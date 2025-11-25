С 5 по 7 декабря в новом выставочном пространстве ТОН-ЦЕНТР на Комсомольской площади пройдет специализированная ярмарка графики «Обертон», организованная Cosmoscow. В мероприятии примут участие 29 российских галерей из Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Воронежа и Владивостока.

Ярмарка представит широкий срез современного российского искусства, объединив работы актуальных художников в стенах исторического здания — бывшего кругового депо Николаевского вокзала, спроектированного Константином Тоном в XIX веке. Среди участников — такие галереи, как Iragui Gallery, ПиранезиLAB, Syntax Gallery, Галерея «Ковчег» и Anna Nova Gallery, которые представят произведения Ольги Чернышевой, Виталия Пушницкого, Валерия Чтака, Гарифа Басырова, Александры Гарт и других авторов.

Помимо основных экспозиций, в программе ярмарки заявлены специальные проекты. Pogodina Gallery представит камерные произведения-открытки от Айдана Салаховой, Константина Звездочетова, Павла Пепперштейна и других художников. Онлайн-платформа TEO by Cosmoscow совместно с кураторами Стасом Багсом и Евгенией Штиль покажет благотворительный проект «Новые городские художники», направленный на поддержку художников с ограниченными возможностями. Проект проходит при поддержке компаний: MR, Яндекс Пэй, The Act, Константин Чайкин, Яндекс Афиша, Beluga, edis.

Онлайн-платформа TЕО by Cosmoscow представит на ярмарке коллаборацию с «Новыми городскими художниками». Благотворительный проект был создан в Санкт-Петербурге при кураторской поддержке стрит-арт художника Стаса Багса и Евгении Штиль. Инициатива нацелена на поддержку и профессиональное развитие самобытных художников с ограниченными возможностями. На стенде разместятся работы Зойки, Виталика Чистякова, Любы Образцовой, Юры Снегиря, Ильи Минина, Тани Власовой и Кости Лаптева.