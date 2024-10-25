В Центре «Зотов» продолжается выставка «От утопии к театру» к 150-летию Всеволода Мейерхольда. Кураторы и создатели проекта рассказали RTVI об экспозиции и том, как изменились представления о театре за сотню лет.

Как возникла идея создания выставки «От утопии к театру»? Какие ключевые события или идеи стали вдохновением для ее реализации?

Среди тем, которые Центр «Зотов» выбирает для своих выставок, — основные герои и деятели эпохи конструктивизма. Мы начали серию персональных выставок с проекта «Родченко. Личное».

В этом году исполняется 150 лет со дня рождения Всеволода Мейерхольда, одного из главных театральных режиссеров не только в России, но и в мире. Мы решили отдельно взглянуть на 2,5 года его творчества, конструктивистского периода, представляющего историю конструктивизма в театре. Стремление избегать намеренной декоративности, новый подход к работе актера, переосмысление пространства сцены — лишь часть новых экспериментальных инструментов, которые Мейерхольду удалось привнести в театральное искусство. Идея этой выставки — сосредоточиться на отдельном творческом поиске Мейерхольда и представить конструктивизм в новом контексте — театральном.

Что вы хотите донести до зрителя с помощью этой выставки?

«От утопии к театру» — исследовательская выставка, ее задача — рассказать о периоде творчества режиссера Всеволода Мейерхольда, который в театроведении принято называть конструктивистским. Эта выставка выступает своего рода гипотезой — может ли существовать конструктивизм в театре, и если да, то как он представлен и выражен. Эта выставка, с одной стороны, рассказывает об истории театра, а с другой, говорит со зрителем о языке современного театра и о том, каким театр может быть разным.

Как вы отбирали произведения и артистов для выставки? На какие критерии вы ориентировались?

Экспозицию выставки мы подбирали так, чтобы с помощью разных медиумов — фото, документов, видео — воссоздать атмосферу спектаклей и тех идей, которые были основополагающими в решении тех или иных сценических задач. Делать выставку о театре почти невозможно. Театр существует только здесь и сейчас — во время показа. Все что остается — фото, реже видео, записи партитуры движения, какие-то подробности организации процесса и другие «рисунки на салфетках». Все это мы и пытались собрать — это некий мудборд каждого спектакля.

Как вы видите связь между утопией и театром, касательно этой выставки?

Весной 1921 г. после закрытия любимого Советской властью самого революционного театра РСФСР-1, Мейерхольду показалось, что новому обществу просто не нужен профессиональный театр. Режиссер обратил внимание на манифесты художников-конструктивистов, которые декларировали задачу оформления и организации жизни средствами искусства. Мейерхольд увлекся утопической идеей ускоренного создания нового человека с помощью театра. Его театральная биомеханика должна была воспитать из пролетария рационально мыслящего и физически развитого индивидуума, способного вдобавок выражать свои эмоции в самодеятельных действах посредством комбинаторики усвоенных выразительных пластических форм.

В то же время, Мейерхольд был человеком театра. И с каждым спектаклем в период с 1922 по 1924 годы он, следуя, вроде бы, программе конструктивистов, постепенно преодолевал ее. Его постановочный метод, по сути, возвращал осознание ценности профессионального сценического искусства. По реакции самой демократической публики на его постановку «Леса» Мейерхольд окончательно понял, что новое общество нуждается в театре, который способен мастерски оперировать эмоциями людей.

Какие эмоции или мысли вы хотите вызвать у зрителей во время посещения выставки?

Каждая выставка в Центре «Зотов» — исследовательский проект, предлагающий зрителю новый взгляд на знакомые сюжеты, связанные с историей культуры России 1920-1930-х гг. На выставке «От утопии к театру», посвященной конструктивистскому периоду творчества Всеволода Мейерхольда, нам хотелось представить экспериментальный театр начала XX в., удивить наших зрителей рядом параллелей, которые можно провести с современным театром: пластические эксперименты, мультимедийные инсталляции в сценографии и т.д. Кроме этого, хотелось бы заинтересовать посетителей темой театра, биографией Мейерхольда, выдающегося режиссера, чьи открытия — неотъемлемая часть мировой истории театра.

Как выставка отражает современные тенденции в театре и искусстве в целом? Есть ли в ней какие-то аспекты, актуальные для сегодняшнего дня?

Один из важнейших вопросов выставки — вопрос актуальности и современности театра и театрального языка. Новое время должно было предоставить зрителю новый визуальный, театральный язык, новую драматургию. Зритель во все времена сетует, что театр слишком похож на жизнь, что в театре совсем нет тех выдуманных миров, за которыми приходит человек, чтобы отключиться от реальности. В спектакле «Земля дыбом», который был посвящён Льву Троцкому, в зал выезжали мотоциклы и машины, артисты использовали оружие, а на киноэкране показывали лозунги. Даже на сегодняшний день такая форма кажется очень современной. Всеволод Мейерхольд экспериментирует, ищет, придумывает, как новая эпоха соответствует новому театру (но возвращается в итоге к тексту Александра Островского).

Как вы взаимодействуете с художниками и театральными деятелями во время подготовки выставки?

Для наших проектов мы стараемся привлекать релевантных специалистов, профессиональных исследователей в качестве сокураторов или научных консультантов. Выставка «От утопии к театру» была организована совместно с Бахрушинским музеем, где хранится основное наследие творчества В. Мейерхольда. Научным консультантом этой выставки стал Вадим Анатольевич Щербаков, главный исследователь творчества Мейерхольда в России. Архитектор выставки — Анастасия Юдина, театральный художник, которая вдохновлялась стремлением конструктивистов избегать излишней декоративности. Пространство выставки получилось минималистичным и наполненным одновременно. Анна Ильдатова — театровед и куратор театральных проектов в ГЭС-2, выступила куратором этой выставки, в основе которой исследование основных конструктивистских экспериментов Мейерхольда в 1922-1924 гг.

Были ли какие-либо неожиданные находки или открытия во время работы над выставкой, которые вам хотелось бы особенно выделить?

Было очень интересно и увлекательно работать с архивом театра, с документами, хранящимися в Архиве литературы и искусства. Это и личные переписки, и записки заведующего труппой от режиссеров, работавших ассистентами Мейерхольда. Все эти документы дают понимание «из какого сора» собираются театральные произведения. И это важный нарратив для этой выставки в том числе.

Каково ваше мнение о современном состоянии театра и его месте в культурной жизни общества? Изменилось ли оно за последние годы?

Люди приходят в театр за чувствами и мыслями. За эмоциональным опытом, способным расширить их собственное понимание жизни. Ну и за развлечением тоже, конечно. Сегодняшний день ничего в этом смысле не изменил. Разве что встреча с живыми людьми, работающими по ту сторону рампы, стала еще более ценной из-за перенасыщенности нашего бытия всякого рода электронными средствами общения. Хотя и тех, кто не отрывается от экрана смартфона во время спектакля, тоже хватает.

Что вы считаете самой большой сложностью при организации выставок такого масштаба? Как вы с этим справляетесь?

Организация любой выставки — это комплексный процесс, над которым работает большая команда специалистов с очень разными функциями. От задумки проекта до его реализации проходит множество этапов, от эскиза концепции до развешивания этикеток и настройки света на самой выставке. Наверное, самое сложное — в объединении всей команды проекта: кураторов, продюсеров, архитекторов, графических дизайнеров, застройщиков, PR-специалистов, экскурсоводов и продюсеров событийной программы. Для отличного результата необходимо, чтобы все уровни подготовки были синхронизированы и все были вдохновлены совместной работой.

Как вы видите будущее театра в условиях постоянно меняющегося культурного контекста? Какие вызовы стоят перед художниками и кураторами?

Если целью спектакля или выставки являются сознание и эмоции зрителя, то современный художник должен искать способы до этих людей достучаться. Привлечь, заманить и втемяшить в их головы и сердца то, чем увлечен сам.