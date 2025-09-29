В подмосковном наукограде Черноголовка запустили уникальный проект — первую арт-резиденцию на стыке искусства и науки «Гало». Ее итогом станет выставка-дрейф «Резонанс», которая откроется 4 октября. В отличие от традиционных форматов, здесь художники не просто вдохновлялись научными концепциями, а напрямую работали в лабораториях физико-химических институтов. О том, как искусство помогает переосмыслить среду наукограда и чему может научиться у Черноголовки остальная Россия — в интервью RTVI с программным директором проекта Марией Туркиной.

— Программа социокультурного развития идет в городе с 2023 года: бесплатные лаборатории, образовательные программы для жителей. А как возникла идея арт-резиденции «Гало» и что стало её вдохновением?

— В городе действительно уже несколько лет происходит насыщение городской среды социокультурными инициативами. Арт-резиденция преследует две цели: построить диалог между горожанами и актуальными художниками, сделав современное искусство ближе и понятнее, а также начать переосмысление и архивацию среды наукограда художественными средствами.

— Есть ли чему поучиться у Черноголовки другим нестоличным городам уже сейчас?

— Подобные инициативы происходили и происходят в других малых и средних городах России — Суздаль, Выкса, Апатиты — здесь уже не первый год горожан знакомят с актуальным искусством в разных форматах. Пожалуй, можно говорить, что Черноголовка идет схожим путем, только с акцентом на уникальную среду наукограда, для которого характерна определенная аудитория, социальная система и досуг его жителей.

— Насколько современное искусство в действительности влияет на имидж города и территории?

— Актуальное искусство — это инструмент, не панацея. Чтобы оно «работало», нужно четко ставить задачу. В Черноголовке она звучала как «сделать город видимым для креативного класса». В этом случае современное искусство может быть своеобразным маркером, маяком. Но имидж города — это комплексная работа: помимо культурных программ, должна быть инфраструктура, возможность профессиональной самореализации, определенный уровень событийной повестки. Одно не работает без другого. В Черноголовке работа ведется во всех перечисленных направлениях.

— В чём оказалась уникальность первого сезона резиденции, почему важно посмотреть выставку по её итогам из столицы?

— Уникальность резиденции заключается в системе ее проектирования. Одним из ее направлений является трек «Искусство и наука», созданный совместно с Центром Art & Science Университета ИТМО, где художник не просто создает произведение на тему научного знания, но работает вместе с конкретным научным сотрудником в лаборатории и своим художественным языком переосмысляет увиденное и услышанное внутри неё. Именно таким получился симбиоз художника Сергея Костырко и научного сотрудника Владимира Ракитина. Кроме этого, в резиденции есть ещё одно направление, междисциплинарное, где художники работают с разным типом художественного языка и фокусируются на изучении городского ландшафта.

— Какой посыл вы хотели донести через эту выставку и саму концепцию «резонанса»?

— Выставка «Резонанс» — это формат, в рамках которого мы презентуем финальные работы тех художников, кто в первом сезоне был в арт-резиденции «Гало». Мы не ставим своей целью сделать какой бы то ни было посыл. Это скорее показ результата, художественное видение каждого из участников резиденции. Какой видят Черноголовку авторы — Сергей Костырко, Мария Инькова, Дарья Неретина или Май Стерлиговых?

— Как вы оцениваете взаимодействие искусства и науки в рамках этого проекта? Удался ли эксперимент со смешиванием физиков и лириков? Довольны ли участники?

— Тут важно не путать, довольны ли участники и как мы оцениваем результаты. Это две разные составляющие. Чтобы участники были довольны, нужно было придумать систему погружения художника в мир Черноголовки, его знакомства с научными сотрудниками и конкретными НИИ. И это было сделано куратором Христиной Отс, которая в несколько этапов погружала Сергея Костырко в специфику научного знания внутри города. Отсюда его знакомство со средой, с людьми было ненавязчивым, комфортным и дружественным.

Если мы говорим про некие объективные результаты, то их сложно оценить количественно и качественно. Как таковых метрик этого процесса не существует. Но мы можем сказать, что, например, в работе над проектом одна лаборатория подружилась с другой, узнала об оборудовании друг друга, были налажены межлабораторные связи, что в перспективе может стать триггером уже конкретного «научного» результата.

— Проекты художников как-то дополняют друг друга или это уникальные и независимые выставки внутри выставки?

— Кураторы этого сезона Дарья Болдырева и Христина Отс изначально разработали его тему. То есть художники, отобранные для участия в резиденции, в целом уже имели некую концептуальную рамку для будущих проектов. И резонанс, фокус на это явление, термин, метафору и был этой рамкой. Соответственно, внутри неё, безусловно, у каждого автора была свобода выбора подтемы и художественного метода. Но эта рамка связывает все четыре художественных высказывания.

Еще интуитивно сложилось, что четыре высказывания расположены на трех городских локациях, в зданиях, которые, в общем-то, связаны с идентичностью города. И важно, что, изучая проект, гость, зритель этой выставки, соответственно, изучает для себя и город Черноголовку, перемещаясь от точки к точке.

— Какие эмоции и мысли вы хотели бы вызвать у зрителей, особенно у жителей Черноголовки?

— Важно отметить, что мы работаем с городом, где нет опыта восприятия актуального искусства. Мы в этом процессе сейчас находимся. Поэтому важно, наверное, чтобы для зрителя это знакомство и погружение в культурные практики было комфортным. Однако я не возьму на себя ответственность сказать, что мы ожидаем исключительно положительных эмоций, потому что актуальное искусство сложное, работает с глубокими темами, необходимо приложить усилия, чтобы это понять, что-то для себя почитать, что-то спросить, — и не каждый зритель к этому готов. Но мы с командой стараемся сделать просмотр выставки максимально доступным для нашего зрителя, где в формате экскурсий и медиаций можно получить ответы на все интересующие вопросы.

— Какую роль, на ваш взгляд, современное искусство играет в развитии научных и культурных сообществ?

— Это слишком обширный вопрос, потому что для ответа на него в идиллическом мире необходимо исследование. Исследование специфики наукоградов и практик работы с актуальным искусством в них. На данный момент в России, насколько я помню, около 13 городов с официальным юридическим статусом «наукоград». Мы помним, что помимо исторической связи это еще и вполне себе экономический, юридический термин, связанный с процентным соотношением наукоемкого производства в городе. То есть некоторые города получают этот статус, а некоторые его теряют. И не так много из них обращается к практикам современного искусства для саморефлексии, изучения, исследования, архивации или вообще преображения городской среды.

Черноголовка может стать таким прецедентом — социальным экспериментом, на базе которого подобное исследование уже будет проведено.