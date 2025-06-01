Следственный комитет России официально признал, что обрушение мостов в Брянской и Курской областях в ночь на 1 июня стало результатом подрыва, и квалифицировал оба случая как теракт. По соответствующей статье УК возбуждены уголовные дела. Что пишут о случившемся военкоры и специализирующиеся на освещении СВО телеграм-каналы — в материале RTVI.

Многие напоминают, что завтра, 2 июня, в Стамбуле должен состояться очередной раунд переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Так, военкор Юрий Котенок считает, что «подрывы в Брянской и Курской областях сводят к мизеру ценность переговоров с бандой киевских убийц на османской площадке».

«Трампу о терактах в РФ расскажут или снова “не заметит”? Придется политинформацию проводить во время следующих контактов по телефону», — пишет он в своем телеграм-канале.

Военкор Александр Коц заявил, что терактами в Курской и Брянской областях Украина «очень наглядно» продемонстрировала свое отношение к стамбульской встрече. Он сравнил подрывы мостов с терактами на пути поезда «Невский экспресс» в 2007 и 2009 годах, оценив действия террористов в нынешних случаях как «более изощренные».

«Сейчас важно понять, <…> где пробел в безопасности. <…> Это наша реальность на ближайшие годы. Даже после победы. Нам предстоит иметь дело с бандподпольем, которое, как и на Кавказе в свое время, будет подпитываться извне. И чем быстрее мы вспомним, как с ним бороться, тем меньше будет жертв. А люди, которые переломили хребет международному терроризму, есть. Они давно на гражданке, но руки-то помнят», — написал он в своем телеграм-канале

Военкор Сергей Колясников считает, что российская сторона «определенно заплутала в своем миролюбии и открытости к переговорам». «С трудом представляется, чтобы какая-то страна атаковала США или Китай сотнями дронов каждую ночь, нанося удары по жилым высоткам, убивала в Пекине и Вашингтоне людей сотнями (“Крокус”) и целенаправленно военных (генерал Кириллов), подрывала пассажирские и грузовые составы. Это не говоря о заходе на 8 месяцев в один из регионов и истреблении мирного населения», — напомнил он.

Телеграм-канал Fighterbomber выражает уверенность, что цель подрыва мостов — побудить Россию выйти из переговоров или вести их «с заведомо невыполнимыми условиями или ультиматумом».

«При этом как нам выходить на переговоры с террористами, которые накануне переговоров провели теракты в результате которых пострадали десятки мирных граждан, непонятно. <…> Теракт. Со всеми вытекающими. Остальные версии идут в сад. Хорошо что не стали натягивать сову на глобус», — пишет автор канала.

Военный волонтер Алексей Живов, наоборот, призывает не называть теракты «провокацией» и не пытаться объяснить их попыткой срыва переговоров.

«Зачем Украине взрывать пассажирский поезд с детьми, из-за переговоров? Что за чушь? Они могут просто не явиться на эти переговоры, а могут приехать и саботировать их. При чем тут поезд с женщинами и детьми? Как долго еще наш народ должен слушать эти нелепые отговорки про “не поддаемся на провокации”? Провокация — это голую задницу показать, а систематическое убийство гражданских — это акт войны», — рассуждает он.

Ведущий «Радио КП» Иван Панкин сравнил подрывы мостов с захватом театра на Дубровке и взрывом на волгоградском железнодорожном вокзале, подчеркнув, что они направлены на мирное население.

«Этот случай показательный и нетипичный, как будут реагировать наши официальные лица? Уточню, что прямо сейчас военного ответа ждать не стоит. Было бы красиво развернуть самолёт нашей делегации, но на отказ от переговоров в Стамбуле мы вряд ли пойдём», — прогнозирует он.

Политолог Марат Баширов в своем телеграм-канале «Политджойстик» делится мнением о том, что теракты не приведут к отказу России от переговоров.

«Хочется какого-то показательного наказания вурдалаков из Киева и Лондона. Прямо 2 июня. В день переговоров, когда эти нелюди сидят за столом напротив нас, и у них начинают разрываться от сообщений телефоны», — написал он.

Вопросом о том, как случившееся повлияет на завтрашние переговоры в Стамбуле, задался и канал «Белорусский силовик». Его автор рассуждает и о том, как Кремль должен отреагировать на теракты.

«Тут нужно быть или безразличным или сильно абстрагированным, чтобы с пылу с жару не выкатить что-нибудь. Аналогично в отношении российского президента: вот тебе докладывают об этих случаях, и ты как бывший чекист понимаешь, что происходит, но любое неправильное решение потом может повлечь за собой череду последствий», — пишет канал.

Авторы телеграм-канала «Z 105-й полк НМ ДНР» убеждены, что подрывы мостов «направлены на срыв мирных переговоров и проведены откровенно нагло и демонстративно». «Ждëм наш ответ», — пишут они.

Канал «Два майора» отмечает, что сообщение Главного управления разведки (ГУР) Украины о взрыве поезда под Мелитополем можно расценивать как косвенное признание ответственности за теракты в Курской и Брянской областях.

«Мрази убили и покалечили мирных граждан. Учитывая, что ГУР противника контролируется всё же британскими специалистами, можно сделать вывод, что Лондону мирные переговоры завтра не нужны», — считают авторы канала.

Канал «Военная хроника» тоже считает сообщение ГУР «гордым признанием» в подрыве мостов и называет теракты «частью заранее срежиссированной линии давления на Россию перед вторым раундом стамбульских переговоров».

«Весь вопрос здесь в том, самостоятельно украинцы решили показать глупость вместо силы и чуть-чуть продержаться в состоянии войны — или их руками действуют западные спецслужбы», — рассуждают авторы канала.

Канал «Воевода вещает» объясняет направленность терактов против мирных жителей «ущербностью» ВСУ, которые «не имеют возможности бороться на поле боя».

Автор телеграм-канала «Рамзай» Владислав Шурыгин считает, что подрывы мостов — это «признаки подготовки к началу крупной войсковой операции ВСУ с прорывом в Брянскую область».

Канал «Старше Эдды» пишет, что выводом из случившегося для российской стороны должно стать наращивание усилий на поле боя.

«Противник давно действует подобными методами, и только победа над ним может дать гарантии безопасности. <…> Бешеная свинья, которую можно только забить, но никак не вылечить», — говорится в сообщении канала.

Публицист Александр Дугин назвал подрывы мостом «ответом Киева на переговоры» и обвинил в случившемся западных союзников Украины.

«Наивно ожидать от Запада осуждения терактов украинских диверсантов в России, <…> так как именно Запад за этим и стоит. В такой ситуации остается только одна мораль: хроника наших военных успехов. Нет критериев над противоборствующими сторонами. Это столкновение цивилизаций, миров. Мы твердо знаем, кто мы», — написал он в своем телеграм-канале.

Напомним, ранее глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас заявил, что единственным ответом на теракты в Брянской и Курской областях может стать создание буферной зоны на границе с Украиной — причем настолько обширной, чтобы полностью исключить проникновение террористов на российскую территорию.