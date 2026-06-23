Акции SpaceX потеряли более $600 млрд рыночной стоимости за три торговых дня и закрылись на минимальном уровне с момента дебюта на бирже. Об этом пишет Bild со ссылкой на биржевые данные и оценку от главного рыночного стратега JonesTrading Майкла О’Рурка.

В понедельник бумаги компании упали на 16% (до $154,60), а за три сессии в целом — на 23%, в результате чего ее рыночная капитализация сократилась более чем на $600 млрд и теперь составляет чуть более $2 трлн.

Причиной распродаж стало объявление компании о планах впервые выпустить облигации. Инвесторы восприняли это как сигнал о том, что SpaceX намерена активно привлекать заемные средства для финансирования своих проектов в сфере искусственного интеллекта.

«Продавцы снова получили контроль. Каждый в мире, кто хотел купить акции, уже это сделал», — прокомментировал ситуацию О’Рурк.

Колебания котировок усиливаются из-за крайне малого объема акций SpaceX в свободном обращении. На момент рекордного IPO, которое привлекло $75 млрд, свободно торговалось лишь 4,2% от общего числа бумаг, что является характерным признаком высокого спроса со стороны частных инвесторов.

Несмотря на обвал, SpaceX сохраняет за собой статус шестой крупнейшей компании в мире по капитализации. Кроме того, текущая цена ее акций все еще примерно на 15% превышает цену размещения в $135 за бумагу.

Документы о своем финансовом положении SpaceX обнародовала 20 мая для выхода на биржу Nasdaq с 12 июня. СМИ подчеркивают, что компания скрывала эти данные с момента ее основания в 2002 году. Выяснилось, что по итогам 2025 года она вышла в чистый убыток $4,9 млрд при выручке $18 млрд, а за время своего существования накопила потери более чем на $37 млрд.

На бирже SpaceX разместила чуть менее 5% своего капитала — около 555,6 млн акций по цене $135 за бумагу, что позволило привлечь примерно $75 млрд. Это было крупнейшее первичное публичное размещение в истории, побившее рекорд саудовской Aramco 2019 года, которая тогда привлекла около $29 млрд. Владелец компании Илон Маск после этого стал первым триллионером планеты (правда, номинально).