хочешь лингвистике учиться», — так он нам спустя несколько лет сказал, что мы не так одобрили его выбор, не должным образом, а он получил из-за этого негативные эмоции. Что мы должны были сделать? С цветами встречать?

Самое интересное, что у него есть законные поводы ходить к психотерапевту, то есть мы и не такое вытворяли. Когда ему было восемь лет, мы однажды уехали в Челябинск и нам не захотелось возвращаться. Мы уже решили вообще остаться на ночь там, в Челябинске, а он остался дома в Екатеринбурге, ему уже успели сообщить, что, скорее всего, мы не вернемся. Но в итоге мы передумали и приехали. Вот это я понимаю повод для разговора! Но он почему-то это не вспоминает. Непонятно, что кого травмирует.

Тут я пересматривал некий буллинг по отношению к себе в детстве . Дети в любом случае пробуют друг друга травить, и в мой адрес это тоже было. Но это работает и как двигатель. Многие бы так и остались жить у себя в городках, в поселках, если бы им не говорили: «Тебе здесь не место, иди отсюда на фиг! Ты должен чем-то другим заниматься, не с нами ты должен общаться здесь! Не надо тут дружбу искать, ищи ее в другом месте!». И тогда человеку некуда деваться, он начинает искать выход из ситуации. Или вешается, — но это, конечно, неправильно.

Тем более некоторые творческие личности нерешительны, задаются вопросами: «Талантливый ли я? Или неталантливый? Здесь ли мое место?». А тут тебе говорят в 19 лет: «Вали отсюда на фиг, нечего тебе тут делать!» И спустя многие годы оказывается, что да, нефиг было делать на самом деле. Считать ли это травмой или не считать? Или надо было пересиливать всех этих людей, которые тебя отправляли куда-то подальше из места, где ты жил? Непонятно.

Вы считаете себя решительным человеком?

Иногда — да. В некоторых случаях, когда это требуется, я решительный человек. Я больше пофигистический. Меня добрым многие считают, я говорю: «Нет, это не доброта, это пофигизм».

Есть такая «Баллада о гордом рыцаре», песня. Ее, по-моему, надо для психотерапии некоторым людям использовать: «За высоким за забором гордый рыцарь в замке жил, он на все вокруг с прибором без разбора положил».

Не так давно был опубликован список Blueprint топ-100, куда попал в том числе и автор романа «Год порно» Илья Мамаев-Найлз, писатель из Йошкар-Олы. В целом на книжных полках магазинов стали появляться все чаще книги авторов не только из Москвы и Петербурга, но и других регионов. Как вы думаете, это произошло после успеха вашего романа «Петровы в гриппе»? Вы запустили этот тренд?

Нет. Скорее всего, это сделал еще Алексей Иванов или Шамиль Идиатуллин, Роман Сенчин, когда писал о Кызыле. Нет, не я. Читатель решил так.

Как вы думаете, отличается ли литература авторов из разных регионов от условно столичной?

Нет. Есть, возможно, люди с придурью, гонящиеся за трендом подчас, или, наоборот, устойчивые в некой традиции. А есть просто те, кто пишет не с какой-то целью, а захвачен именно этим творческим огнем, не думая о последствиях, не думая вообще ни о чем. По-моему, такие книги и становятся любимы, потому что люди это тепло этого текста чувствуют.

Например, Оксана Васякина с ее трилогией [«Степь», «Рана», «Роза»] оказалась хороша и единственна, потому что в ней это пламя есть и в этой трилогии. Кто-то может просто попытаться подражать, но именно ее этот огонь захватил — желание рассказать о своей семье.

В последнее время от политиков чаще звучат слова о том, что нужно что-то убрать из школьной программы по литературе или добавить в нее. Например, хотели убрать Солженицына и добавить Прилепина. Как вы относитесь вообще к таким идеям? И этично ли добавлять современников наших в учебники?

Нет, это вполне этично. Другое дело, когда пытаются упростить школьную программу, — вот это мне не совсем нравится. Когда говорят, что восьмиклассникам не надо читать «Преступление и наказание»… Ну давайте тогда и арифметические примеры и валентность в неорганической химии до выпускного считать или спортивные нормативы снизим, всё так упростим, чтобы школа была сказкой. Я против такого упрощения выступаю.

А насчет каких-то перемен в школе… Почему бы и нет. Другое дело, что я против изъятия «Преступления и наказания», потому что это краеугольный текст, после которого жизнь умного читателя разделяется на «до» и «после». Когда ты сталкиваешься с этой книгой в подростковом возрасте, ты не понимаешь, зачем ее написали. И дети тогда делятся на тех, кого это заинтересовало, и других. Это просто фильтр для людей, которые хотят заниматься литературой или не хотят, возможно.

А кого бы вы добавили в школьную программу?

Я бы скорее убрал смешные рассказы Чехова, а добавил каких-нибудь других. Вроде «Мелюзги» вместо какого-нибудь «Толстого и тонкого».

Но в программе есть и пьесы Чехова…

К сожалению, тогда детей ведут в театр, а там, не дай бог, актеры не в настроении играть, и всё это рассыпается. Или попадается педагог, который слабо разбирается в театре и драматургии… Он, может, в обычных литературных текстах прекрасно находит все эти движущие силы, но, блин, в драматургии — нет.

Мне в школе не объяснили, что не обязательно запоминать список участников повествования, что они раскроются сами собой, пока ты читаешь. Я пытался запомнить, кто кому приходится, у меня из-за этого всегда путаница возникала. Можно, наверное, список ролей убирать, он даже, по-моему, мешает. Если пьеса хорошая, там все герои себя самопрезентуют так или иначе, а в плохой все равно не запомнишь. Так вот я к Чехову в 40 лет вернулся после «Чайки».

В России и в мире продолжает расти любовь зрителей к тру-крайму. Вы не хотели бы поработать в этом жанре?

Нет, он меня так задолбал просто. Причем из-за чего он мне в рекомендации падает? Самое интересное, что я просто не хочу это уже смотреть. Смысла в этом не вижу. Я не понимаю, зачем уделять столько внимания каким-то отморозкам, о которых по-хорошему на самом деле забыть и оставить только специалистам. Но нет, это многократно обсуждается, набирает просмотры. А почему это происходит? Не знаю, скучно, видимо, не хватает насилия в искусстве, ищут его в криминальных историях. Сегодня в фильмах и сигареты в кадре замазывают, и мат запикивают.

А какие фильмы смотрите вы?

Я уже много раз кому покаялся: мне очень понравился фильм «Тайна Коко». Я под него планировал спать, но не уснул. Еще «Любовь и голуби». Сыну всё хочу показать «Сказку странствий», всё как-то руки не доходят. В позапрошлый раз, по-моему, «Зиту и Гиту» посмотрели вместо «Сказки странствий», но я не пожалел, освежил воспоминания добрые. «Зита и Гита» тоже хороший фильм.

На «клиповое мышление», кажется, уже перестали сетовать, но как вам кажется, может ли эра больших романов завершиться из-за того, что люди всё чаще предпочитают форматы поменьше?

Если книга хорошая, ее прочитывают. Вот Веркина «снарк снарк» читают же. Там два томища здоровенных, а они классные. Книжные саги, я так подозреваю, читают одну за другой. Кажется, большой роман не зря появился сам собой вместе с возможностью книгопечатания, закрепился, существует и вряд ли умрет. Что-то в этом все-таки есть, в том, чтобы тебе напрямую передавали мысли о происходящем определенными словами, видимо, эта форма все-таки. Роман читаешь, потому что думаешь: «Как человек классно пишет, пускай это подольше продолжается!». Я так понимаю, это не только мое индивидуальное желание, многие то же самое чувствуют.

Порекомендуйте, пожалуйста, три книги нашим читателям.

«Дождь в Париже» я не зря перечитываю, хорошая книга. «снарк снарк» Эдуарда Веркина опять же рекомендую. И, вопреки голосованию жюри в «Новых Горизонтах», — Уна Харт «Хозяйка Шварцвальда».