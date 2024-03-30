Чтобы отыскать свой стиль, не обязательно проходить тест на архетипы, стоит лишь прислушаться к себе. О том, как научиться одеваться стильно, пора ли уходить от оверсайз-одежды и как развиваются модные российские бренды, в интервью RTVI рассказал стилист и ведущий «Модного подкаста» Алексей Сухарев. Он также стал гостем нового выпуска «Не с той ноги», где поделился своим мнением о современных показах и программе «Модный приговор».

Когда уйдет стиль old money или «тихая роскошь», который многие создают вещами из масс-маркета? Что придет ему на смену?

Мне сложно предсказать, какая новая волна нас ждет дальше, потому что я не тренд-аналитик. Что касается old money, я, если честно, не вижу ничего плохого в том, что люди собирают образы в стиле, который хорошо залетел в социальных сетях. Это же не стиль, который продиктовали нам подиумы. Это абсолютно народный тренд, который прижился. Разумеется, девушки, которые следят за инфлюенсерами в социальных сетях, за ними повторяют, поэтому каждый в этой ситуации выкручивается как может, создавая достойный визуал. Если его действительно можно создать, не потратив много денег, то мне кажется, что это здорово.

Я понимаю, что вы говорите, скорее всего, о несоответствии сути стиля old money и того, как его интерпретируют. В общем и целом, ничего зазорного в этом, если честно, я не увидел. Конечно же, он идет уже на спад. Довольно громко на его место прилетел slavic core со всеми этими шубами, шапками. Но это уже все винтаж, поэтому с этим проще работать. Что будет дальше, даже мне интересно. Поживем — увидим.

Сейчас в соцсетях вирусится стиль Mob wife («жена мафиози»), надолго ли этот тренд с нами?

Мне кажется, что это тоже история, которая очень быстро отвирусится в социальных сетях, и ей на смену должно быть что-то более жизнеспособное, скажем так. Собственно говоря, чем был хорош old money? Тем, что это действительно можно совершенно легко носить на улице в разных обстоятельствах, и у него очень много вариаций. У всего остального, мне кажется, в этом смысле довольно короткий срок жизни.

Вы говорили, что стиль влияет на то, сколько ты зарабатываешь. Возможно ли с минимальным бюджетом создать дорогой образ?

Здесь нужно оговориться: стиль влияет на то, сколько ты зарабатываешь, если у тебя и с головой еще все в порядке.

Это всегда в комплексе работает — безрассудные поступки, которые ты совершаешь, будучи великолепно одетым, ни к каким большим деньгам тебя не приведут.

С минимальным бюджетом, правда, можно собрать достойный гардероб. Я здесь не буду совершенно точно голословен, потому что мы часто это делали в рамках мейковер-проектов. Тут нельзя сказать, что были какие-то невероятные бюджеты, но собрать достойный гардероб можно абсолютно на любой кошелек.

В какую одежду стоит инвестировать? Например, стоит ли покупать дорогой кашемировый свитер?

Да, если мы уверены в качестве этого кашемирового свитера. В принципе, качество вещей сегодня заметно ухудшается. Я думаю, со мной согласятся люди, которые щупали вещи, которые делались в девяностые-восьмидесятые годы, винтажные вещи. Сейчас наблюдается определенное падение качества, поэтому за ним надо просто тщательно следить. Но я, правда, считаю, что инвестиция в гардероб — это как инвестиция в собственное образование, в собственные скилы, которые мешать точно не будут.

На какие вещи не жалко тогда потратиться?

Я бы не ставил кашемировый свитер, возможно, во главу этого самого списка. Здесь стоит пройти по верхней одежде: это, безусловно, пальто. Дорогое пальто от не очень дорогого действительно легко отличить. Нужна сумка, но не нужно стремиться здесь превзойти саму себя. Если вы передвигаетесь в основном на метро, не надо стараться купить себе Birkin для того, чтобы демонстрировать окружающим, как великолепно вы упакованы. Нет никакой специальной формулы для расчета стоимости той или иной вещи, исходя из бюджета, но порой бывают ситуации как с трамваем и сумкой Birkin, которые, на мой взгляд, выглядит нелепо. Здесь тоже надо как-то в рамках разумного действовать. В наш список мы можем еще добавить качественный хорошо сидящий костюм.

Есть вещи, которые можно купить в совершенно недорогом сегменте, но выглядеть они могут вполне себе достойно. К ним стопроцентно относится вся трикотажная группа, весь деним. Вот здесь совершенно точно неважно, купили вы джинсы за тысячу рублей на Wildberries или в ЦУМе — выглядеть они все равно будут примерно одинаково. Ровно та же история с футболками и любой трикотажной одеждой.

А что сейчас происходит с люксовым сегментом моды? Сильно ли уход зарубежных брендов отразился на стиле?

Вообще никак не повлияло, если честно. Те, у кого были деньги на то, чтобы одеваться в люксовые вещи, продолжают это делать — просто не в Москве. Ты можешь улететь в Эмираты, куда-нибудь еще и спокойно там все это себе приобрести. Поэтому те люди, которые привыкли одеваться исключительно в бренды, они это и продолжают делать. Во-вторых, люди, у которых люксовые бренды составляли определенный процент гардероба (возможно, небольшой), переходят на другие марки, например, присматриваются к российским брендам. А в-третьих, у нас очень неплохо развиваются ресейл-платформы, где люди по формату комиссионного магазина перепродают и перепокупают люксовые вещи.

Мы как раз обсуждали, что же стоит покупать дорогое. На мой взгляд, нет никакого смысла покупать себе футболку за какое-то невероятное количество тысяч рублей, учитывая еще и наценку от байеров. Потому что ты можешь найти альтернативу и здесь. Да, на ней будет надписи громкого бренда, но, может быть, это и хорошо. Мне кажется, что вообще эти написанные лого — это ужас какой-то. Но это всегда было на самом деле дурным вкусом.

Как вам кажется, подделок люкса за последнюю пару лет стало больше?

Вы знаете, мне довольно сложно бывает отличить, если честно, на глаз. Мне кажется, что подделки были всегда популярны в нашей стране. Стало ли их больше или меньше, я вам не отвечу на этот вопрос: их всегда просто было много. У нас брендовая одежда всегда ассоциировалось с успехом, достатком, и с тем, что жизнь удалась. Соответственно, другие люди, которые тоже так считают, на это клюют. И здесь уже совершенно неважно — настоящее это или ненастоящее. Я считаю, что носить подделки — это неуважение к дизайнеру, который создал оригинал, и это неуважение к самому себе, как мне кажется. Я просто не вижу в этом смысла и никогда этого не понимал.

Бывает ли такое, что сами стилисты предлагают звездам и инфлюенсерам надевать подделки?

Я думаю, сто процентов такое бывает, но лично с этим не сталкивался.

На какие новые российские бренды вы бы посоветовали обратить внимание?

Я бы не стал обращать внимание на какого-то конкретного. Я предлагаю оценить степень реагирования российских брендов на ситуацию. Дело в том, что в Москве, если мы пройдемся по торговому центру, мы увидим огромное количество новых имен, новых названий, новых марок. Уверяю, что 80% из них — это российские бренды. И не стоит их игнорировать — нужно просто с ними знакомиться, смотреть и понимать, что реальность такова. Это, может быть, даже и неплохо, что все происходит таким образом. У нас есть великолепный масс-маркет Lime, например, который сделал невероятные шаги в своем развитии. Если раньше все говорили о том, в состоянии ли Lime заменить Zara, то теперь, мне кажется, он смог прыгнуть выше и стал даже лучше. Например, я смотрю на мужскую линейку, и она меня сильно радует.

Люксовых брендов российских не существует — это тоже нужно понять. То, что они висят в ЦУМе, совершенно не означает, что это люкс.

Люксовые бренды — это бренды с историей, которым более 100 лет, чьи кутюрные коллекции состоят в синдикате высокой моды, а коллекции прет-а-порте продаются уже где-то в ритейле. Нет российских брендов, кроме Валентина Юдашкина, которые имеют богатую, долгую историю: они все только еще начинают. Поэтому к люксу их отнести точно совершенно никак нельзя.

Тогда почему стоимость вещей от новых брендов сопоставима с ценниками айтемов от домов с вековой историей?

Во-первых, им [российским брендам] так хочется. Они абсолютно точно считают, что они могут легко конкурировать [с большими модными домами], — это просто их желание, взятое с потолка. А второй мой ответ на этот вопрос будет попыткой объяснить и, может, как-то их немножечко защитить (хотя не вижу в этом никакого смысла). На самом деле производиться в России целиком и полностью — довольно дорого.

У нас нет таких мощностей, которые в состоянии обеспечить полный цикл производства продукции для бренда, не выходя за пределы России. Ткани все равно закупаются где-то, фурнитура закупается в другом месте, шить в Москве тоже не то, чтобы очень дешево.

Многие из этих брендов работают не по принципу какого-то долгосрочного планирования, а по принципу: мы отшили, на что продали — на то и развиваемся дальше. Конечно, часто бывает так, что ценник становится выше для того, чтобы люди просто могли не только выживать, а что-то еще и зарабатывать на этом бизнесе. Потому что очень мало тех, на самом деле, кто зарабатывает на одежду сегодня. Пожалуй, только крупные гиганты с привлеченными сторонними инвестициями. Для тех ребят, которые развиваются самостоятельно, это просто хобби, которое, возможно, однажды станет заработком.

Как вы думаете, новым российским дизайнерам сложно выйти на рынок?

Наверное, уже не так легко, а какое-то время назад, может быть, было попроще, потому что рынок был не так перенасыщен предложением. За последние два года выстрелили все, кто был к этому готов: у кого уже были налажены процессы, кто уже был знаком с конъюнктурой. Новички, которые просто бросаются в пучину этого бизнеса, обычно довольно быстро заканчивают это путешествие и занимаются чем-то иным.

Мне просто кажется, для того чтобы успешно работать в индустрии, нужны четко обозначенные правила игры. Сейчас бренды все делают наощупь или по примеру друг друга, то есть система только отстраивается. Понятно, что нужен большой SMM-отдел, нужно вкладывать деньги в маркетинг, нужно уделять достаточно внимания и времени и оффлайну и онлайну. Здесь, на самом деле, без привлечения сторонних инвестиций довольно сложно. Опять же, нужны тренд-аналитики. Человек же не сам дома на диване все придумывает: что делать, как сделать это модно, — это абсолютно дилетантский подход. Существуют бюро по прогнозу трендов, которым бренды платят огромнейшие деньги, чтобы заполучить информацию. Наша же модная индустрия находится сейчас в состоянии становления.

Как вы относитесь к тому, что сегодня музыканты или актеры все чаще становятся во главе модных домов? Это вредит бренду или помогает?

Я не считаю, что это сильно вредит, если честно. Надо понимать, что рядом с этой поп-звездой, которая стоит во главе модного дома, есть дизайнеры одежды, которые и помогают ей выполнять свою работу. Поэтому это не «обезьяна с гранатой», это абсолютно управляемый процесс. Главы конгломератов ставят у руля модных брендов известных персон для того, чтобы привлечь внимание к брендам. Это исключительно маркетинговый ход и ничего более. Поэтому я здесь не буду брюзжать и кричать о том, как это плохо. Потому что я не считаю, что это плохо. Это совершенно логичное развитие событий.

Однако в адрес Фаррелла Уильямса, ставшего во главе Louis Vuitton, многие высказывались негативно и говорили, что он «поворачивает не туда». Что вы думаете об этом?

Эти люди, которые его ругают, откуда они знают, куда надо поворачивать? У нас с вами нет в распоряжении документов, подтверждающих или опровергающих продажи. Всем в итоге руководят цифры: если продажи хорошие, у него впереди будет еще очень много коллекций. Знаете, Марию-Грацию Кьюри [креативный директор бренда Dior — прим. RTVI] тоже ругают, говорят, что она бренд убила, — кто только по ней не прошелся. Но она показывает хорошие результаты, хорошие продажи. Потому что говорит людям то, что они хотят услышать. Вот и все. Надо понимать, что времена независимой моды давным-давно прошли: после того, как рынок поделили между собой богатые дяди, объединив дома в конгломераты, на этом — все. Поэтому Фаррелла нечего ругать — упоминание бренда увеличивается. Тем более бренд Louis Vuitton никогда не славился своей одеждой, не выпускал ничего иконического. У них покупают в основном сумки, а не мужские костюмы от Фаррелла.

В соцсетях часто вспоминают фильм «Сумерки», которому в 2023 году исполнилось 15 лет. Часто пользователи смеются над нарядами персонажей, которые носят тонкие трикотажные кофточки, джинсы-скини и обтягивающие худи на молнии. А когда мы начнем смеяться над оверсайзом?

Думаю, что так же — лет через 15. Я думаю, это совершенно нормально, что у нас вызывает умиление и смех то, как мы одевались 15 лет назад. На тот-то момент нам казалось, что все супер. Все-таки если мы хотим оставаться актуальными и выглядеть хорошо вне зависимости от года, когда была сделана наша фотография, стоит вкладываться в классику, а не в ультраоверсайз худи, которые будут выглядеть действительно смешно через 15 лет или даже уже через 5 лет.

Как вы, кстати, относитесь к подборкам «носить/не носить»?

Я считаю, что это кликбейт и ничего более. Это всегда абсолютно субъективное мнение какого-то человека, которого вы, возможно, даже не видели, и вам сложно оценить наличие у него вменяемого вкуса. Поскольку подтвердить свое экспертность в вопросе стиля и наличия вкуса можно только своим внешним видом.

В Instagram* Reels стало появляться все больше стилистов, которые делают подбор гардероба по цветотипам, по нумерологии, по архетипам, по асценденту, по характеру и так далее. Работают ли эти методы?

Для кого-то работает, для кого-то — нет, здесь все зависит от задач. Если кто-то хочет одеваться, основываясь на своем архетипе, то, пожалуйста, — флаг в руки. Я считаю, что стиль — это всегда отражение внутреннего состояния, обозначение того, кто мы, кем мы хотим быть. Одежда может быть зеркалом наших увлечений, наших вкусов. Поэтому мне кажется, что стараться рассчитать стиль человека по формуле — довольно странная задача. Но многие по-прежнему любят рецепты: «Расскажите мне, что мне носить. Я сама не в состоянии». Вот им и говорят, что планеты «советуют» носить. Я просто считаю, что мода, стиль и наше желание одеваться не должны превращаться в каторгу. Это не проблема, которую надо решать. Это всего лишь наше внешнее проявление, гармонирующее с тем, какие мы внутри.

Многим сложно бывает разобраться с собой…

Ключевое здесь — разобраться с собой. Как только ты честно ответишь себе перед зеркалом на вопрос «кто ты?», с этим ответом легко идти в магазин и чувствовать себя комфортно.

Что тогда делает человека нестильным?

Возможно, старые гардеробные привычки, потому что умение одеваться — это еще и умение чувствовать время. Моральное устаревание происходит, если, конечно, это не какая-то неграмотная стилизация. Можно быть великолепно одетым, но чувствовать себя абсолютно чужеродно — тогда человек стильно точно не будет выглядеть. Внешнее и внутреннее должно находиться в гармонии.

Можно ли тогда привить себе стиль и измениться самому?

Можно, конечно, но это вопрос изучения себя. Как правило люди, которых мы считаем стильными, все про себя знают и все про себя понимают. Поэтому и визуальное проявление у них такое же чистенькое и разложенное по полкам.