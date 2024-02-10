Делегация Министерства обороны Германии, в которую входили генеральный инспектор бундесвера Карстен Бройер и глава спецштаба по вопросам Украины Кристиан Фрейдинг, посетила Киев 8 февраля — в день отставки главкома ВСУ Валерия Залужного, сообщила газета Bild.

О прибытии высокопоставленных военных из Германии стало известно после того, как их заметили в одном из киевских отелей. Bild утверждает, что визит носил тайный характер, был инициирован Залужным и имел целью провести «дальнейший обмен информацией о текущих потребностях обороны и будущих военных задачах».

В Минобороны Германии газете подтвердили, что Фрейдинг и Бройер действительно ездили в Киев. Бройер является доверенным лицом министра обороны ФРГ Бориса Писториуса и военным советником федерального правительства. Генерал-майор Фрейдинг возглавляет украинский ситуационный центр и принимает непосредственное участие во всех процессах, связанных со взаимодействием между Берлином и Киевом.

Bild напоминает, что Украина с Германией продолжают вести переговоры о партнерстве в сфере безопасности. По словам главы офиса украинского президента Андрея Ермака, переговорный процесс «продвигается». «Вполне возможно, что визит генералов бундесвера придаст этому процессу дополнительный импульс», — предположило издание.

Президент Украины Владимир Зеленский 8 февраля снял с должности главкома ВСУ Валерия Залужного, руководившего армией с 2021 года, и назначил вместо него генерала Александра Сырского, который до этого командовал сухопутными войсками. В конце 2023 года Сырский заявлял о превосходстве российской армии в боях.

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Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что решение об отставке Залужного было обусловлено необходимостью пересмотреть тактику действий, которая «не обеспечила в полном объеме должного результата в прошлом году», и не допустить стагнации по линии фронта, «негативно влияющей на общественные настроения», выработать новые функциональные и высокотехнологичные решения, позволяющие «удержать и развить инициативу», а также запустить реформу управленческих принципов в армии.

В тот же день Залужному присвоили звание Героя Украины «за выдающиеся личные заслуги в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение украинскому народу».

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После этого Зеленский сменил руководство Генштаба ВСУ: в отставку был отправлен начальник Генштаба вооруженных сил страны Сергей Шаптала. Его преемником стал генерал-майор Анатолий Баргилевич, ранее руководивший Силами территориальной обороны.