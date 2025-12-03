Выставка кукол девятнадцатого века, спецпоказы кинокартин, книжный фестиваль, выставки современного искусства, аукцион и бодрый боевик в кино. Куда сходить в Москве с 1 по 7 декабря — рассказываем в материале RTVI.

non/fiction

Елена Мельникова / ТАСС

С 4 по 7 декабря 2025 года в московском Гостином Дворе пройдёт 27-я Международная ярмарка интеллектуальной литературы non/fiction. Мероприятие традиционно объединяет на одной площадке художественную литературу (fiction) и документальные, научно-популярные, просветительские издания (non-fiction).

В ярмарке примут участие более 400 издательств, ожидается свыше 50 000 посетителей. В рамках деловой и культурной программы запланировано около 300 мероприятий с участием более 1000 спикеров. Работа будет организована на 13 дискуссионных площадках.

«Параллельно»

Третий книжный фестиваль «Параллельно» пройдет в Москве с 4 по 7 декабря на площадке «Книжный магазин Пархоменко». Организаторы отмечают, что фестиваль, проводимый дважды в год — зимой и весной — призван дать площадку издательствам, авторам и книгам, которые по разным причинам не представлены на крупной ярмарке non/fiction, и предложить читателям подборку главных новинок сезона.

@parhomenkobooks / Telegram

В рамках фестиваля «Книжный магазин Пархоменко» организовал специальную выкладку в поддержку издательства Individuum: новинки и другие книги из каталога издательства будут представлены на столах на первом этаже магазина. Среди анонсированных новинок издательства — «Литературная политика Третьего рейха. Книги и люди при диктатуре» Ян‑Питер Барбиан, «Женский оркестр Освенцима. История выживания» Энн Себба, «Непокорная Симона Вейль. Жизнь в пяти идеях» Роберт Зарецки и «Азеф. Антигерой русской революции» Валерий Шубинский.

Организаторы отмечают, что фестиваль продолжает практику предоставления альтернативной площадки для авторов и издателей и служит средством расширения читательского выбора за пределами крупных отраслевых ярмарок.

«Зотов.Кино»

Кадр из фильма «Метод исключения» / режиссер Пак Чхан-Ук

«Зотов.Кино» анонсировали серию специальных показов, которые пройдут в начале декабря. Мероприятия включают как специальные показы, так и картины в рамках ретроспективы.

2 декабря состоится показ черной комедии «Метод исключения» от культового режиссера Пак Чхан-Ука («Олдбой», «Служанка»). В главной роли снялся звезда сериала «Игра в кальмара» Ли Бён-хон. После фильма запланировано обсуждение с экспертами.

3 декабря будет показана гипнотическая драма «Звук падения», награжденная на Берлинском кинофестивале (реж. Маша Шилински). Показ завершится дискуссией с участием куратора проекта Полины Прибытковой и диджея Лизы Михалевой.

Кроме того, с 6 декабря стартует специальная программа «Джим Джармуш: Блюз для странников» — ретроспектива главного битника современного кино. В программу войдут основные работы режиссера, включая спецпоказ его дебютного фильма «Отпуск без конца», картины «Мертвец», а также предпоказ новой работы мастера — «Отец, мать, сестра, брат».

«Августейшие. Куклы»

Перчаточные куклы из кукольного театра «Гиньоль». Франция, Париж, Фирма «Paradis des Enfants»
Пресс-служба ГМИИ им. А.С. Пушкина

Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина представляет масштабную выставку «Августейшие. Куклы», которая пройдёт со 2 декабря 2025 года по 9 марта 2026 года в Галерее искусства стран Европы и Америки XIX—XX веков. Экспозиция посвящена образу детства во второй половине XIX — начале XX века и рассказывает о том, как кукла в этот период приобрела статус произведения искусства.

На выставке будут представлены редкие детские вещи и игрушки с более чем вековой историей из собраний ведущих музеев страны, включая Государственный Эрмитаж, Государственный музей-заповедник «Царское Село», Государственный Исторический музей, Политехнический музей, а также из частных коллекций, среди которых собрания Дианы Панской, Натальи Курочкиной, Татьяны Макеевой, Валентины Кибальчич, семьи Чапкиных-Руга и Музея «Собрание». Кураторами проекта выступили Екатерина Лисицына, старший научный сотрудник отдела личных коллекций ГМИИ им. А.С. Пушкина, и коллекционер Диана Панская.

«Пожарного выхода нет»

Филатов А. «Пожарного выхода нет»

Предаукционная выставка «Пожарного выхода нет», организованная Аукционным домом ON, продолжает работу до 10 декабря. Сами торги состоятся 10 декабря 2025 года в оффлайн-формате. Название аукциона дано в честь одноименной работы художника Артема Филатова, вошедшей в каталог. В рамках мероприятия представлено более 50 лотов, объединяющих три поколения авторов: мастеров нонконформизма, знаковых фигур современного арт-рынка и молодых художников.

Среди ключевых имен каталога — Владимир Чернышев, Дмитрий Плавинский, Александр Косолапов, Петр Беленок, Василий Ситников, Наталья Нестерова, Борис Свешников, Леонид Соков, Михаил Рогинский, Леонид Цхэ и Евгений Музалевский. Отдельное внимание уделено фотографии, которая будет представлена работами Дмитрия Пригова, Владимира Куприянова, Олега Кулика и Александра Гронского.

«Обертон»

Предоставлено организатором

С 5 по 7 декабря 2025 года в новом выставочном пространстве ТОН-ЦЕНТР на Комсомольской площади пройдет специализированная ярмарка графики «Обертон», организованная Cosmoscow. В мероприятии примут участие 29 российских галерей из Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Воронежа и Владивостока.

Ярмарка представит широкий срез современного российского искусства, объединив работы актуальных художников в стенах исторического здания — бывшего кругового депо Николаевского вокзала, спроектированного Константином Тоном в XIX веке. Среди участников — такие галереи, как Iragui Gallery, ПиранезиLAB, Syntax Gallery, Галерея «Ковчег» и Anna Nova Gallery, которые представят произведения Ольги Чернышевой, Виталия Пушницкого, Валерия Чтака, Гарифа Басырова, Александры Гарт и других авторов.

Московская Арт Премия

Дмитрий Белицкий / Агентство «Москва»

С 12 ноября в выставочном зале Медиацентра парка «Зарядье» работает масштабная экспозиция, представляющая номинантов VI Московской арт-премии. В выставке приняли участие более тысячи проектов, соответствующих тематическим направлениям «В Москве», «О Москве» и «Для Москвы».

В разделе «Изобразительное искусство и архитектура» представлены значимые проекты сезона, включая выставку «Свояси. Путь современного искусства», ретроспективу Игоря Шелковского «Небесный город», V триеннале текстильного искусства «Многообразие связей», выставку Антона Беликова и Светланы Чепровой «И увидел я новое небо и новую землю», а также проекты Музея Москвы и персональную выставку Николая Полисского «Электроарт».

Архитектурная концепция экспозиции была разработана с учетом уникальных московских фактур разных исторических периодов — от традиционного дерева до современных бетонных конструкций.

«Декабрьские вечера Святослава Рихтера»

Сергей Киселев / Агентство «Москва»

С 30 ноября по 25 декабря 2025 года в Белом зале Государственного музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина пройдет XLIV международный музыкальный фестиваль «Декабрьские вечера Святослава Рихтера». Художественным руководителем фестиваля выступает народный артист РФ Юрий Башмет.

Тема фестиваля в этом году — «Марк Шагал. Радость земного притяжения» — посвящена глубокой связи творчества художника с музыкой. В рамках события запланирована серия концертов, которые будут сопровождаться выставкой, раскрывающей взаимовлияние различных видов искусства.

В программе фестиваля примут участие ведущие музыканты и коллективы, среди которых Камерный ансамбль «Солисты Москвы» под управлением Юрия Башмета, ансамбль современной хоровой музыки «Altro Coro», Московская мужская еврейская капелла и Вокальный ансамбль «Arielle». Также в концертах выступят скрипачи Татьяна Самуил и Елена Корженская, виолончелист Александр Рамм, пианисты Дмитрий Маслеев и Борис Березовский и другие выдающиеся исполнители.

«Джекпот»

Кадр из фильма «Джекпот» / режиссер Майкл Даус

Фильм «Джекпот» с Дэйвом Батистой в главной роли продолжается в российском прокате. Как отметил режиссер Майкл Даус, особенностью проекта стало сочетание двух миров — преступного картеля и подростковой истории.

По сюжету суперагент Рэй Сил и его команда ведут охоту на мексиканский картель по обе стороны границы. В конфликт вмешивается третья сторона — неизвестные грабят склады преступной организации, похищая миллионы долларов. Похищенные средства начинают поступать на банковские счета нуждающихся. Главным героям предстоит выяснить, кто стоит за этими ограблениями, опередив боевиков картеля.

«Дом сомнений»

«Не узнал, богатым будешь», Дима Рае, 2024
Предоставлено организатором

В галерее «ЗДЕСЬ на Таганке» можно увидеть заключительную часть масштабного проекта Вовы Перкина «Дом сомнений» в рамках III Перкиннале современного искусства. Проект, объединивший выставки в Казани и Нижнем Новгороде, завершится в Москве столкновением «всех полярностей внутреннего мира».

Трилогия представляет собой художественное исследование подсознания. Первая часть «Навязчивая Идея» была посвящена рождению тревожной мысли, вторая «Гормон стыда» исследовала сомнения, а финальная выставка ставит перед зрителем вопрос: «Что ты будешь делать дальше?». Как отмечает художник, проект построен как путь через состояния воодушевления и сомнения, где цветные работы фиксируют момент вдохновения, а черно-белые — эпизоды внутренних блоков и тревоги.