Создание фильма по роману Евгения Водолазкина стало для режиссера Егора Михалкова-Кончаловского работой длиной в два с лишним года, включившей в себя десятки редакций сценария, два съемочных периода и три версии монтажа. Презентация картины «Авиатор» прошла в Москве в рамках форума-фестиваля «Российская креативная неделя», в российский прокат экранизация выйдет 20 ноября. В интервью RTVI Кончаловский раскрыл детали работы над лентой: о взаимодействии с Водолазкиным, переработке сценария классика Юрия Арабова и о том, как личный опыт лег в основу его экранизации.

— «Авиатор» — один из самых амбициозных проектов, не только из-за популярности первоисточника, но и из-за участия самых востребованных в России актеров. Сколько времени длилась работа над «Авиатором»?

— Работа заняла более двух лет. В этот срок вошло тщательное переписывание сценария — у нас было несколько десятков редакций. Также были две съемочные сессии, летняя и зимняя, и три версии монтажа с последующими поправками. Долго писалась музыка, Максим Фадеев над ней работал довольно кропотливо. Так что в целом — два с небольшим года, для полнометражного фильма это немало.

Всех актеров, конечно, было сложно собрать в один съемочный график. Но как только это удалось, процесс пошел достаточно легко.

— Как проходил кастинг? Вы изначально знали, кто будет играть главные роли?

— Мы знали и очень надеялись на Константина Хабенского. Мы с ним встречались, разговаривали, и в конечном итоге он согласился. Причем его имя появилось в проекте раньше моего.

На остальные роли был очень серьезный кастинг. Например, на роль Платонова мы долго искали актера, и я очень рад, что Александр Горбатов нашел в себе силы прийти на пробы раз двадцать — мы пробовали его с разными актрисами.

Конечно, сложно было найти актрису на главную роль, которую в итоге сыграла Дарья Кукарских. Нужна была 22-летняя звезда, способная выглядеть и на 18, и на 30 лет, при этом будучи хорошей актрисой. Кастинг на женские роли продолжался пару месяцев.

Я очень счастлив, что такие замечательные артисты, как Илья Коробко, Евгений Стычкин, Наталия Вдовина, Игорь Миркурбанов, Антон Шагин, Ирина Пегова, Валерий Баринов, Сергей Барковский, Алексей Кравченко, согласились со мной работать. Им очень нравился сценарий, который мы им давали читать, за что им огромное спасибо.

— Завязка истории строится на использовании криотехнологии. Каким образом готовились ледяные декорации?

— У нас был очень мастеровитый и талантливый художник-постановщик Мухтар Мирзакеев, который работал на больших проектах. Честно говоря, я не знаю, как это делалось: я приходил, и всё было готово. Если бы я знал, я бы сам, наверное, был декоратором.

— Как строилась ваша работа с Евгением Водолазкиным? Какое влияние он оказал на финальное видение картины?

— «Авиатор» — это экранизация, хоть и вольная, поэтому Водолазкин оказал большое влияние на фильм. Но фильм — это отдельное художественное произведение. Существует «Война и мир» Толстого, существует «Война и мир» Бондарчука — и то, и другое уже классика.

Водолазкин нам советовал — мне и Мирославу Станковичу, с которым мы адаптировали сценарий, — и мы его внимательно слушали. Но надо отдать ему должное: он очень внимательно слушал и нас. Это был взаимовыгодный, синергетический процесс.

Кроме того, наш продюсер Сергей Катышев, который хотел осуществить этот проект еще за 2-3 года до моего появления, тоже внес неоценимый творческий вклад: в сценарий, съемки, постпродакшн и написание музыки. Он очень смелый, по-хорошему рисковый человек, который доводит начатое до конца.

— В сценаристах проекта также значится Юрий Арабов, ушедший от нас в 2023 году. Какую часть он привнес в проект?

— Арабов — это классик, большой сценарист. Я с огромным интересом прочитал его сценарий, но у каждого художника есть свое видение. Я понял, что хочу заострить внимание на других, важных лично для меня моментах романа. Поэтому потребовалась достаточно глубокая переработка, которую я и провел вместе с Мирославом Станковичем — талантливым, трудолюбивым человеком, с которым мне очень комфортно работать.

— Как вы считаете, что является основной темой фильма? О чем он для вас?

— Основная тема для каждого из создателей была своей. Для меня это была любовь и возможность закончить то, что невозможно закончить, что случилось с нашим главным героем. Для Сергея Катышева это была относительность времени. Для Евгения Водолазкина — мысль о покаянии, потому что в нашем фильме, как и в романе, присутствует преступление, наказание и покаяние.

— Что послужило для вас вдохновением для создания фильма? На что еще вы опирались, помимо романа?

— Для меня вдохновением служит моя жизнь, мой собственный жизненный опыт, мои эмоции и переживания, которые к 59 годам накопились в достаточном количестве, чтобы назвать себя зрелым человеком.

Помимо романа, помимо талантов артистов, композитора, оператора-постановщика Константина Панасюка, помимо Евгения Водолазкина и всех творческих людей, я опирался на свой жизненный опыт. Потому что жизненный опыт делает человека гуманнее, эмпатичнее, терпимее.