Американский генерал, возглавлявший Группу содействия Украине в области безопасности, забыл секретные документы в поезде, на котором возвращался из Киева в Германию, а позднее после распития алкоголя на киевском мероприятии несколько раз упал, получил сотрясение мозга и явился на встречу с госсекретарем США в неадекватном состоянии. Об этом говорится в мартовском отчете генерального инспектора Пентагона.

Речь идет о генерал-майоре Антонио Агуто, который с 2022 по 2024 год возглавлял командование, ответственное за координацию поддержки Украины. Потеря документов случилась 4 апреля 2024 года, тогда как алкогольное опьянение с последствиями имело место 13 мая того же года, говорится в отчете.

Группа содействия Украине в области безопасности (Security Assistance Group—Ukraine, SAG-U) была сформирована в ноябре 2022 года как штабное подразделение в составе ВС США в Европе. Она базируется в немецком Висбадене и насчитывает около 300 человек. Агуто участвовал в создании SAG-U и руководил ею до августа 2024 года, когда вышел в отставку.

Опубликованное расследование Пентагона основано на показаниях самого Агуто и еще 33 свидетелей, а также на скрупулезном анализе документов.

Потеря секретных карт в украинском поезде

Как следует из отчета, весной 2024 года Агуто во время визита в Киев привез с собой комплект секретных карт, помещенных в цилиндрический тубус. Этот же тубус был при нем на обратном пути в Германию в арендованном поезде с украинским персоналом. Свидетели видели, что один из младших офицеров заносил карты в вагон, но никто не видел, чтобы их вынесли из поезда.

Согласно расследованию, генерал-майор узнал о пропаже тубуса только после возвращения в штаб в Висбадене, когда к нему пришел с докладом его заместитель. На следующий день после этого тубус нашли в поезде и вернули через сотрудников посольства США в Киеве.

Таким образом, Агуто был не в курсе о местонахождении секретных документов в течение целых суток. Когда тубус вернули, его содержимое, по-видимому, оставалось нетронутым, однако в армии ненадлежащее обращение с секретной информацией может повлечь суровое наказание, особенно если действия виновного оценят как преднамеренные, отмечает Military Times.

В данном случае было установлено, что хотя в подобных поездках армейские секретные документы должны перевозиться спецкурьером, никакого курьерского заказа не подавалось.

Агуто в разговоре со следователем взял на себя ответственность за временную потерю карт как «старший по званию», притом что он не был уполномочен заносить эти документы в поезд и выносить из поезда.

Генеральный инспектор Пентагона рекомендовал главе ведомства Питу Хегсету передать дело Агуто о ненадлежащей транспортировке секретных сведений в Специальное управление безопасности Европейского командования США.

Ужин с чачей, падения и последствия

Второй инцидент с Антонио Агуто из-за злоупотребления спиртным произошел во время так называемого «военного взаимодействия» с украинской стороной, которое на практике представляло собой шестичасовой ужин с алкоголем, говорится в отчете. По словам очевидцев, Агуто на этом майском мероприятии выпил две пол-литровых бутылки грузинской чачи крепостью 40-50 градусов, что вызвало его заметное опьянение.

После ужина двое свидетелей видели, как в одном из помещений генерал-майор упал на спину и ударился затылком о стену. Утром следующего дня у него также была ссадина на лбу.

В то утро у Агуто была намечена встреча с госсекретарем США того периода Энтони Блинкеном. Спутники генерала предлагали ему отменить встречу, но тот все равно отправился в американское посольство и по дороге, опаздывая, снова упал, ударившись челюстью о бетон и порвав куртку.

По свидетельству сотрудника службы безопасности, глава SAG-U явился к Блинкену, будучи «совершенно неопрятным» и «не в себе». Сопровождавшие Агуто также вспоминали, что он вел себя вяло и «не был похож на себя». Американский посол, со своей стороны, выразил опасение, что генерал-майор был под воздействием наркотиков. Другие очевидцы сообщили о его невнятной речи и «когнитивных нарушениях».

Позже в этот день Агуто доставили в местную больницу, где ему диагностировали сотрясение мозга. Было установлено, что Агуто не удержался на ногах в результате «чрезмерного употребления» алкоголя. Следователи указывают, что он должен был учитывать последствия, прежде чем так много пить. Они также утверждают, что он употреблял алкоголь свыше разрешенного ему количества.

Агуто с такими выводами не согласился — он заявил, что «действовал добросовестно» и получил от командующего армией США в Европе генерала Дэррила Уильямса устное разрешение выпивать на ужине, учитывая «культурное значение» употребления алкоголя на подобных мероприятиях.

Military Times не удалось получить комментарии Антонио Агуто в связи с опубликованным расследованием. Что касается подразделения SAG-U, то им сейчас командует генерал-лейтенант Кертис Баззард и оно продолжает координировать американскую поддержку Украины.