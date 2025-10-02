2 октября в VS Gallery — первой в России галерее фиджитал-искусства — открылась выставка «Эмерджентные мифологии: архаика в эпоху цифрового кода». Четыре художника: Данил Карамушкин, Kirill Rave, Rinatto L’bank и Julia Cyberflora — исследуют миф как открытый код, перепрограммируя древние нарративы с помощью алгоритмов, керамики, кинетических скульптур и AI. Герои картин и инсталляций — големы из глитчей, цифровые петроглифы и мифология, рожденная в диалоге человека с машиной. Подробнее о выставке — в фоторепортаже RTVI.