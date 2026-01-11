В результате «одной из самых сильных атак» БПЛА с начала СВО по Воронежу погибла женщина, еще трое человек пострадали. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев.

«Наш город подвергся одной из самых сильных атак с помощью беспилотников с начала СВО. При этом враг выбрал максимальное число гражданских объектов», — написал он в телеграм-канале.

Глава региона уточнил, что в реанимации скончалась местная жительница Дина, получившая ранения «при падении обломков БПЛА на один из частных домов». Ранее он сообщил, что у женщины черепно-мозговая травма. Гусев выразил соболезнования семье погибшей, добавив, что еще трое человек пострадали.

«Сейчас в больнице остается только одна прооперированная женщина с ранением в брюшную полость. Еще двое наших жителей — мужчина и женщина, получившие порезы во время атаки, после оказания медицинской помощи отпущены на амбулаторное лечение», — заявил губернатор.

По его словам, повреждено более 10 многоквартирных домов, включая один строящийся, и столько же частных домов, а также гимназия и несколько административных зданий. Ранее Гусев рассказывал, что также повреждения получило несколько машин, в том числе специальная техника.

Кроме того, ночью губернатор объявил об отмене угрозы удара БПЛА в районе Воронежа, Нововоронежа, Борисоглебска, а также в Бутурлиновском и Лискинском районах.

Минобороны в вечерней сводке 10 января отчиталось об уничтожении 33 дронов самолетного типа над российскими регионами. По данным ведомства, 17 БПЛА были сбиты над Воронежской областью, восемь — над Курской областью, пять — над Брянской, еще три — над Белгородской.

Телеграм-канал Shot писал, что первые сообщения о взрывах в Воронеже появились вечером 10 января в 19:50 (совпадает с мск), и за два часа над городом раздалось около 30 взрывов. Всего, как утверждается в посте, город «находился под атакой около трех часов». По утверждению авторов канала, в городской черте были повреждены три жилых многоквартирных и один строящийся дом, в еще одном доме начался пожар.