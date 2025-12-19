Крис Эванс вернется в роли Капитана Америка в фильме «Мстители: Судный день». Первый тизер-трейлер подтвердил участие актера и показал, что его персонаж, Стив Роджерс, стал отцом. Об этом сообщает Variety.

Премьера нового командного приключения Marvel состоится 18 декабря 2026 года. Тизин, посвященный Капитану Америка, демонстрируется перед сеансами фильма «Аватар: Огонь и пепел». В ближайшие недели ожидаются аналогичные анонсы, сфокусированные на других героях.

Действие ролика происходит на уединенной ферме. Стив Роджерс подъезжает на мотоцикле к дому. На фоне звучит фортепианная версия темы «Мстителей». Герой достает свой синий шлем, напоминающий о костюме Капитана Америка, и с ностальгией его рассматривает. В конце ролика он держит на руках младенца, после чего появляется надпись: «Стив Роджерс вернется в «Мстителях: Судный день». Завершает тизер таймер обратного отсчета до премьеры фильма.

В последний раз зрители видели Капитана Америка в финале фильма «Мстители: Финал» (2019). После победы над Таносом Стив отправился в прошлое, чтобы вернуть Камни Бесконечности, после чего состарившийся герой передал свой щит Сэму Уилсону. Затем Роджерс использовал технологию квантового перемещения во времени, чтобы воссоединиться с Пегги Картер.

Это не первое появление Криса Эванса в КВМ после «Финала». В 2024 году актер сыграл камео в фильме «Дэдпул и Росомаха», вернувшись к роли Человека-Факела из франшизы «Фантастическая четверть».

В «Судном дне» также вернутся Роберт Дауни-младший (в роли Доктора Дума), Крис Хемсворт, Энтони Маки, Себастьян Стэн, Пол Радд, Том Хиддлстон и другие звезды. Кроме того, в картине появятся персонажи из вселенной «Людей Икс» в исполнении Патрика Стюарта, Яна Маккеллена, Келси Грэммера и других актеров.