«Трын*Трава. Современный русский стиль»

С 9 по 28 октября в Музее-усадьбе Муравьевых-Апостолов пройдет восьмая ежегодная выставка «Трын*Трава». Проект, следующий девизу «Традиции — это передача огня, а не поклонение пеплу», демонстрирует эволюцию русского стиля через работы современных художников, дизайнеров и мастеров.

Главная задача — не только показать разнообразие культур народов России, но и пробудить к ним интерес широкой аудитории. В экспозиции — произведения, осмысляющие наш культурный код и его место в современности.

WIN-WIN

11 и 12 октября в Цехах Красном и Белом ЦСИ Винзавод состоится одиннадцатый маркет молодого современного искусства WIN-WIN. В ярмарке примут участие более 100 художников. Гости смогут не только приобрести произведения по доступным ценам и поддержать авторов, но и пообщаться с ними, став частью арт-сообщества.

В экспертный совет вошли куратор Екатерина Савина, художник Алексей Веселовский, галерист Дарья Ярцева и искусствовед Полина Могилина.

«Под землей»

С 8 по 10 октября в Доме культуры «ГЭС-2» вновь представят танцевальный спектакль «Под землей» хореографа Ольги Цветковой. Действие разворачивается на Парковке «ГЭС-2», которая становится метафорой транзитного пространства. Восемь танцовщиков существую́т в режиме между ожиданием и активностью, символически пытаясь «сдвинуть» низкий бетонный потолок. Постановка исследует тему глубоких внутренних трансформаций.

«Светлая Оттепель»

8 октября в Центре Вознесенского откроется выставка «Светлая Оттепель» — второй сезон проекта «Центр исследований искусства Оттепели». Экспозиция посвящена тому, как идеи авангарда и художественные практики периода Оттепели предвосхитили современные технологии и цифровую среду.

Будут представлены работы Вячеславa Колейчука, Булатa Галеева, Владиславa Стржеминского и Николaя Штокозеровa. В программе — лекции, дискуссии и мастер-классы.

«ВЫПУСК’25»

С 10 октября по 30 ноября в Паркинг Галерее «Зарядье» пройдет международный выставочный проект «ВЫПУСК’25». Смотр, существующий четыре года, представляет молодых художников — от академической живописи и скульптуры до концептуальных инсталляций и новых медиа.

В этом году выставка покажет дипломные работы выпускников 25 московских художественных вузов, включая живопись, графику, дизайн, скульптуру, сценографию и другие специальности.

«Эмерджентные мифологии: архаика в эпоху цифрового кода»

В галерее фиджитал-искусства VS Gallery продолжается групповой проект «Эмерджентные мифологии». Выставка исследует миф как открытый код, который художники перепрограммируют с помощью цифровых инструментов. Участники — Данил Карамушкин, Kirill Rave, Rinatto L’bank и Julia Cyberflora — рассматривают миф как инструмент познания, связывающий технологию, природу и сознание.

«Подуй, пожалуйста, и в мою сторону»

До 1 ноября в галерее ART&BRUT проходит персональная выставка Саши Браулова «Подуй, пожалуйста, и в мою сторону». В экспозиции — новые работы из уличной серии, известной документальной вышивкой и текстовыми баннерами с яркими высказываниями.

Проект отражает внутренние трансформации человека и состояние между сознательным и подсознательным. Атмосферу дополняет экспериментальная электроакустическая музыка группы INDEX III.

«Резонанс»

В подмосковном наукограде Черноголовка до 4 ноября проходит выставка-дрейф «Резонанс» — финальный проект художников первого сезона арт-резиденции «Гало». Это первая резиденция в России на стыке искусства и науки, предоставившая художникам возможность не только изучить научный контекст города, но и непосредственно исследовать процессы в физико-химических институтах и лабораториях.

Выставка объединяет работы четырех художников: Марии Иньковой, Дарьи Неретиной, Мая Стерлеговых и Сергея Костырко. Экспозиция разместится в трех городских пространствах Черноголовки: Доме ученых НЦЧ РАН, бывшем здании городского ЗАГСа и Корпусе общего назначения ФИЦ ПХФ и МХ РАН. Художники обратились к теме резонанса, рассматривая его не только как физическое явление, но и как принцип, связывающий природу, искусство, науку и человеческое восприятие.