Жительница города Белово Кемеровской области Любовь Голубович, которая развела карпов в затопленном грунтовыми водами подвале своего дома, выпустила их в местное водохранилище. В своем телеграм-канале она рассказала, что из-за «дичайшего мороза» остаток воды в помещении покрылся коркой льда, под которую поступает минимум воздуха.

В воскресенье, 18 января, она показала видео с карпами подо льдом и объявила, что разыграет их среди своих подписчиков.

«От забронированных карпов мои знакомые отказались в пользу “выпустить их в Беловское море (местное название Беловского водохранилища. — прим. RTVI) к родным”, поэтому на розыгрыш идут все 11 карпов. Эта версия рассматривается как основная, так как по такому морозу ездить раздавать не хочется, честно», — написала Любовь.

Через несколько часов большинство людей проголосовали за то, чтобы отпустить карпов, только некоторые выражали желание приобрести рыбу себе, чтобы кому-то подарить или приготовить.

Сибирячка поступила так, как решило большинство — она собрала всех карпов в бочку, отвезла на берег водохранилища и выпустила «в теплый канал».

«Сегодня, 18 января, история с карпами заканчивается. Карпам очень благодарна, творим большое дело. Дай бог что-нибудь решится», — сказала она на видео перед тем, как спуститься к воде и выпустить рыб.

В начале ноября 2025 года видео с карпами в подвале стало вирусным в интернете. Любовь «поселила» рыб в своем подвале, чтобы привлечь внимание к проблеме затопления частных домов в Белово и отсутствию реакции местных властей. Позже она рассказала спецкору RTVI Татьяне Струковой, что у этого поступка была еще одна цель — карпы помогают бороться с комарами, пожирая их личинки в воде.

Как пишет Любовь в своем канале, сейчас вода отступила из-за морозов, что и ожидалось.

«Весна покажет, насколько она к нам добра. <…> Искренне верю, что правда спасут и город предпримет капитальные меры по водоотведению от наших домов», — говорится в посте.

Беловчанка поблагодарила своих подписчиков и читателей «за участие и внимание к беде нашего города» и обещала выслать всем участникам группы календарики на 2026 год «Карпы спасут Белово».

В беседе с NGS42.RU Любовь высказала опасение, что с потеплением вода снова хлынет в подвалы частников. По ее словам, у соседей ситуация не изменилась — людям приходится круглосуточно выкачивать воду.

Она рассказала, что несмотря на некоторые действия, предпринятые администрацией, например, установку на одной из улиц дренажного колодца, осушение подвала идет медленно.

Как считает Голубович, затопления происходят прежде всего из-за «дряхлого водопровода».

«Скорее всего где-то была сначала небольшая протечка, а потом разорвало и по старым трубам водопровода к нам потекло», — рассуждает она.

В середине ноября Следственный комитет Кузбасса возбудил уголовное дело о халатности (ст. 293 УК) после того, как в эфире федерального телеканала сообщили, что в результате бездействия коммунальных служб в Белово множество домов были подтоплены грунтовыми водами, а в одном из них обрушилась стена. Информации о ходе расследования и результатах с тех пор не было.