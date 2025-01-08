Существует «высокий риск», что ситуация с разливом мазута в Крыму может ухудшиться, а масштабы ЧС могут быть сопоставимы с обстановкой в Краснодарском крае. Об этом пишет глава республики Сергей Аксенов в своем телеграм-канале.

Аксенов отметил, что в территориальных водах Крыма выявлено и устранено 44 выброса мазута. С 21 декабря по 8 января вывезено 265 тонн загрязненного грунта, очищено 84 км побережья. В пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю сообщили, что в Крыму за последние сутки выявлены семь фактов загрязнения, работы на шести участках завершены.

Глава республики подчеркнул, что в настоящее время выброс значительных объемов мазута в Крыму не фиксируется, но из-за риска ухудшения ситуации необходимо усилить работу всех служб.

«Главная задача — не допускать выброса нефтепродуктов на берег, а всеми доступными способами устранять загрязнение в морской акватории», — пояснил Аксенов.

За этим нужно следить не только с маломерных судов, но и мониторить обстановку с воздуха, указал глава республики. Он также отметил, что на устранение загрязнений должно уходить не больше суток.

Аксенов отметил, что на территории сафари-парка «Тайган» оказывают помощь птицам, пострадавшим от мазута. Процесс приема пострадавших животных курирует министерство экологии и природных ресурсов Крыма. Среди прочего, ведомству поставлена задача рассмотреть вариант перевоза птиц в Симферополь и Бахчисарай, где есть необходимые площадки.

Обстановка в Севастополе

В Севастополе после ночного шторма обнаружили новые пятна нефтепродуктов в районе пляжей «Любимовка» и «Звездный берег», сообщил ТАСС координатор волонтеров по уборке мазута в городе Павел Харламов.

«Ситуация контролируема. Все службы города работают в адекватном взаимодействии, техника предоставляется, волонтеры присутствуют, неравнодушные севастопольцы к волонтерским группам присоединяются», — сказал он.

Харламов отметил, что с 3 января число добровольцев, которые входят в организованные группы по уборке городских пляжей, увеличилось до 150. В ликвидации мазутных пятен участвуют и местные жители и сотрудники нескольких крупных севастопольских предприятий. Уборка ведется на пляжах «Фиолент», «Звездный берег» и «Любимовка».

Волонтеры в Севастополе регулярно находят птиц, попавших в масляные пятна в море и на побережье. Их отлавливают и отвозят к ветеринарам, рассказал Харламов. Также в Севастополе впервые после аварии с танкерами обнаружили нескольких мертвых дельфинов.

Два танкера «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239», перевозившие порядка 8 тыс. тонн нефтепродуктов, затонули в Керченском проливе 15 декабря. Часть мазута вытекла из резервуаров, его сначала выбросило волнами на пляжи Анапы, а через несколько дней выброс произошел в Крыму.

Президент России Владимир Путин впервые прокомментировал утечку мазута 19 декабря, назвав ее «экологической бедой». Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков оценил ситуацию как критическую и сказал, что негативные последствия с точки зрения экологии неизбежны.

На Кубани по решению Путина ввели режим ЧС федерального уровня. Позднее ЧС регионального уровня объявили в Крыму и Севастополе.