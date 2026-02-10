Канадско-американская актриса Кэтрин О’Хара, известная по ролям в фильмах «Один дома» и сериале «Шиттс Крик», умерла на 72-м году жизни от легочной эмболии, вызванной раком. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на свидетельство о ее смерти.

Издание пишет, что эмболия возникла вследствие рака прямой кишки, от которого актриса лечилась с 2025 года. Последний осмотр актриса прошла 27 января.

Легочная эмболия представляет собой закупорку артерий легких тромбом, что приводит к уменьшению газообмена, кислородному голоданию тканей и органов (гипоксии).

AP отмечает, что это О’Хара скончаласьв больнице Санта-Моники в штате Калифорния. После смерти ее кремировали.

Карьера актрисы в кино и на телевидении охватывала длилась на протяжении 50 лет. О’Хара начала свою деятельность в канадском комедийном скетч-шоу Second City Television, получив за эту работу первую премию «Эмми». Всемирную известность ей принесла роль Кейт Маккаллистер, матери главного героя в фильмах «Один дома» и «Один дома 2: Потерявшийся в Нью-Йорке».

Среди последних завершенных работ актрисы — возвращение к роли Делии Дитц в сиквеле «Битлджюс Битлджюс» и участие в фильме «Аргайл».