Жительница города Белово в Кемеровской области, прославившаяся тем, что завела в затопленном подвале карпов, рассказала RTVI, зачем она решила обзавестись рыбами под домом.

Беловчанка Любовь Голубович объяснила RTVI, что завела карпов в затопленном подвале не только ради того, чтобы привлечь внимание к проблеме подтопления частных домов в городе. Из-за того, что кубометры воды стоят в ее подвале с августа, в доме от сырости расплодились комары. Карпов, по словам Любови, она завела в том числе и для того, чтобы избавиться от комаров: их личинки живут в воде, а карпы их едят.

Видео с карпами, живущими в подвале частного дома в Белове, завирусилось в Рунете в начале ноября. Так страна узнала о проблеме, с которой беловчане пытаются бороться с августа 2025 года: подвалы и погреба их частных домов, которые составляют большую часть города, затоплены больше, чем на метр. Из-за сырости и уже ударивших в Сибири морозов дома начали сыреть и даже обрушаться.