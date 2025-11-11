20 ноября в галерее «ЗДЕСЬ на Таганке» откроется заключительная часть масштабного проекта Вовы Перкина «Дом сомнений» в рамках III Перкиннале современного искусства. Проект, объединивший выставки в Казани и Нижнем Новгороде, завершится в Москве столкновением «всех полярностей внутреннего мира».

Трилогия представляет собой художественное исследование подсознания. Первая часть «Навязчивая Идея» была посвящена рождению тревожной мысли, вторая «Гормон стыда» исследовала сомнения, а финальная выставка ставит перед зрителем вопрос: «Что ты будешь делать дальше?». Как отмечает художник, проект построен как путь через состояния воодушевления и сомнения, где цветные работы фиксируют момент вдохновения, а черно-белые — эпизоды внутренних блоков и тревоги.

Экспозиция включает несколько тематических зон: «Подвалы сомнений», где «мчатся мысли, прогрызающие ум»; «Гардеробная», символизирующая муки ежедневного выбора; образ «Капустного кота» и «Бананоизвозчик», отвозящий зрителей в «Китай-Город». Центральной темой выставки стала тревога, которую персонажи проживают через абсурд и внутренний конфликт.

В проекте участвуют художники арт-коллектива «Наша Утопия», создающего фантазийный мир на протяжении 10 лет. В экспозиции представлены живопись, графика, скульптура, керамика, вышивка и пластиковые инсталляции, фиксирующие «стоп-кадры пораженного подсознания».

Вова Перкин — основатель направления «перкинизм» и группы «Наша Утопия», вошедший в рейтинг Forbes «30 до 30» в 2021 году. Его работы находятся в коллекциях ММОМА, Музея Москвы, ЦСИ им. Сергея Курёхина и частных собраниях.