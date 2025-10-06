Черноголовка стала площадкой для смелого эксперимента, где Дом ученых и бывший ЗАГС превратились в выставочные залы. Перемещаясь между точками, гости не только знакомятся с искусством, рожденным в коллаборации с учеными, но и по-новому видят город, где каждая улица дышит исследовательским духом. «Резонанс» — это финальный аккорд первого сезона арт-резиденции «Гало», проекта, который ставит целью не просто познакомить город с современным искусством, а переосмыслить его научную идентичность художественными средствами. Увидеть выставку-дрейф «Резонанс» можно до 4 ноября. О том, как физики и лирики нашли общий язык, — в фоторепортаже RTVI.