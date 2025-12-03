Выставка кукол девятнадцатого века, спецпоказы кинокартин, книжный фестиваль, выставки современного искусства, аукцион и бодрый боевик в кино. Куда сходить в Москве с 1 по 7 декабря — рассказываем в материале RTVI.

non/fiction

С 4 по 7 декабря 2025 года в московском Гостином Дворе пройдёт 27-я Международная ярмарка интеллектуальной литературы non/fiction. Мероприятие традиционно объединяет на одной площадке художественную литературу (fiction) и документальные, научно-популярные, просветительские издания (non-fiction).

В ярмарке примут участие более 400 издательств, ожидается свыше 50 000 посетителей. В рамках деловой и культурной программы запланировано около 300 мероприятий с участием более 1000 спикеров. Работа будет организована на 13 дискуссионных площадках.

«Параллельно»

Третий книжный фестиваль «Параллельно» пройдет в Москве с 4 по 7 декабря на площадке «Книжный магазин Пархоменко». Организаторы отмечают, что фестиваль, проводимый дважды в год — зимой и весной — призван дать площадку издательствам, авторам и книгам, которые по разным причинам не представлены на крупной ярмарке non/fiction, и предложить читателям подборку главных новинок сезона.

В рамках фестиваля «Книжный магазин Пархоменко» организовал специальную выкладку в поддержку издательства Individuum: новинки и другие книги из каталога издательства будут представлены на столах на первом этаже магазина. Среди анонсированных новинок издательства — «Литературная политика Третьего рейха. Книги и люди при диктатуре» Ян‑Питер Барбиан, «Женский оркестр Освенцима. История выживания» Энн Себба, «Непокорная Симона Вейль. Жизнь в пяти идеях» Роберт Зарецки и «Азеф. Антигерой русской революции» Валерий Шубинский.

Организаторы отмечают, что фестиваль продолжает практику предоставления альтернативной площадки для авторов и издателей и служит средством расширения читательского выбора за пределами крупных отраслевых ярмарок.

«Зотов.Кино»

«Зотов.Кино» анонсировали серию специальных показов, которые пройдут в начале декабря. Мероприятия включают как специальные показы, так и картины в рамках ретроспективы.

2 декабря состоится показ черной комедии «Метод исключения» от культового режиссера Пак Чхан-Ука («Олдбой», «Служанка»). В главной роли снялся звезда сериала «Игра в кальмара» Ли Бён-хон. После фильма запланировано обсуждение с экспертами.

3 декабря будет показана гипнотическая драма «Звук падения», награжденная на Берлинском кинофестивале (реж. Маша Шилински). Показ завершится дискуссией с участием куратора проекта Полины Прибытковой и диджея Лизы Михалевой.

Кроме того, с 6 декабря стартует специальная программа «Джим Джармуш: Блюз для странников» — ретроспектива главного битника современного кино. В программу войдут основные работы режиссера, включая спецпоказ его дебютного фильма «Отпуск без конца», картины «Мертвец», а также предпоказ новой работы мастера — «Отец, мать, сестра, брат».

«Августейшие. Куклы»

Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина представляет масштабную выставку «Августейшие. Куклы», которая пройдёт со 2 декабря 2025 года по 9 марта 2026 года в Галерее искусства стран Европы и Америки XIX—XX веков. Экспозиция посвящена образу детства во второй половине XIX — начале XX века и рассказывает о том, как кукла в этот период приобрела статус произведения искусства.

На выставке будут представлены редкие детские вещи и игрушки с более чем вековой историей из собраний ведущих музеев страны, включая Государственный Эрмитаж, Государственный музей-заповедник «Царское Село», Государственный Исторический музей, Политехнический музей, а также из частных коллекций, среди которых собрания Дианы Панской, Натальи Курочкиной, Татьяны Макеевой, Валентины Кибальчич, семьи Чапкиных-Руга и Музея «Собрание». Кураторами проекта выступили Екатерина Лисицына, старший научный сотрудник отдела личных коллекций ГМИИ им. А.С. Пушкина, и коллекционер Диана Панская.

«Пожарного выхода нет»

Предаукционная выставка «Пожарного выхода нет», организованная Аукционным домом ON, продолжает работу до 10 декабря. Сами торги состоятся 10 декабря 2025 года в оффлайн-формате. Название аукциона дано в честь одноименной работы художника Артема Филатова, вошедшей в каталог. В рамках мероприятия представлено более 50 лотов, объединяющих три поколения авторов: мастеров нонконформизма, знаковых фигур современного арт-рынка и молодых художников.

Среди ключевых имен каталога — Владимир Чернышев, Дмитрий Плавинский, Александр Косолапов, Петр Беленок, Василий Ситников, Наталья Нестерова, Борис Свешников, Леонид Соков, Михаил Рогинский, Леонид Цхэ и Евгений Музалевский. Отдельное внимание уделено фотографии, которая будет представлена работами Дмитрия Пригова, Владимира Куприянова, Олега Кулика и Александра Гронского.

«Обертон»

С 5 по 7 декабря 2025 года в новом выставочном пространстве ТОН-ЦЕНТР на Комсомольской площади пройдет специализированная ярмарка графики «Обертон», организованная Cosmoscow. В мероприятии примут участие 29 российских галерей из Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Воронежа и Владивостока.

Ярмарка представит широкий срез современного российского искусства, объединив работы актуальных художников в стенах исторического здания — бывшего кругового депо Николаевского вокзала, спроектированного Константином Тоном в XIX веке. Среди участников — такие галереи, как Iragui Gallery, ПиранезиLAB, Syntax Gallery, Галерея «Ковчег» и Anna Nova Gallery, которые представят произведения Ольги Чернышевой, Виталия Пушницкого, Валерия Чтака, Гарифа Басырова, Александры Гарт и других авторов.

Московская Арт Премия

С 12 ноября в выставочном зале Медиацентра парка «Зарядье» работает масштабная экспозиция, представляющая номинантов VI Московской арт-премии. В выставке приняли участие более тысячи проектов, соответствующих тематическим направлениям «В Москве», «О Москве» и «Для Москвы».

В разделе «Изобразительное искусство и архитектура» представлены значимые проекты сезона, включая выставку «Свояси. Путь современного искусства», ретроспективу Игоря Шелковского «Небесный город», V триеннале текстильного искусства «Многообразие связей», выставку Антона Беликова и Светланы Чепровой «И увидел я новое небо и новую землю», а также проекты Музея Москвы и персональную выставку Николая Полисского «Электроарт».

Архитектурная концепция экспозиции была разработана с учетом уникальных московских фактур разных исторических периодов — от традиционного дерева до современных бетонных конструкций.

«Декабрьские вечера Святослава Рихтера»

С 30 ноября по 25 декабря 2025 года в Белом зале Государственного музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина пройдет XLIV международный музыкальный фестиваль «Декабрьские вечера Святослава Рихтера». Художественным руководителем фестиваля выступает народный артист РФ Юрий Башмет.

Тема фестиваля в этом году — «Марк Шагал. Радость земного притяжения» — посвящена глубокой связи творчества художника с музыкой. В рамках события запланирована серия концертов, которые будут сопровождаться выставкой, раскрывающей взаимовлияние различных видов искусства.

В программе фестиваля примут участие ведущие музыканты и коллективы, среди которых Камерный ансамбль «Солисты Москвы» под управлением Юрия Башмета, ансамбль современной хоровой музыки «Altro Coro», Московская мужская еврейская капелла и Вокальный ансамбль «Arielle». Также в концертах выступят скрипачи Татьяна Самуил и Елена Корженская, виолончелист Александр Рамм, пианисты Дмитрий Маслеев и Борис Березовский и другие выдающиеся исполнители.

«Джекпот»

Фильм «Джекпот» с Дэйвом Батистой в главной роли продолжается в российском прокате. Как отметил режиссер Майкл Даус, особенностью проекта стало сочетание двух миров — преступного картеля и подростковой истории.

По сюжету суперагент Рэй Сил и его команда ведут охоту на мексиканский картель по обе стороны границы. В конфликт вмешивается третья сторона — неизвестные грабят склады преступной организации, похищая миллионы долларов. Похищенные средства начинают поступать на банковские счета нуждающихся. Главным героям предстоит выяснить, кто стоит за этими ограблениями, опередив боевиков картеля.

«Дом сомнений»

В галерее «ЗДЕСЬ на Таганке» можно увидеть заключительную часть масштабного проекта Вовы Перкина «Дом сомнений» в рамках III Перкиннале современного искусства. Проект, объединивший выставки в Казани и Нижнем Новгороде, завершится в Москве столкновением «всех полярностей внутреннего мира».

Трилогия представляет собой художественное исследование подсознания. Первая часть «Навязчивая Идея» была посвящена рождению тревожной мысли, вторая «Гормон стыда» исследовала сомнения, а финальная выставка ставит перед зрителем вопрос: «Что ты будешь делать дальше?». Как отмечает художник, проект построен как путь через состояния воодушевления и сомнения, где цветные работы фиксируют момент вдохновения, а черно-белые — эпизоды внутренних блоков и тревоги.