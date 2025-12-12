За ночь и утро 12 декабря силы ПВО Минобороны сбили восемь беспилотников, летевших на Москву. Об этом сообщается в телеграм-канале мэра города Сергея Собянина в пятницу.

На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, говорится в публикациях.

На фоне атаки БПЛА Росавиация ввела ограничения на прием и выпуск самолетов в столичных аэропортах Домодедово, Внуково и Жуковский.

Ограничения частично введены также в аэропорту Шереметьево, пресс-служба которого сообщила о временной приостановке вылета воздушных судов в связи с действием сигнала «ковер». Вскоре в аэропорту заявили о возобновлении обслуживания рейсов на вылет «по согласованию с соответствующими органами».

«Пассажирам нужно быть готовым к более длительному ожиданию при обслуживании рейсов в связи с проводимыми мероприятиями в целях обеспечения безопасности. Возможны корректировки в расписании полетов. <…> Ситуация в пассажирских терминалах спокойная», — сказано в публикации.

Как следует из сводки Минобороны, за ночь 12 декабря силы ПВО уничтожили четыре украинских беспилотника над Московским регионом. Всего, по данным ведомства, военные перехватили 90 БПЛА, наибольшее количество дронов — 63 — сбили над Брянской областью.

В четверг, 11 декабря, Собянин также сообщал о сбитых беспилотниках, которые летели на Москву. Всего столичный мэр отчитался о перехвате 41 БПЛА. В этот день была совершена одна из крупнейших атак дронов за последние месяцы — по данным Минобороны, силы ПВО перехватили и сбили 287 беспилотников. Ограничения вводились во всех четырех московских аэропортах — Шереметьево, Домодедово, Внуково и Жуковском. По меньшей мере 378 рейсов отменили, задержали или перенаправили, в частности, борт премьер-министра Армении Никола Пашиняна был отправлен на запасной аэродром в Пулково.