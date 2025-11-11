В московском пространстве Press Concept открылась выставка «Феномен Пруста» под кураторством Геолины Моргулис — мультисенсорный проект, исследующий связь между запахом, памятью и искусством. Художники Анна Дерябова, Регина Рзаева, Дмитрий Закунов и другие представили работы в разных медиа — от живописи до керамики, — некоторые из которых дополнены ароматами от Press Gurwitz Perfumerie. Название выставки отсылает к знаменитому эпизоду из романа Марселя Пруста, где вкус мадленки пробуждает давно забытые воспоминания, перенося эту идею в область обоняния и визуальных образов. Подробнее о выставке — в фоторепортаже.