Российская порноактриса Ева Элфи (Юлия Романова) получила приз AVN Awards, который называют «Оскаром» в области порноиндустрии. Она выложила фотографии с премии в своем телеграм-канале.

Еву Элфи наградили за лучшую сцену в фильме «Кукольный дом 2». Это уже третья статуэтка в карьере порноактрисы.

Награда AVN Awards присуждается журналом Adult Video News. Церемония награждения участников порноиндустрии проходит ежегодно в Лас-Вегасе. Как и на премию «Оскар», на AVN Awards номинируют актеров, сценаристов и режиссеров, работающих в разных жанрах.

Ева Элфи находится топе звезд сайта PornHub. Она родилась в Омске, где и начала свою карьеру, записывая любительские видео со своим партнером, который позже стал ее продюсером. Сейчас пара переехала в США, получив визу талантов, и планирует подать документы на американское гражданство. Об этом актриса рассказывала в интервью Ирине Шихман*.

* внесена Минюстом России в реестр иноагентов