Аукционный дом ON объявляет о проведении восьмых торгов под названием «Пожарного выхода нет». Название выбрано в честь одноименной работы художника Артема Филатова, включенной в каталог.

29 ноября в пространстве АукциON на Садовой-Спасской улице откроется предаукционная выставка, на которой гости смогут увидеть лоты, представленные в каталоге.

В рамках мероприятия будет представлено более 50 лотов, объединяющих три поколения авторов: мастеров нонконформизма, знаковых фигур современного арт-рынка и молодых художников. Среди ключевых имен каталога — Владимир Чернышев, Дмитрий Плавинский, Александр Косолапов, Петр Беленок, Василий Ситников, Наталья Нестерова, Борис Свешников, Леонид Соков, Михаил Рогинский, Леонид Цхэ и Евгений Музалевский. Отдельное внимание уделено фотографии, которая будет представлена работами Дмитрия Пригова, Владимира Куприянова, Олега Кулика и Александра Гронского.

Торги состоятся 10 декабря 2025 года в оффлайн-формате с возможностью онлайн-участия и заочных ставок по телефону.