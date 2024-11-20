20 ноября в Москве открылась галерея «Сабстанция», расположенная в небоскребе «Пресня Сити». Проект основала Сабина Чагина, соосновательница творческого объединения и Биеннале уличного искусства АРТМОССФЕРА, куратор проектов в области паблик-арта.

Новое пространство открылось выставкой Марии Колосковой «Физматарт». В своих работах художница исследует физические законы и явления, изображая их буквально. Например, одна из ее работ «Электорн и позитрон» представляет собой изображение рубашки с двумя пуговицами: одна из них — материя, другая — антиматерия, таким образом подобную рубашку невозможно было бы застегнуть, не устроив всплеск электормагнитной энергии. Также на выставке представлена картина «Зоопарк частиц», отсылающая к термину Роберта Оппенгеймера, назвавшего так субатомные квазиэлементарные объекты. Для тех, кто мало интересовался наукой и прогуливал уроки физики в школе, возле картин размещены описания с объяснением явлений, изображенных на работах.

Помимо выставки в «Сабстанции» можно увидеть открытое хранение коллекции Сабины Чагиной, а также в пространстве представлено тиражное искусство, которое можно при желании приобрести.