От ностальгического возвращения культовой «Прогулки» Алексея Учителя до психодрамы «Прости, детка» с призом Sundance — рассказываем о главных кинопремьерах и арт-событиях этой недели. Выставки современного искусства, исследующие мифы и повседневность, масштабный паблик-арт фестиваль и тотальная инсталляция в «Царицыно». Куда сходить на неделе с 21 по 27 июля — рассказываем в материале RTVI.

«Архстояние»

С 25 по 27 июля в арт-парке Никола-Ленивец состоится юбилейный 20-й Международный фестиваль ландшафтных объектов «Архстояние». Тема этого года — «Моё главное».

Фестиваль представит 13 новых арт-объектов и пространственных инсталляций от художников, включая Бориса Орлова, Сергея Шеховцова и Нарин Тютчеву. Объекты оформят территорию парка как «белый город-мираж» с условными зданиями: аэропортом, лечебницей, музеем, школой и другими. Помимо этого, запланированы танцевальный перформанс фестиваля Context и проекты арт-резиденций.

«Прогулка»

24 июля в повторный прокат выходит картина Алексея Учителя «Прогулка» к 22-летию фильма. В центре сюжета девушка и двое молодых людей, которые случайно знакомятся на Невском проспекте. Они флиртуют, смеются, рассказывают небылицы, шагая по улицам Санкт-Петербурга. Снятый в режиме почти реального времени, фильм превращает обыденное в событие, а легкую болтовню — в исповедь. Это история о юности, мимолетности и том, как важно уметь быть здесь и сейчас. «Прогулка» стала культовым событием российского кинематографа начала XXI века. Фильм стал срезом эпохи начала нулевых, а также трогательным признанием в любви Санкт-Петербургу.

«13 сезонов: охота на бабочек»

В галерее ART&BRUT проходит выставка Tasha Artzolotoe «13 сезонов: охота на бабочек». В проекте представлены работы из серий «Воды Милюзины» и «Охота на бабочек», исследующие границы между реальностью и сновидением, природой и человеческими эмоциями. Куратор выставки — Катя Нечаева.

Художница создала «живописное исследование природы как универсального языка». «Я бесконечно вдохновляюсь природой, не только как материалом для живописи, но и как отправной точкой для полета фантазии, создания иного пространства в существующем», — поделилась Tasha Artzolotoe.

Экспозиция организована в виде «сезонных глав» — от ярких летних пейзажей до таинственных водных образов «Милюзин». Видеоинсталляция дополняет выставку, усиливая погружение в атмосферу работ.

«Прости, детка»

24 июля в российский прокат выйдет новый фильм студии А24 «Прости, детка». Дебютная картина Евы Виктор завоевала приз за лучший сценарий на фестивале Sundance и был показан в программе «Двухнедельник режиссеров».

Главная героиня фильма Агнес работает преподавателем в небольшом университете и никак не может пережить одно травматичное событие, которое случилось с ней еще в колледже. Когда к ней приезжает лучшая подруга, жизнь вроде бы налаживается. Агнес изо всех сил пытается вырваться из болезненных воспоминаний и пробует снова дышать свободно. В фильме снимались Наоми Аки из «Микки 17», Луис Канселми, Келли МакКормак и Лукас Хеджес. Продюсерами выступили Барри Дженкинс, Адель Романски и Марк Церьяк из кинокомпании Pastel («Лунный свет», «Солнце моё»).

«Вглядываясь в мягкий свет»

24 июля в SISTEMA GALLERY откроется выставка «Вглядываясь в мягкий свет» — совместный проект галереи и медиабренда GRAZIA. В проекте участвуют художники-резиденты и приглашенные авторы: Даша Мальцева, Дарья Калугина, Слава Нестеров, Василиса Лебедева, Катя Афонина, Саша Гордеев, Алина Золотых. Их работы исследуют повседневность, мифы и внутренние трансформации, соединяя реальность с фантазией.

Экспозиция состоит из трех смысловых блоков. Первый посвящен романтизации повседневности, второй исследует мечты и сны, третий — обращается к мифологическому мышлению.

Cube.Moscow

12 июля 2025 года галереи-резиденты Cube.Moscow представили 11 выставок современного искусства. В большом выставочном зале открылась выставка «Объект желания» под кураторством Полины Могилиной, посвященная феномену коллекционирования. На выставке представлены произведения из частных собраний российских коллекционеров и галерей-резидентов Cube.Moscow. Новые проекты можно увидеть до 10 августа 2025 года.

«Заповедное»

До 28 сентября в Музее-заповеднике «Горки Ленинские» проходит масштабный паблик-арт фестиваль «Заповедное» современного искусства. Фестиваль объединяет более 30 современных художников и художественных объединений, которые представили свои работы, созданные специально для фестиваля, на открытом воздухе и в галерее «Заповедное».

В рамках фестиваля проходят масштабные инсталляции в ландшафтной части, интерактивные перформансы, поэтические чтения, паблик-токи, лекции, оздоровительные практики и музыкальные выступления.

«Если бы стены стали водой. Лина Бо Барди»

В Доме культуры «ГЭС-2» продолжается выставка «Если бы стены стали водой. Лина Бо Барди», посвященная одному из самых ярких архитекторов Бразилии. Выставка состоит из двух частей: инсталляции на Проспекте и экспозиции в Галерее С6.

На Проспекте можно «ГЭС-2» увидеть реплики известных конструкций Лины Бо Барди, а на втором этаже представлены фотографии, демонстрирующие разнообразие жанров и техник, в которых работала архитектор. Выставка показывает полноту творчества Лины Бо Барди и ее вклад в развитие современной архитектуры.

«Я иду искать!»

В Хлебном доме музея-заповедника «Царицыно» представлена выставка «Я иду искать!» Современное искусство в традиционном музее«. Это масштабный проект, представляющий собой антропологическое исследование в формате тотальной художественной инсталляции, посвященное «обрядам перехода».

Выставка занимает 9 залов и включает в себя работы современных художников, таких как Алексей Трегубов, творческий союз «Планетанин» (с масштабной инсталляцией «Пир-гора»), Мария Трегубова (создающая инсталляцию о размытии границ между реальностью и сном) и Андрей Бартенев (с экстравагантными костюмами для свадебного обряда). Проект исследует темы рождения, детства, учебы, работы, любви, старости и смерти через призму современных художественных форм.