Блогер и музыкант Эльдар Джарахов извинился за опубликованные в 2018 году слова о россиянах, которые восприняли как русофобские, а также отверг обвинения в том, что он пропагандирует аморальный образ жизни. Артист написал об этом в своем телеграм-канале и повторил в разговоре с несколькими СМИ. Ранее в Алтайском крае активисты «Народного фронта» (НФ) пожаловались на рэпера в полицию и прокуратуру и добились отмены его выступления. Подробности — в материале RTVI.

«Публично оскорблял “свинорусами”»

Джарахов был заявлен одним из хедлайнеров фестиваля сельской молодежи «Уматный» в Павловске 31 августа. Однако 20 августа «Народный фронт» Алтайского края сообщил в своем телеграм-канале об отмене его выступления после вмешательства общественников и надзорных органов.

«Причинами отмены выступления стали публичное оскорбление россиян, пропаганда асоциального поведения, грубые нарушения этических и иных общественных норм», — говорится в публикации.

Как утверждают в НФ, уже после первых анонсов фестиваля более сотни жителей возмутились приглашением на него Джарахова и попросили проверить поведение артиста. В движении, в частности, напомнили, что он «публично оскорблял соотечественников “свинорусами”».

Речь идет о твитах комика в 2018 году, в которых он делился своими наблюдениями: «Путешествую потихоньку, и пока у наших самые грустные [лица] в мире. У “наших” — в смысле у ваших, [гребаные] свинорусы». Получив гневные отклики, Джарахов извинился и удалил твиты, однако в сети остались скриншоты и история не забылась. Через три года, в 2021-м, музыкант записал видео с извинениями. Он пояснил, что считал свои «идиотские» твиты смешными и «ни в коем случае не хотел никого задеть». «Я признаю, что записал абсолютную дичь и хрень. <…> Я никогда не являлся русофобом и много раз говорил, что люблю страну, в которой родился и живу по сей день», — заявил тогда Джарахов.

В НФ добавили, что Джарахов «использовал антироссийскую риторику в PR-акциях, поддерживал недружественные государства», а также «известен своими связями с враждебной политической эмиграцией и иноагентами».

«Не был и не являюсь русофобом»

Утром 21 августа Эльдар Джарахов без каких-либо пояснений дал в своем телеграм-канале ссылку на видео в YouTube со своими извинениями от 2021 года. Через час он опубликовал текст с новыми извинениями.

«Я глубоко сожалею о словах, которые когда-то произнес. Это было оскорбительно и неправильно. <…> Хочу еще раз подчеркнуть: я никогда не был и не являюсь русофобом. Это была исключительно история про неуместный, неподобающий юмор, а не мои убеждения», — написал рэпер.

Свои высказывания 2018 года он объяснил тем, что в то время среди блогеров было модно «строить свои образы на гротеске и провокациях», и ему казалось, что «подобный юмор в этом контексте будет воспринят как часть роли».

«Тогда я рисовал себе бороду тушью и нес чепуху, мне казалось, что аудитория воспримет это как шутку, но это не было понято. Я сразу удалил эту фразу и принес извинения», — напомнил Джарахов.

По словам блогера, его «очень расстраивает, когда вместо борьбы с реальными проблемами люди занимаются имитацией деятельности, вырывая из контекста события десятилетней давности».

Он также высказался об обвинениях в том, что он пропагандирует антиобщественное поведение. «Вокруг этой ситуации часто создаются мифы: будто я веду разрушительный образ жизни, злоупотребляю алкоголем, не придерживаюсь семейных ценностей. Это неправда. Все мое поведение на протяжении последних лет говорит об обратном», — заявил Джарахов. Он отметил, что занимается спортом, часто говорит молодежи в подкастах о том, что разрушительный образ жизни заводит в тупик, помогает детям и людям с диабетом, развивает разные проекты.

«Я еще раз извиняюсь перед всеми, кого задели мои слова. Я очень люблю Россию и всю свою жизнь посвятил людям здесь и жизни в этой стране», — заключил блогер.

Помимо этого, он репостнул РИА Новости, которое написало о его новых публичных извинениях.

«За идиотов нас не надо держать»

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина написала в своем канале, что «не верит ни единому слову» в извинениях Джарахова.

«Эти так называемые извинения — и есть самый настоящий гротеск. То есть художественный прием, чтобы не потерять рекламные контракты и доходы. Не верю ни единому слову. За идиотов не надо нас держать», — высказалась она.

Мизулиной не понравилось выражение блогера «я очень люблю Россию и всю свою жизнь посвятил людям здесь и жизни в этой стране». Она выделила жирным шрифтом и подчеркнула слово «этой».

«То есть до ситуации с отменой концертов даже мысли о том, что стоит извиниться перед россиянами (точнее перед жителями некой “этой страны”) за оскорбления не было?» — возмутилась она.