В водопонижающих скважинах кузбасского города Белово, где уже несколько месяцев затапливает дома, нет насосов, регулирующих уровень воды. Об этом сообщает общественное движение «Народный фронт» в Кузбассе.

Активисты обнаружили отсутствие насосов еще в августе в результате мониторинга. Администрация города заверила, что насосы установлены, а работы активно ведутся. Однако повторная проверка в ноябре показала, что насосы так и не появились. Сами скважины заполнены водой, а ведущая к ним труба замерзла, говорится в сообщении.

«Народный фронт» обратился в прокуратуру. По оценкам движения, от затоплений пострадали около полутора тысяч жителей частных домов.

«Такое бездействие имеет серьезные последствия для города. <…> Мы требуем найти виновных и принять все необходимые меры, чтобы защитить Белово от возможных подтоплений!» — заявили в движении.

Обратить внимание на ситуацию в Белово удалось после того, как местная жительница Любовь Голубович начала разводить в своем затопленном подвале карпов и пообещала разыграть рыб в качестве угощения к новогоднему столу.

Администрация города утверждает, что проблема заключается не в инфраструктуре, а в повышении уровня грунтовых вод весной и осенью. Однако местные жители уверены, что затопления вызвал прорыв водопровода. Летом 2025 года, во время замены участка трубы, которая проходит через частный сектор, старая часть повредилась.

Из-за потопов жилые дома промерзают насквозь и сползают в ямы, у них лопаются фундаменты и трескаются стены. Люди опасаются, что здания в итоге рухнут прямо на них.

В ноябре ситуацию взял на контроль глава Следственного комитета Александр Бастрыкин, возбуждено уголовное дело по факту халатности. Городская прокуратура сообщала, что в ходе проверки обнаружились «нарушения требований бюджетного законодательства». Жители Белово также писали коллективное обращение к президенту России Владимиру Путину.